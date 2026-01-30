बजट से पहले शेयर बाजार धड़ाम, 619 अंक लुढ़का सेंसेक्स; निफ्टी भी 171 अंक नीचे
Share Market Today: शेयर बाजार की शुरुआत आज गिरावट के साथ हुई. बजट से पहले निवेशक अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों नुकसान के साथ खुले.
Share Market Today: हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को कमजोर ग्लोबल संकेतों के कारण भारतीय शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई. बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी दोनों नुकसान के साथ खुले. BSE सेंसेक्स 81,947.31 पर खुला, जो पिछले बंद भाव से 619.06 अंक या 0.75 परसेंट कम है, जबकि निफ्टी 50 171.35 अंक या 0.67 परसेंट फिसलकर 25,247.55 पर खुला.
BSE में इंडिगो, BEL और ITC शुरुआती गेनर रहे, जबकि टाटा स्टील, एटर्नल और M&M ने इंडेक्स पर दबाव डाला. ब्रॉडर मार्केट भी नीचे ट्रेड करता नजर आया, निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 1.31 परसेंट और निफ्टी मिडकैप 100 में 1.01 परसेंट की गिरावट आई.
एशियाई बाजार का हाल
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह शुक्रवार सुबह फेडरल रिजर्व के अगले चेयरमैन के नाम का ऐलान करेंगे. उनके इस बयान के बाद शुक्रवार सुबह एशियाई बाजारों में तेजी देखने को मिली. जापान का निक्केई 225 0.25 परसेंट ऊपर चढ़कर कारोबार करता नजर आया, टॉपिक्स में भी 0.58 परसेंट का उछाल आया, दक्षिण कोरिया के कोस्पी ने भी 1.23 परसेंट की बढ़त हासिल की और स्मॉल-कैप कोस्डैक भी 0.99 परसेंट चढ़ा.
अमेरिकी बाजार में मिला-जुला कारोबार
यूएस फेड के ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने के फैसले के बाद गुरुवार को अमेरिकी बेंचमार्क मिले-जुले रुख के साथ बंद हुए. S&P 500 इंडेक्स 0.13 परसेंट गिरकर 6,969.01 पर बंद हुआ, जबकि नैस्डैक कम्पोजिट की क्लोजिंग 0.72 परसेंट लुढ़ककर 23,685.12 पर हुई. इसके विपरीत, डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.11 परसेंट यानी 55.96 अंक बढ़कर 49,071.56 पर सेटल हुआ.
अमेरिकी डॉलर
यूएस डॉलर इंडेक्स (DXY) शुक्रवार सुबह 0.43 परसेंट की मामूली बढ़त के साथ 96.57 पर कारोबार करता दिखा. बता दें कि 29 जनवरी को रुपया 0.17 परसेंट गिरकर डॉलर के मुकाबले 91.95 के अब तक के सबसे निचले स्तर के करीब बंद हुआ.
डॉलर इंडेक्स जिसे US DOLLAR INDEX जिसे USDX भी कहा जाता है, दुनिया की 6 करेंसीज का एक बास्केट है. इसमें यूरोप का यूरो (EUR), स्विस फ्रैंक (CHF), जापान का येन (JPY), कनाडा का डॉलर (CAD), ब्रिटेन का पाउंड (GBP) और स्वीडन का क्रोना (SEK) शामिल हैं. डॉलर इंडेक्स में यही मापा जाता है कि इन सभी करेंसीज के मुकाबले डॉलर की वैल्यू कितनी है.
कितना बढ़ा विदेशी निवेश?
NSE पर उपलब्ध शुरुआती डेटा के अनुसार, 28 जनवरी, 2025 को फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (FII) ने 393.97 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. दूसरी ओर, घरेलू निवेशकों (DII) ने 2,638.76 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे.
