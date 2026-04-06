हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटShare Market Today: चंद मिनट में हरे से लाल निशान पर आया शेयर बाजार, सेंसेक्स में 300 से ज्यादा की गिरावट; निफ्टी 66 अंक नीचे

Share Market Today: चंद मिनट में हरे से लाल निशान पर आया शेयर बाजार, सेंसेक्स में 300 से ज्यादा की गिरावट; निफ्टी 66 अंक नीचे

Share Market Today: भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत आज अच्छी रही, लेकिन कुछ ही मिनट बाद हरे निशान पर खुला शेयर बाजार लाल निशान पर आ गया. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लुढ़क गए.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 06 Apr 2026 09:39 AM (IST)
Preferred Sources

Share Market Today: भारतीय शेयर बाजार हरे निशान पर खुलने के चंद मिनटों बाद लाल निशान में आ गया. सेंसेक्स 377 अंक लुढ़ककर 72942 पर आ गया. इसी तरह से निफ्टी भी 66 अंकों की गिरावट के साथ 22642 के लेवल पर आ गया. 

हालांकि, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार, 6 अप्रैल को शेयर बाजार हरे निशान पर खुला. शुरुआती कारोबार में BSE Sensex 157 अंक उछलकर 73477 के स्तर पर पहुंच गया. वहीं, 67 अंक चढ़कर निफ्टी ने 22723 के लेवल से कारोबार की शुरुआत की. 

एशियाई बाजार

सोमवार, 6 अप्रैल की सुबह एशियाई बाजारों में कारोबार का मिला-जुला रुख देखने को मिल रहा है. जापान के निक्केई 225 में 0.62 परसेंट की बढ़त देखी जा रही है. टॉपिक्स में 0.23 परसेंट की तेजी है. दक्षिण कोरिया का ब्लू-चिप कोस्पी भी 1.8 परसेंट आगे है और स्मॉल-कैप कोस्डैक ने भी 0.98 परसेंट की बढ़त हासिल की है. आज कई एशियाई बाजार छुट्टियों के चलते बंद हैं. ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और हांगकांग में ईस्टर मनाया जा रहा है, जबकि चीन और ताइवान में चिंगमिंग महोत्सव (कब्रों की सफाई का त्योहार) मनाया जा रहा है.

अमेरिकी बाजार

पश्चिम एशिया में तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बाद रविवार शाम को अमेरिकी इक्विटी बेंचमार्क से जुड़े वायदा सौदे (futures) गिरावट के साथ कारोबार करते नजर आए. इस दौरान डाऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स में 253 अंक या 0.5 परसेंट की गिरावट आई. S&P 500 और Nasdaq-100 फ्यूचर्स में भी क्रमशः 0.6 परसेंट और 0.7 परसेंट की गिरावट दर्ज की गई. 

कच्चा तेल

कच्चे तेल की कीमतों में आज ऊछाल देखा जा रहा है. वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड (WTI) 111.84-114.57 डॉलर प्रति बैरल की रेंज में कारोबार कर रहा है. ब्रेंट क्रूड वायदा आज सुबह 1.48 परसेंट बढ़कर 110.64 डॉलर पर था. वहीं, COMEX पर कच्चे तेल की कीमतें 0.57 परसेंट की बढ़त के साथ 112.18 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रही है. 

US डॉलर

छह विदेशी मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की वैल्यू को मापने वाला US डॉलर इंडेक्स (DXY) आज 0.18 परसेंट बढ़कर 100.21 पर था. यह इंडेक्स छह प्रमुख मुद्राओं की तुलना में US डॉलर की मजबूती या कमजोरी का मूल्यांकन करता है. इस बास्केट में ब्रिटिश पाउंड, यूरो, स्वीडिश क्रोना, जापानी येन, स्विस फ्रैंक आदि जैसी मुद्राएं शामिल हैं. 02 अप्रैल को रुपया 1.77 परसेंट मजबूत  होकर डॉलर के मुकाबले 93.10 पर बंद हुआ.

ये भी पढ़ें:

गिरते-संभलते बाजार में एनर्जी स्टॉक्स का कमाल, महीने भर में दिया 28 परसेंट से ज्यादा का रिटर्न; लिस्ट में कई नाम 

Published at : 06 Apr 2026 09:28 AM (IST)
Tags :
Share Market Today Share Market News Sensex Today Share Market Update
Paisa LIVE

ABP Shorts

Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्टॉक मार्केट
Share Market Today: चंद मिनट में हरे से लाल निशान पर आया शेयर बाजार, सेंसेक्स में 300 से ज्यादा की गिरावट; निफ्टी 66 अंक नीचे
चंद मिनट में हरे से लाल निशान पर आया शेयर बाजार, सेंसेक्स में 300 से ज्यादा की गिरावट; निफ्टी 66 अंक नीचे
स्टॉक मार्केट
HDFC Bank या Dabur India किस पर दांव करा जाएगा मुनाफा? देखें आज फोकस में रहने वाले शेयरों की लिस्ट
HDFC Bank या Dabur India किस पर दांव करा जाएगा मुनाफा? देखें आज फोकस में रहने वाले शेयरों की लिस्ट
स्टॉक मार्केट
गिरते-संभलते बाजार में एनर्जी स्टॉक्स का कमाल, महीने भर में दिया 28 परसेंट से ज्यादा का रिटर्न; लिस्ट में कई नाम
गिरते-संभलते बाजार में एनर्जी स्टॉक्स का कमाल, महीने भर में दिया 28 परसेंट से ज्यादा का रिटर्न; लिस्ट में कई नाम
स्टॉक मार्केट
बाजार में हलचल के बीच ये शेयर रॉकेट की तरह भागा, दिया 265% का रिटर्न; निवेशकों की हो गई मौज
बाजार में हलचल के बीच ये शेयर रॉकेट की तरह भागा, दिया 265% का रिटर्न; निवेशकों की हो गई मौज
Advertisement

वीडियोज

Sansani: महाजंग में ‘शब्दों का प्रहार’ ! | Iran-israel War | Middle East War | Iranattackisrael
Delhi News: दिल्ली में 1.20 लाख नकली गोलियों का जखीरा बरामद! | Fake Madicine | Operation Health
Iran US Israel War: ईरान पर अमेरिका के बड़े ऑर्डर, अब होगा महायुद्ध शुरू | Mojtaba Khamenei | Hormuz
Janhit: अंतिम चेतावनी, 24 घंटे में तय होगा जंग का भविष्य | Iran US Israel War | Trump | Netanyahu
Sandeep Chaudhary: जंग से Bharat का बाजार बेहाल, क्या संभलेगी इकोनॉमी? | Iran US Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कितनी खतरनाक है इजरायल की फोर्स सायरेत मतकल? जो ईरान में घुसी और कर डाला बड़ा ऑपरेशन
कितनी खतरनाक है इजरायल की फोर्स सायरेत मतकल? जो ईरान में घुसी और कर डाला बड़ा ऑपरेशन
महाराष्ट्र
Pune News: नामी संस्थान के ग्राउंड में छात्र विशाल वर्मा की मौत! सिर पर गिरा भारी-भरकम लोहे का बास्केटबॉल स्टैंड 
पुणे: नामी संस्थान के ग्राउंड में छात्र विशाल वर्मा की मौत! सिर पर गिरा भारी-भरकम बास्केटबॉल स्टैंड 
इंडिया
आज की रात आएगी 'आफत', दिल्ली, यूपी-बिहार समेत पूरे उत्तर भारत के लिए चेतावनी, IMD का ताजा अपडेट जानें
आज की रात आएगी 'आफत', दिल्ली, यूपी-बिहार समेत पूरे उत्तर भारत के लिए चेतावनी, IMD का ताजा अपडेट जानें
क्रिकेट
RCB Vs CSK: सरफराज खान ने आईपीएल में रचा इतिहास, तूफानी पारी खेलकर बनाया ये रिकॉर्ड
RCB Vs CSK: सरफराज खान ने आईपीएल में रचा इतिहास, तूफानी पारी खेलकर बनाया ये रिकॉर्ड
साउथ सिनेमा
Dacoit BO Day 1 Prediction: क्या ‘डकैत’ बन पाएगी टॉलीवुड की इस साल की तीसरी सबसे बड़ी ओपनर, जानें- प्रीडिक्शन
क्या ‘डकैत’ बन पाएगी टॉलीवुड की इस साल की तीसरी सबसे बड़ी ओपनर, जानें- प्रीडिक्शन
महाराष्ट्र
सुनेत्रा पवार के सामने उम्मीदवार उतारे जाने से उद्धव गुट नाराज, कांग्रेस को बताया 'मतलबी' और दे दी बड़ी सलाह
सुनेत्रा पवार के सामने उम्मीदवार उतारे जाने से उद्धव गुट नाराज, कांग्रेस को बताया 'मतलबी', दी यह सलाह
ट्रेंडिंग
Smart Pig: अपने मालिक से बटन दबाकर बात करता है 82 किलो का यह स्मार्ट पिग, वीडियो देख लोग हैरान
अपने मालिक से बटन दबाकर बात करता है 82 किलो का यह स्मार्ट पिग, वीडियो देख लोग हैरान
एग्रीकल्चर
जीरे जैसी दिखने वाली इस चीज की 12 महीने रहती है डिमांड, किसान भाई कमा सकते हैं तगड़ा मुनाफा
जीरे जैसी दिखने वाली इस चीज की 12 महीने रहती है डिमांड, किसान भाई कमा सकते हैं तगड़ा मुनाफा
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Embed widget