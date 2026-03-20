Share Market Today: आज भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत कल की बड़ी गिरावट के बाद रिकवरी मोड पर हुई है. शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 352 अंक चढ़कर 74559 पर खुला. जबकि निफ्टी 108 अंकों की तेजी के साथ 23110 पर कारोबार की शुरुआत की.

एशियाई बाजार

शुक्रवार को एशियाई बाजार का रुख मिला-जुला रहा. हालांकि, ज्यादातर इंडेक्स नीचे कारोबार करते नजर आए. जापान में आज शेयर बाजार राष्ट्रीय अवकाश के चलते बंद रहेंगे. दक्षिण कोरिया का Kospi 1 परसेंट चढ़ा, Kosdaq ने भी लगभग 0.94 परसेंट की बढ़त हासिल की. वहीं, ऑस्ट्रेलिया का S&P/ASX 200 शुरुआती कारोबार में थोड़ा फिसलकर लगभग 0.27 परसेंट नीचे आ गया.

अमेरिकी शेयर बाजार

वॉल स्ट्रीट में 19 मार्च को गिरावट देखी गई. डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.44 परसेंट गिरकर 46021.43 पर बंद हुआ. S&P 500 भी 0.27 परसेंट फिसलकर 6606.49 पर बंद हुआ. इसी तरह से Nasdaq Composite भी 0.28 परसेंट की गिरावट के साथ 22090.69 पर बना रहा.

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