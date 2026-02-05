गिरकर संभलना हो रहा मुश्किल, शेयर बाजार की आज भी कमजोर शुरुआत; सेंसेक्स और निफ्टी दोनों फिसले
Share Market Today: शेयर बाजार की शुरुआत आज भी कमजोर रही. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में गिरावट दर्ज की गई. आज भारती एयरटेल, टाटा मोटर्स PV, हीरो मोटोकॉर्प जैसी कई कंपनियों के तिमाही नतीजे आएंगे.
Share Market Today: शेयर मार्केट की शुरुआत आज भी पिछले कारोबारी सेशन की तरह गिरावट के साथ हुई. बीएसई सेंसेक्स 0.07 परसेंट की गिरावट के साथ 83800 के लेवल पर कारोबार की शुरुआत की, जबकि निफ्टी 0.08 परसेंट लुढ़ककर 25800 के नीचे कारोबार करता नजर आया.
सुबह 8:45 बजे तक GIFT निफ्टी भी 0.17 परसेंट या 46 अंक नीचे, जिससे शेयर बाजार की कमजोर शुरुआत के संकेत मिल रहे थे. अनुमान लगाया जा रहा है कि आज शेयर बाजार में कारोबार स्टॉक-स्पेसिफिक होगा क्योंकि भारती एयरटेल, टाटा मोटर्स PV, हीरो मोटोकॉर्प और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्प जैसी कई कंपनियों के तिमाही नतीजे आ रहे हैं.
एशियाई बाजार में मिला-जुला कारोबार
गुरुवार को ज्यादातर एशियाई बाजार दबाव में रहे. कई प्रमुख इंडेक्स में गिरावट देखी गई. जापान का निक्केई 225 0.15 परसेंट चढ़ा, जबकि 0.47 परसेंट की उछाल के साथ टॉपिक्स हरे निशान पर कारोबार करता नजर आया. इससे उलट, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.31 परसेंट की भारी गिरावट के साथ बंद हुआ और ऑस्ट्रेलिया का S&P/ASX 200 भी 0.18 परसेंट की गिरावट के साथ नीचे लुढ़क गया.
वॉल स्ट्रीट का हाल
अमेरिकी बाजार 4 फरवरी को मिले-जुले रुख के साथ बंद हुए क्योंकि टेक्नोलॉजी शेयरों में भारी बिकवाली से सेंटिमेंट पर असर पड़ा. S&P 500 0.51 परसेंट गिरकर 6,882.72 पर बंद हुआ, जिसमें एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस जैसे बड़ी कंपनियों को हुए नुकसान के कारण गिरावट आई. नैस्डैक कंपोजिट पर ज्यादा दबाव देखा गया, जो 1.51 परसेंट फिसलकर 22,904.58 पर आ गया. इस बीच, डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 260.31 अंक या 0.53 परसेंट ऊपर चढ़कर 49501.30 पर बंद हुआ.
विदेशी और घरेलू निवेशकों की खरीद
शुरुआती डेटा से पता चलता है कि 4 फरवरी को फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (FIIs) ने 29.79 करोड़ रुपये के भारतीय शेयरों की खरीदारी की, जबकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (DIIs) या घरेलू निवेशकों ने इससे कहीं ज्यादा 249.54 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे.
ये भी पढ़ें:
रुस से तेल की खरीद पर रोक, ट्रेड डील और एग्रीकल्चर का बाजार… वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या-क्या कहा
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL