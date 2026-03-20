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हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटShare Market: गुरुवार की जबरदस्त गिरावट के बाद आज हरे निशान पर खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों चढ़े

Share Market: गुरुवार की जबरदस्त गिरावट के बाद आज हरे निशान पर खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों चढ़े

Share Market Updates: भारतीय बाजार आज ग्रीन खुला. गुरुवार की भारी गिरावट के बाद आज स्थिति कुछ संभली हुई दिख रही है. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों तेजी के साथ खुले हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 20 Mar 2026 09:25 AM (IST)
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Share Market Today: आज भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत कल की बड़ी गिरावट के बाद रिकवरी मोड पर हुई है. शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 352 अंक चढ़कर 74559 पर खुला. जबकि निफ्टी 108 अंकों की तेजी के साथ 23110 पर कारोबार की शुरुआत की. 

एशियाई बाजार 

शुक्रवार को एशियाई बाजार का रुख मिला-जुला रहा. हालांकि, ज्यादातर इंडेक्स नीचे कारोबार करते नजर आए. जापान में आज शेयर बाजार राष्ट्रीय अवकाश के चलते बंद रहेंगे. दक्षिण कोरिया का Kospi 1 परसेंट चढ़ा, Kosdaq ने भी  लगभग 0.94 परसेंट की बढ़त हासिल की. वहीं, ऑस्ट्रेलिया का S&P/ASX 200 शुरुआती कारोबार में थोड़ा फिसलकर लगभग 0.27 परसेंट नीचे आ गया. 

अमेरिकी शेयर बाजार 

वॉल स्ट्रीट में 19 मार्च को गिरावट देखी गई. डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.44 परसेंट गिरकर 46021.43 पर बंद हुआ. S&P 500 भी 0.27 परसेंट फिसलकर 6606.49 पर बंद हुआ. इसी तरह से Nasdaq Composite भी 0.28 परसेंट की गिरावट के साथ 22090.69 पर बना रहा. 

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Published at : 20 Mar 2026 09:25 AM (IST)
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