बजट के बाद शेयर बाजार में हाहाकार, 1500 अंक लुढ़का सेंसेक्स; निफ्टी भी 356 अंक नीचे

Share Market Crash: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2026 में जैसे ही फ्यूचर्स और ऑप्शंस (F&O) ट्रेड पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) बढ़ाने का ऐलान किया, बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी दिन के निचले स्तर पर पहुंच गए.

सेंसेक्स और निफ्टी दोनों धड़ाम

BSE सेंसेक्स दिन के निचले स्तर 81,129 पर पहुंच गया, जिसमें 1,140 अंक या 1.39 परसेंट की बड़ी गिरावट आई. जबकि NSE निफ्टी 50 356 अंक या 1.41 परसेंट लुढ़ककर 24,965 पर ट्रेड करता नजर आया. अपने बजट भाषण के दौरान FM सीतारमण ने कहा कि फ्यूचर ट्रेड पर STT को 0.02 परसेंट से बढ़ाकर 0.05 परसेंट किया जाएगा. इसके अलावा, FM ने ऑप्शंस प्रीमियम पर STT को 0.1 परसेंट से बढ़ाकर 0.15 परसेंट करने का प्रस्ताव दिया. इसका शेयर बाजार पर बुरा असर पड़ा. ब्रॉडर मार्केट भी निचले स्तर पर ट्रेड करते दिखे. निफ्टी मिडकैप 100 में 2.7 परसेंट की गिरावट आई और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 3.4 परसेंट की गिरावट दर्ज की गई है.







