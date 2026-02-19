हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केट20 परसेंट उछल 275 पर आया स्मॉलकैप स्टॉक का भाव, अब 23 फरवरी पर टिकी निवेशकों की नजर; जानें क्यों?

20 परसेंट उछल 275 पर आया स्मॉलकैप स्टॉक का भाव, अब 23 फरवरी पर टिकी निवेशकों की नजर; जानें क्यों?

Small Cap Multibagger Stock: QIP के जरिए फंड जुटाने की अपनी योजना का कंपनी ने जैसे ही ऐलान किया, वैसे ही इसके शेयर तेजी से भागने लगे. इसमें 20 परसेंट का अपर सर्किट लगा.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 19 Feb 2026 02:15 PM (IST)
Preferred Sources

Small Cap Multibagger Stock: आज हम आपको एक ऐसे स्मॉलकैप मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके शेयरों में इन दिनों काफी तेजी देखने को मिल रही है. यहां कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी टीआईएल लिमिटेड (TIL Limited) की बात की जा रही है.

गुरुवार को इसने जैसे ही फंडरेजिंग के अपने प्लान का ऐलान किया, वैसे ही इसके शेयर 20 परसेंट के अपर सर्किट पर पहुंच गए. इसी के साथ कंपनी के शेयर की कीमत 275.20 रुपये पर पहुंच गई. शेयर में आई इस तेजी से लंबे समय तक इसके साथ बने रहे निवेशकों में खुशी की लहर है. 

23 फरवरी का दिन होने वाला बेहद खास 

आज TIL के शेयरों में जबरदस्त उछाल को मजबूत ट्रेडिंग वॉल्यूम का भी सपोर्ट मिला. 19 फरवरी को TIL के लगभग 4 लाख इक्विटी शेयरों का लेनदेन हुआ, जबकि इसके एक हफ्ते का एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम 49000 शेयर और एक महीने का एवरेज वॉल्यूम 34000 शेयरों का था.

TIL Ltd ने यह भी जानकारी दी कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग 23 फरवरी को होने वाली है, जिसमें राइट्स इश्यू, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) के जरिए फंड जुटाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा. कंपनी ने यह भी कहा कि इस तरह से फंड जुटाने के लिए पहले जरूरी रेगुलेटरी अप्रूवल लेना और कानूनी मंजूरी का मिलना जरूरी है. 

TIL का अगला क्या है प्लान?

इससे पहले, TIL ने क्लीन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में अपनी एंट्री की घोषणा की थी. उस दौरान बोर्ड ने ट्यूलिप कम्प्रेशन प्राइवेट लिमिटेड (TCPL) में 60 परसेंट की हिस्सेदारी खरीदने को मंजूरी दी थी.

कंपनी ने 16 फरवरी को एक बयान में कहा था कि TIL अपनी एफिलिएट कंपनी TIL अपनी एफिलिएट कंपनी गेनवेल कॉमोसेल्स प्राइवेट लिमिटेड (GCPL) के जरिए TCPL में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 74 परसेंट तक करने का सोच रही है. GCPL एक तेजी से बढ़ने वाली क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है. फिलहाल कंपनी का यह प्लान शेयरहोल्डर्स और रेगुलेटरी अथॉरिटीज से मंजूरी मिलने पर निर्भर है. 

TIL के शेयरों का प्रदर्शन 

TIL के शेयर की कीमत पिछले एक महीने में 16 परसेंट तक बढ़ी है. हालांकि, बीते छह महीनों में इसमें 3 परसेंट की गिरावट भी आई है. इस स्मॉलकैप स्टॉक पिछले एक साल में 50 परसेंट और दो सालों में 105 परसेंट का रिटर्न दिया है. वहीं, पिछले तीन सालों में इसने 520 परसेंट का मल्टीबैगर रिटर्न दिया था. पांच सालों में इसने 485 परसेंट की बढ़त हासिल की है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

ये भी पढ़ें:

नोट छापने की मशीन बना यह सिगरेट स्टॉक, 3 दिन में दिया 31 परसेंट रिटर्न; क्यों शेयर खरीदने की मची होड़?

Published at : 19 Feb 2026 02:15 PM (IST)
Tags :
Multibagger Stock Small Cap Stock TIL Share TIL Share Price
Paisa LIVE

ABP Shorts

Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्टॉक मार्केट
20 परसेंट उछल 275 पर आया स्मॉलकैप स्टॉक का भाव, अब 23 फरवरी पर टिकी निवेशकों की नजर; जानें क्यों?
20 परसेंट उछल 275 पर आया स्मॉलकैप स्टॉक का भाव, अब 23 फरवरी पर टिकी निवेशकों की नजर; जानें क्यों?
स्टॉक मार्केट
हरे निशान पर खुलने के बाद गिरा शेयर बाजार, 500 से ज्यादा अंक फिसला सेंसेक्स; निफ्टी भी 160 अंक नीचे
हरे निशान पर खुलने के बाद गिरा शेयर बाजार, 500 से ज्यादा अंक फिसला सेंसेक्स; निफ्टी भी 160 अंक नीचे
स्टॉक मार्केट
नोट छापने की मशीन बना यह सिगरेट स्टॉक, 3 दिन में दिया 31 परसेंट रिटर्न; क्यों शेयर खरीदने की मची होड़?
नोट छापने की मशीन बना यह सिगरेट स्टॉक, 3 दिन में दिया 31 परसेंट रिटर्न; क्यों शेयर खरीदने की मची होड़?
स्टॉक मार्केट
216 करोड़ रुपये की ब्लॉक डील के बाद रॉकेट बने इस कंपनी के शेयर, 5% तक उछले भाव; जानिए डिटेल
216 करोड़ रुपये की ब्लॉक डील के बाद रॉकेट बने इस कंपनी के शेयर, 5% तक उछले भाव; जानिए डिटेल
Advertisement

वीडियोज

Aage Ka Agenda: डिप्टी सीएम के घर बटुकों का सम्मान | Shankaracharya Controversy | Brajesh Pathak
AI Impact Summit 2026: इंडिया AI समिट शुरू, उद्घाटन के बाद क्या खुलेंगे नए अवसर? |
Namaste Bharat: Bengaluru airport से 24 करोड़ की कोकीन बरामद, Brazilian नागरिक गिरफ्तार
Madhya Pradesh News: खरगोन में शादी का जश्न मातम में बदला | Viral Video | Crime | MP News | ABP News
Breaking News: लाल किला के पीछे संदिग्ध कार से बड़ा खुलासा | Delhi News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तमिलनाडु में मुफ्त बिजली योजना पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पूछा- 'देश में हम कैसी संस्कृति विकसित कर रहे...'
तमिलनाडु में मुफ्त बिजली योजना पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पूछा- 'देश में हम कैसी संस्कृति विकसित कर रहे...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में शंकराचार्य बनाम सरकार! ममता बनर्जी की तारीफ कर योगी सरकार के खिलाफ लखनऊ कूच की तैयारी
यूपी में शंकराचार्य बनाम सरकार! ममता बनर्जी की तारीफ कर योगी सरकार के खिलाफ लखनऊ कूच की तैयारी
इंडिया
'Bullshit...', भारत की AI इम्पैक्ट समिट में इमैनुअल मैक्रों को किस पर आया गुस्सा, बुरी तरह बौखलाए
'Bullshit...', भारत की AI इम्पैक्ट समिट में इमैनुअल मैक्रों को किस पर आया गुस्सा, बुरी तरह बौखलाए
स्पोर्ट्स
T20 World Cup 2026 points Table:T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का दबदबा, साउथ अफ्रीका ने भी नहीं गंवाया मैच, जानिए पॉइंट्स टेबल का हाल
T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का दबदबा, साउथ अफ्रीका ने भी नहीं गंवाया मैच, जानिए पॉइंट्स टेबल का हाल
बॉलीवुड
सास से गॉसिप करती दिखीं आलिया भट्ट, बेटी को संभालते दिखे रणबीर कपूर,वीडियो वायरल
सास से गॉसिप करती दिखीं आलिया भट्ट, बेटी को संभालते दिखे रणबीर कपूर,वीडियो वायरल
इंडिया
Lawrence Bishnoi Gang: लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
ट्रेंडिंग
पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया में धोए बर्तन, यूजर्स बोले- और कितना शर्मिंदा करोगे?
पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया में धोए बर्तन, यूजर्स बोले- और कितना शर्मिंदा करोगे?
यूटिलिटी
अब डीडीए फ्लैट की कीमत में जुड़ेगा पार्किंग चार्ज, जानें इससे कितनी होगी बचत?
अब डीडीए फ्लैट की कीमत में जुड़ेगा पार्किंग चार्ज, जानें इससे कितनी होगी बचत?
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget