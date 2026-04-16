Share Market: आज 16 अप्रैल को लगातार दूसरे दिन भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखी जा रही है. एक तरफ सेंसेक्स 0.60 परसेंट की उछाल के साथ 465.55 अंक चढ़कर 78,576.79 पर पहुंच गया. वहीं, दूसरी तरफ निफ्टी शुरुआती कारोबार में 111.75 अंक बढ़कर 24,343.05 पर पहुंच गया, जिसमें 0.46 परसेंट की बढ़त दर्ज की गई.

कल बुधवार को बाजार में जबरदस्त रिकवरी देखी गई थी. इस दौरान सेंसेक्स 1,263 अंक या 1.64 परसेंट उछलकर 78,111 पर और निफ्टी 389 अंक या 1.63 परसेंट की तेजी के साथ 24,231 के पर बंद होने में कामयाब रहा.

एशियन मार्केट

आज 16 अप्रैल को एशियाई बाजारों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है. सबसे ज्यादा बढ़त जापान के निक्केई में देखी जा रही है, जो 910 अंक या 1.57 परसेंट उछलकर 59,044 के लेवल के पार चला गया. इसी तरह से हैंगसैंग भी 0.7-0.8 परसेंट की बढ़त के साथ 25,900-26,150 के दायरे में कारोबार कर रहा है. इसी तरह से दक्षिण कोरिया का Kospi भी 1.03 परसेंट और Kosdaq ने 0.77 परसेंट की बढ़त हासिल की. ऑस्ट्रेलिया का S&P/ASX 200 0.22 परसेंट ऊपर चला गया.

वॉल स्ट्रीट का हाल

बुधवार के सेशन में S&P 500 0.80 परसेंट बढ़कर 7,022.95 पर बंद हुआ. Nasdaq Composite 1.59 परसेंट उछलकर 24,016.02 पर पहुंच गया, जबकि Dow Jones Industrial Average 0.15 परसेंट गिरकर 48,463.72 पर क्लोज हुआ.

कच्चा तेल

गुरुवार को तेल की कीमतों में मामूली गिरावट आई. वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 0.4 परसेंट गिरकर 90.91 प्रति बैरल पर आ गया, जबकि ब्रेंट क्रूड 0.20 परसेंट फिसलकर 94.72 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया.

अमेरिकी डॉलर

छह विदेशी मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की कीमत को मापने वाला अमेरिकी डॉलर इंडेक्स (DXY) गुरुवार सुबह 0.09 परसेंट गिरकर 98 पर ट्रेड कर रहा है. इन छह करेंसीज में ब्रिटिश पाउंड, यूरो, स्वीडिश क्रोना, जापानी येन, स्विस फ्रैंक शामिल हैं. 16 अप्रैल को रुपया 0.01परसेंट गिरकर डॉलर के मुकाबले 93.38 पर बंद हुआ.

ये भी पढ़ें:

15 सालों में सबसे बड़ी छंटनी, 2000 लोगों को निकलेगा BBC, बचाएगा इतने मिलियन पाउंड