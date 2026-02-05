हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटगिरकर संभलना हो रहा मुश्किल, शेयर बाजार की आज भी कमजोर शुरुआत; सेंसेक्स और निफ्टी दोनों फिसले

गिरकर संभलना हो रहा मुश्किल, शेयर बाजार की आज भी कमजोर शुरुआत; सेंसेक्स और निफ्टी दोनों फिसले

Share Market Today: शेयर बाजार की शुरुआत आज भी कमजोर रही. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में गिरावट दर्ज की गई. आज भारती एयरटेल, टाटा मोटर्स PV, हीरो मोटोकॉर्प जैसी कई कंपनियों के तिमाही नतीजे आएंगे.

By : अरिजीता सेन | Updated at : 05 Feb 2026 09:42 AM (IST)
Preferred Sources

Share Market Today: शेयर मार्केट की शुरुआत आज भी पिछले कारोबारी सेशन की तरह गिरावट के साथ हुई. बीएसई सेंसेक्स 0.07 परसेंट की गिरावट के साथ 83800 के लेवल पर कारोबार की शुरुआत की, जबकि निफ्टी 0.08 परसेंट लुढ़ककर 25800 के नीचे कारोबार करता नजर आया.

सुबह 8:45 बजे तक GIFT निफ्टी भी 0.17 परसेंट या 46 अंक नीचे, जिससे शेयर बाजार की कमजोर शुरुआत के संकेत मिल रहे थे. अनुमान लगाया जा रहा है कि आज शेयर बाजार में कारोबार स्टॉक-स्पेसिफिक होगा क्योंकि भारती एयरटेल, टाटा मोटर्स PV, हीरो मोटोकॉर्प और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्प जैसी कई कंपनियों के तिमाही नतीजे आ रहे हैं. 

एशियाई बाजार में मिला-जुला कारोबार

गुरुवार को ज्यादातर एशियाई बाजार दबाव में रहे.  कई प्रमुख इंडेक्स में गिरावट देखी गई. जापान का निक्केई 225 0.15 परसेंट चढ़ा, जबकि 0.47 परसेंट की उछाल के साथ टॉपिक्स हरे निशान पर कारोबार करता नजर आया. इससे उलट, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.31 परसेंट की भारी गिरावट के साथ बंद हुआ और ऑस्ट्रेलिया का S&P/ASX 200 भी 0.18 परसेंट की गिरावट के साथ नीचे लुढ़क गया.

वॉल स्ट्रीट का हाल

अमेरिकी बाजार 4 फरवरी को मिले-जुले रुख के साथ बंद हुए क्योंकि टेक्नोलॉजी शेयरों में भारी बिकवाली से सेंटिमेंट पर असर पड़ा. S&P 500 0.51 परसेंट गिरकर 6,882.72 पर बंद हुआ, जिसमें एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस जैसे बड़ी कंपनियों को हुए नुकसान के कारण गिरावट आई. नैस्डैक कंपोजिट पर ज्यादा दबाव देखा गया, जो 1.51 परसेंट फिसलकर 22,904.58 पर आ गया. इस बीच, डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 260.31 अंक या 0.53 परसेंट ऊपर चढ़कर 49501.30 पर बंद हुआ.

विदेशी और घरेलू निवेशकों की खरीद

शुरुआती डेटा से पता चलता है कि 4 फरवरी को फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (FIIs) ने 29.79 करोड़ रुपये के भारतीय शेयरों की खरीदारी की, जबकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (DIIs) या घरेलू निवेशकों ने इससे कहीं ज्यादा 249.54 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे.

रुस से तेल की खरीद पर रोक, ट्रेड डील और एग्रीकल्चर का बाजार… वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या-क्या कहा 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Published at : 05 Feb 2026 09:33 AM (IST)
Share Market Today SENSEX Share Market Updates SHARE MARKET
इंडिया
संसद की सीढ़ियों पर लड़खड़ाए शशि थरूर, अखिलेश यादव ने संभाला, बोले- मैं ठीक हूं, देखें Video
संसद की सीढ़ियों पर लड़खड़ाए शशि थरूर, अखिलेश यादव ने संभाला, बोले- मैं ठीक हूं, देखें Video
महाराष्ट्र
लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर बॉलीवुड की 5 और हस्तियां! शुभम लोनकर ने वसूली के लिए दी धमकी
लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर बॉलीवुड की 5 और हस्तियां! शुभम लोनकर ने वसूली के लिए दी धमकी
विश्व
भारत संग मैच खेलेगा या नहीं पाकिस्तान? 10 दिन पहले PAK PM शहबाज शरीफ ने जारी किया बयान
भारत संग मैच खेलेगा या नहीं पाकिस्तान? 10 दिन पहले PAK PM शहबाज शरीफ ने जारी किया बयान
क्रिकेट
U19 Cricket World Cup: सेमीफाइनल में भारत की ऐतिहासिक जीत, बनाए कई रिकार्ड्स; जानिए 5 बड़ी बातें
सेमीफाइनल में भारत की ऐतिहासिक जीत, बनाए कई रिकार्ड्स; जानिए 5 बड़ी बातें
Advertisement

