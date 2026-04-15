अमेरिका-ईरान के बीच सुलह की उम्मीदों का असर, गदगद हुआ शेयर बाजार; सेंसेक्स-निफ्टी दोनों चढ़े

Share Market: अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत का असर आज शेयर बाजार पर देखने को मिल रहा है. मंगलवार को डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के अवसर पर छुट्टी के बाद आज शेयर बाजार जबरदस्त रिकवरी के मूड में है. एक तरफ सेंसेक्स 1300 अंक या 1.7 परसेंट की बढ़त के साथ 78140 के स्तर पर खुलने में कामयाब रहा है. वहीं, निफ्टी 360 अंकों की तेजी के साथ 24210 के लेवल पर है.

एशियाई बाजार

आज एशियाई बाजारों में जबरदस्त रौनक है. अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता फिर से शुरू होने की उम्मीद और कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट से निवेशकों का सेंटिमेंट मजबूत हुआ है. जापान के Nikkei 225 में लगभग 0.66 परसेंट की बढ़त देखने को मिली. Topix भी 0.87 परसेंट की तेजी के साथ कारोबार करता नजर आया. इसी तरह से दक्षिण कोरिया के Kospi में लगभग 3 परसेंट का जबरदस्त उछाल आया और Kosdaq में भी 1 परसेंट से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई. मामूली बढ़त के साथ ऑस्ट्रेलिया का S&P/ASX 200 भी पॉजिटिव जोन पर बना हुआ है.

वॉल स्ट्रीट

अमेरिकी शेयर बाजार में 14 अप्रैल की रात जबरदस्त तेजी दर्ज की गई. इस दौरान S&P 500 1.18 परसेंट की बढ़त के साथ 6,967.38 के लेवल पर बंद हुआ. नैस्डैक कम्पोजिट में भी 1.96 परसेंट का उछाल आया. डाऊ जोन्स (DJIA) 0.66 परसेंट की तेजी के साथ 48,535.99 के लेवल पर बंद हुआ.

कच्चे तेल की कीमतें

अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता को लेकर तेज होती सुगबुगाहट के बीच तेल की कीमतें 6 परसेंट से अधिक गिरकर लगभग 90 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गई हैं. ब्रेंट क्रूड लगभग 0.55 परसेंट गिरकर 94.40-94.27 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है. इसी तरह से अमेरिकी क्रूड भी 1.1 परसेंट की गिरावट के साथ 90.24-90.32 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गई है.

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