हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटशेयर बाजार में आज धुआंदार तेजी, जानें क्यों सरपट भाग रहा सेंसेक्स; अमेरिका से है बड़ा कनेक्शन

शेयर बाजार में आज धुआंदार तेजी, जानें क्यों सरपट भाग रहा सेंसेक्स; अमेरिका से है बड़ा कनेक्शन

Share Market: हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार जबरदस्त तेजी के साथ कारोबार कर रहा है. सेंसेक्स 500 अंकों की तेजी के साथ कारोबार कर रहा. निफ्टी भी बढ़त बनाए हुए हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 09 Feb 2026 01:51 PM (IST)
Preferred Sources

Share Market: भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है. शुरुआती कारोबार में दोनों ही बेंचमार्क इंडेक्स हरे निशान में नजर आए. एक तरफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स करीब 500 अंकों की मजबूती के साथ कारोबार करता नजर आया.

वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 50 भी 168.40 अंक चढ़कर 25,862.10 के लेवल पर पहुंच गया. शेयर बाजार में यह तेजी ग्लोबल लेवल पर मिले पॉजिटिव संकेतों, विदेशी निवेशकों की मजबूत खरीदारी और PSU बैंकिंग शेयरों की लगाई लंबी छलांग की वजह से है.

विदेशी निवेशकों की ग्रैंड वापसी 

आज शेयर बाजार में आई जबरदस्त तेजी की एक बड़ी वजह फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (FIIs) की मजबूत खरीदारी है. इससे सेंसेक्स और निफ्टी दोनों को ऊपर उठने में मदद मिली. एक्सचेंजों डेटा से पता चलता है कि 6 फरवरी को FIIs ने 1,950.77 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. इससे पहले 5 फरवरी को FIIs ने 2,150.51 करोड़ रुपये के शेयर बेचे थे.

महीने की शुरुआत में 3 फरवरी को विदेशी निवेशकों ने 5,236.28 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. 4 फरवरी को उनका रूख लगभग न्यूट्रल रहा और इस दिन उन्होंने 29.79 करोड़ रुपये की छोटी खरीदारी की. इस महीने अब तक FIIs ने 93,250.26 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे और 90,604.73 करोड़ रुपये के शेयर बेचे. विदेशी निवेशकों की इस लगातार वापसी से बाजार पर निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है और बेंचमार्क इंडेक्स में तेजी को सपोर्ट मिला.

भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील

अमेरिका-भारत के बीच हुई ट्रेड डील (India-US trade deal ) से भी मार्केट को सपोर्ट मिला है. इससे भारतीय कंपनियों, खासकर एक्सपोर्ट से जुड़ी कंपनियों को बड़े पैमाने पर फायदा होने की उम्मीद है. ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन (Bernstein) ने कहा कि अब तक मिली जानकारी के आधार पर यह ट्रेड डील भारतीय इक्विटीज के लिए पॉजिटिव है. इससे ऑटो कंपोनेंट कंपनियों को फायदा हो सकता है, जबकि फार्मास्युटिकल सेक्टर को संभावित डाउनसाइड रिस्क से सुरक्षा मिल सकती है. 

ब्रोकरेज ने कहा कि टैरिफ कम होने के चलते अमेरिका के साथ भारत के ट्रेड बैलेंस को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, जो पहले लगे टैरिफ की वजह से कमजोर हो गया था. बेहतर एक्सपोर्ट फ्लो से डॉलर के इनफ्लो को सपोर्ट मिलने, बैलेंस ऑफ पेमेंट मजबूत होने और रुपये को हल्का सपोर्ट मिलने की उम्मीद है.

PSU बैंकों के शेयरों में आई तेजी 

आज के कारोबारी सेशन में सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के शेयरों में आई तेजी से भी मार्केट को ऊपर उठने में मदद मिली. आज के सेशन में PSU बैंकिंग शेयर टॉप गेनर्स में से थे, जिससे पूरे मार्केट को मजबूती मिली. 9 फरवरी को SBI के शेयर लगभग 7 परसेंट के रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गए.

दरअसल, दिसंबर तिमाही में उम्मीदों से कहीं बेहतर प्रदर्शन से इसके शेयरों पर निवेशकों का भरोसा बढ़ा. दिसंबर तिमाही में इसका नेट प्रॉफिट 24 परसेंट तक बढ़ा. इसके बाद कई ब्रोकरेज फर्मों ने SBI के लिए अपने टारगेट प्राइस बढ़ा दिए, जिससे स्टॉक में तेज बढ़ोतरी को सपोर्ट मिला. आज PSU बैंकिंग सेक्टर में आई रैली को SBI ने लीड किया. 

सुबह के कारोबार में निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स ने 3.52 परसेंट की बढ़त हासिल की, जिसमें SBI टॉप गेनर था, जो 6.70 परसेंट तक चढ़ा. इसके अलावा, इंडियन बैंक के शेयरों में 3.48 परसेंट, बैंक ऑफ इंडिया के शेयरों में 3.32 परसेंट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 2.38 परसेंट और UCO बैंक के शेयरों में 2.24 परसेंट का उछाल आया. इनके अलावा, पंजाब एंड सिंध बैंक 2.18 परसेंट,  यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1.53 परसेंट, केनरा बैंक 1.52 परसेंट, पंजाब नेशनल बैंक 1.42 परसेंट, बैंक ऑफ बड़ौदा 1.37 परसेंट और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 1.08 परसेंट चढ़ा. 

ये भी पढ़ें:

कब तक खत्म हो जाएगा पुराना टैक्स रेजीम? जानें CBDT चीफ की जुबानी

Published at : 09 Feb 2026 01:51 PM (IST)
Tags :
SENSEX Share Market Updates SHARE MARKET Sensex Jumped
Paisa LIVE

ABP Shorts

Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
World Largest Army: इन देशों के पास है दुनिया की सबसे बड़ी सेना, लिस्ट में दूसरे नंबर पर भारत, अमेरिका-रूस भी पीछे, जानें नंबर वन कौन?
इन देशों के पास है दुनिया की सबसे बड़ी सेना, लिस्ट में दूसरे नंबर पर भारत, अमेरिका-रूस भी पीछे, जानें नंबर वन कौन?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हम दो हमारे दो दर्जन, मेरी मां के 72 नाती-पोते', AIMIM नेता शौकत अली का मोहन भागवत पर पलटवार
'हम दो हमारे दो दर्जन, मेरी मां के 72 नाती-पोते', AIMIM नेता शौकत अली का मोहन भागवत पर पलटवार
इंडिया
'ये अयोध्या नहीं, मुर्शिदाबाद है, 1200 लोग पढ़ेंगे कुरान और फिर...', बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर बोले हुमायूं कबीर
'ये अयोध्या नहीं, मुर्शिदाबाद है, 1200 लोग पढ़ेंगे कुरान और फिर...', बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर बोले हुमायूं कबीर
क्रिकेट
ये हैं दुनिया के 8 धुरंधर गेंदबाज जिन्होंने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में लिया है हैट्रिक
ये हैं दुनिया के 8 धुरंधर गेंदबाज जिन्होंने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में लिया है हैट्रिक
Advertisement

वीडियोज

FII Selling के बीच 3 Stocks में Heavy Buying — Feb 2026 Market Volatility Explained | Paisa Live
Senior Living Homes बना Real Estate का Smartest Investment Option | Paisa Live
Janhit With Romana Ishar Khan: 'परमात्मा जिम्मेदार'...कोई नहीं गुनहगार? | Surajkund Mela
म्यूजिक के खौफ में नौजवानों को फांसी
Uttarakhand में अपने पैतृक गांव पहुंचे CM Yogi का दिखा अलग अंदाज | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
World Largest Army: इन देशों के पास है दुनिया की सबसे बड़ी सेना, लिस्ट में दूसरे नंबर पर भारत, अमेरिका-रूस भी पीछे, जानें नंबर वन कौन?
इन देशों के पास है दुनिया की सबसे बड़ी सेना, लिस्ट में दूसरे नंबर पर भारत, अमेरिका-रूस भी पीछे, जानें नंबर वन कौन?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हम दो हमारे दो दर्जन, मेरी मां के 72 नाती-पोते', AIMIM नेता शौकत अली का मोहन भागवत पर पलटवार
'हम दो हमारे दो दर्जन, मेरी मां के 72 नाती-पोते', AIMIM नेता शौकत अली का मोहन भागवत पर पलटवार
इंडिया
'ये अयोध्या नहीं, मुर्शिदाबाद है, 1200 लोग पढ़ेंगे कुरान और फिर...', बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर बोले हुमायूं कबीर
'ये अयोध्या नहीं, मुर्शिदाबाद है, 1200 लोग पढ़ेंगे कुरान और फिर...', बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर बोले हुमायूं कबीर
क्रिकेट
ये हैं दुनिया के 8 धुरंधर गेंदबाज जिन्होंने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में लिया है हैट्रिक
ये हैं दुनिया के 8 धुरंधर गेंदबाज जिन्होंने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में लिया है हैट्रिक
ओटीटी
OTT Release This Week: फरवरी के दूसरे हफ्ते में ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का तूफान, रिलीज हो रही कोहरा 2' से 'मन शंकरा वारा प्रसाद गारू' तक
फरवरी के दूसरे हफ्ते में ओटीटी पर नई फिल्मों-सीरीज का मेला, रिलीज हो रही ये धांसू फिल्में-सीरीज
लाइफस्टाइल
क्या है पीएम मोदी की चमकती स्किन का राज, 'परीक्षा पे चर्चा' पर खुद बताई अपनी डाइट
क्या है पीएम मोदी की चमकती स्किन का राज, 'परीक्षा पे चर्चा' पर खुद बताई अपनी डाइट
नौकरी
आरबीआई में नौकरी का अवसर, गुवाहाटी में फार्मासिस्ट पदों के लिए आवेदन शुरू
आरबीआई में नौकरी का अवसर, गुवाहाटी में फार्मासिस्ट पदों के लिए आवेदन शुरू
शिक्षा
Pariksha Pe Charcha 2026: मैं सिखाने नहीं, सीखने आता हूं- परीक्षा पे चर्चा में बोले पीएम मोदी; स्टूडेंट्स के साथ किया संवाद
मैं सिखाने नहीं, सीखने आता हूं- परीक्षा पे चर्चा में बोले पीएम मोदी; स्टूडेंट्स के साथ किया संवाद
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget