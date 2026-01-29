हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटStocks to watch: कौन कराएगा मुनाफा, किसका निकलेगा दम? जानें आज किन शेयरों पर निवेशकों की नजर

Stocks to watch: कौन कराएगा मुनाफा, किसका निकलेगा दम? जानें आज किन शेयरों पर निवेशकों की नजर

Stocks to watch today: आज नए लॉन्च, तिमाही नतीजों और निवेश को लेकर नए अपडेट्स को देखते हुए कई स्टॉक्स निवेशकाें के फोकस में रहने वाले हैं. इनमें ITC, वेदांता, पेटीएम जैसी कंपनियां शामिल हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 29 Jan 2026 08:03 AM (IST)
Preferred Sources

Stocks to watch today: भारत-यूरोपीय यूनियन (EU) के बीच हुए FTA के बीच बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में गजब की तेजी देखने को मिली. दिनभर के कारोबार में तमाम उतार-चढ़ाव के बाद शेयर बाजार के दोनों प्रमुख इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए. एनालिस्ट्स का कहना है कि निफ्टी इंडेक्स 25350 के अहम लेवल के आसपास सेटल हुआ है और यह रिकवरी 25600 के जोन तक बढ़ सकती है. आज के कारोबार में  ITC, वेदांता, पेटीएम, स्विगी, अकजो नोबेल, टाटा मोटर्स जैसी कई और कंपनियों के शेयर फोकस में रहने वाले हैं.

वेदांता

माइनिंग कंपनी वेदांता लिमिटेड (Vedanta) ने 29 जनवरी को अपनी सब्सिडियरी हिंदुस्तान जिंक के ओवरसब्सक्रिप्शन ऑप्शन का इस्तेमाल करने का फैसला किया है. इसमें 3.35 करोड़ शेयरों के बेस ऑफर के अलावा अतिरिक्त 1.4 करोड़ शेयर भी बेचे जाएंगे. इससे टोटल ऑफर का साइज बढ़कर 4.75 करोड़ शेयर हो जाएगा, जो पेड-अप इक्विटी का 1.13 परसेंट है. 

अक्जो नोबेल इंडिया 

पेंट इंडस्ट्री की दिग्गज कंपनी अक्जो नोबेल इंडिया लिमिटेड (Akzo Nobel India Ltd) के बोर्ड ने कंपनी का नाम अक्जो नोबेल इंडिया से बदलकर JSW डुलक्स करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, बशर्ते कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से इसकी मंजूरी मिल जाए. इससे आज इसके शेयरों में हलचल दिख सकती है. 

यूनाइटेड ब्रीवरीस 

यूनाइटेड ब्रीवरीस (United Breweries) ने बुधवार को कर्नाटक में Kingfisher Smooth लॉन्च करने का ऐलान किया. अपने पोर्टफोलियो में एक और प्रोडक्ट को शामिल करने का कंपनी का फैसला मेनस्ट्रीम स्ट्रॉन्ग बीयर की कैटेगरी में कंपनी की मौजूदगी को और मजबूत करेगा. इसे उन कन्ज्यूमर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो स्ट्रॉन्ग और स्मूथ बीयर पीने का शौक रखते हैं. 

लार्सन एंड टुब्रो

इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र की बड़ी कंपनी लार्सन एंड टुब्रो (L&T) के तिमाही नतीजों का असर आज इसके शेयरों में दिख सकता है. कंपनी ने दिसंबर तिमाही में अपने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 4.3 परसेंट की गिरावट दर्ज की है, जो पिछले साल दिसंबर तिमाही में दर्ज 3359 करोड़ रुपये के मुकाबले 3215 करोड़ रुपये रहा. टैक्स के बाद का प्रॉफिट (PAT) पेरेंट कंपनी के मालिकों का है.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank of India) के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) धीरेंद्र जैन चुने गए हैं. उनकी नियुक्ति 1 फरवरी से प्रभावी होगी. अविनाश वसंत प्रभु के इस्तीफे के बाद अब धीरेंद्र जैन उनकी जगह लेंगे. अविनाश वसंत 31 जनवरी, 2026 को CFO के पद से हट जाएंगे. 

Cupid

कॉन्डोम ब्रांड क्यूपिड लिमिटेड को टू इन-विट्रो डायग्नॉस्टिक (IVD) प्रोडक्ट्स- CupiKIT HIV 1&2 एंटीबॉडी टेस्ट किट और CupiKIT हेपेटाइटिस बी टेस्ट किट शामिल हैं. इन अप्रूवल के साथ क्यूपिड यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया (EEA) और CE-मान्यता प्राप्त दूसरे इंटरनेशनल मार्केट में सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को बेच पाएगा.

RVNL

रेल विकास निगम और GPT Infra Projects के जॉइंट वेंचर को एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मिला है. नॉर्दर्न रेलवे के इस 1,201.35 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट के तहत कंपनी को बनारस के काशी रेलवे स्टेशन के पास मौजूदा पुराने मालवीय पुल से 50 मीटर नीचे एक रेल-कम-रोड पुल बनाना है. इनमें निचले डेक पर चार रेलवे ट्रैक और ऊपरी डेक पर छह-लेन की सड़क होगी. 

इन कंपनियों के जारी होंगे तिमाही नतीजे

आज ITC, टाटा मोटर्स, स्विगी, केनरा बैंक, REC, पेटीएम, केनरा बैंक, कोलगेट पामोलिव (इंडिया), अडानी पावर, वेबसोल एनर्जी सिस्टम, Aequs,ब्लू स्टार, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कोरोमंडल इंटरनेशनल, डाबर इंडिया, मणप्पुरम फाइनेंस, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इंडीजीन, जारो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड रिसर्च, KPIT टेक्नोलॉजीज, निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट, NTPC ग्रीन एनर्जी, प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स, वेदांता, वोल्टास जैसी कंपनियां कारोबारी साल 2025-26 के लिए अपने दिसंबर तिमाही के नतीजों का ऐलान करने जा रहे हैं.                                                                                                    

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

ये भी पढ़ें:

Budget 2026: यूनियन बजट पर रियल एस्टेट की नजरें टिकी; उद्योग का दर्जा मिलने की बढ़ी उम्मीद, जानिए डिटेल 

Published at : 29 Jan 2026 07:27 AM (IST)
Tags :
ITC Share Vedanta Shares SHARE MARKET Stocks To Watch
Paisa LIVE

ABP Shorts

Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप ने भेजा एक और जंगी बेड़ा तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने दिया तगड़ा जवाब- 'सेना तैयार, ट्रिगर पर उंगलियां'
ट्रंप ने भेजा एक और जंगी बेड़ा तो ईरान ने दिया तगड़ा जवाब- 'सेना तैयार, ट्रिगर पर उंगलियां'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में कोहरे का प्रकोप, IMD ने 16 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट, 31 जनवरी से फिर होगी बारिश
यूपी में कोहरे का प्रकोप, IMD ने 16 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट, 31 जनवरी से फिर होगी बारिश
इंडिया
लौट रही ठंड, 4 राज्यों में बारिश की चेतावनी, बिजली भी गिरेगी, दिल्ली-यूपी में कैसा मौसम, पढ़ें IMD की चेतावनी
लौट रही ठंड, 4 राज्यों में बारिश की चेतावनी, बिजली भी गिरेगी, दिल्ली-यूपी में कैसा मौसम, पढ़ें IMD की चेतावनी
क्रिकेट
एक मैच जीतकर ही बदले मिचेल सैंटनर के तेवर, कहा- 'वर्ल्ड कप के लिए भारत के खिलाफ...'
एक मैच जीतकर ही बदले मिचेल सैंटनर के तेवर, कहा- 'वर्ल्ड कप के लिए भारत के खिलाफ...'
Advertisement

वीडियोज

Crime News : विमान पायलट का वो आखिरी सिग्नल | Sansani
Bihar News: रात के अंधेरे में दर्दनाक हादसा, साइकिल सवार की मौत | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: क्या मौसम की वजह से लैंडिंग में दिक्कत हुई ? | Ajit Pawar Death | ABP
Bharat Ki Baat: अजित पवार के प्लेन हादसे के दौरान क्या हुआ? |Ajit Pawan Death | Baramati Palne Crash
Sandeep Chaudhary: अजित के जाने के बाद महायुति में बढ़ेगी खीचतान? सबसे बड़ा विश्लेषण! | Ajit Pawar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप ने भेजा एक और जंगी बेड़ा तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने दिया तगड़ा जवाब- 'सेना तैयार, ट्रिगर पर उंगलियां'
ट्रंप ने भेजा एक और जंगी बेड़ा तो ईरान ने दिया तगड़ा जवाब- 'सेना तैयार, ट्रिगर पर उंगलियां'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में कोहरे का प्रकोप, IMD ने 16 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट, 31 जनवरी से फिर होगी बारिश
यूपी में कोहरे का प्रकोप, IMD ने 16 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट, 31 जनवरी से फिर होगी बारिश
इंडिया
लौट रही ठंड, 4 राज्यों में बारिश की चेतावनी, बिजली भी गिरेगी, दिल्ली-यूपी में कैसा मौसम, पढ़ें IMD की चेतावनी
लौट रही ठंड, 4 राज्यों में बारिश की चेतावनी, बिजली भी गिरेगी, दिल्ली-यूपी में कैसा मौसम, पढ़ें IMD की चेतावनी
क्रिकेट
एक मैच जीतकर ही बदले मिचेल सैंटनर के तेवर, कहा- 'वर्ल्ड कप के लिए भारत के खिलाफ...'
एक मैच जीतकर ही बदले मिचेल सैंटनर के तेवर, कहा- 'वर्ल्ड कप के लिए भारत के खिलाफ...'
बॉलीवुड
Rahu Ketu Lifetime BO: फ्लॉप हुई वरुण-पुलकित की 'राहु केतु', जानें- कितना रहा लाइफटाइम कलेक्शन
फ्लॉप हुई वरुण-पुलकित की 'राहु केतु', जानें- कितना रहा लाइफटाइम कलेक्शन
जनरल नॉलेज
किस कार में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है सोना? नाम जानकर चौंक जाएंगे आप
किस कार में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है सोना? नाम जानकर चौंक जाएंगे आप
ट्रेंडिंग
ऐसे कैसे बनेगी बॉडी? जिम में पहले दिन लड़के ने की गजब की एक्सरसाइज, वीडियो वायरल
ऐसे कैसे बनेगी बॉडी? जिम में पहले दिन लड़के ने की गजब की एक्सरसाइज, वीडियो वायरल
फूड
दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद बढ़ी ठिठुरन, ठंड से बचने के लिए पिएं ये 5 देसी सूप
दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद बढ़ी ठिठुरन, ठंड से बचने के लिए पिएं ये 5 देसी सूप
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget