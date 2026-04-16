हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
APBoardResultsAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटUS-ईरान सीजफायर की उम्मीदों से लगातार दूसरे दिन शेयर बाजार में तेजी, 465 अंक चढ़ा सेंसेक्स, निफ्टी 111 अंक ऊपर

US-ईरान सीजफायर की उम्मीदों से लगातार दूसरे दिन शेयर बाजार में तेजी, 465 अंक चढ़ा सेंसेक्स, निफ्टी 111 अंक ऊपर

Share Market Updates: आज 16 अप्रैल को लगातार दूसरे दिन भारतीय शेयर बाजार में तेजी का माहौल है. अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने की उम्मीदों का असर दिचख रहा है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 16 Apr 2026 09:26 AM (IST)
Preferred Sources

Share Market: आज 16 अप्रैल को लगातार दूसरे दिन भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखी जा रही है. एक तरफ सेंसेक्स 0.60 परसेंट की उछाल के साथ 465.55 अंक चढ़कर 78,576.79 पर पहुंच गया.  वहीं, दूसरी तरफ निफ्टी शुरुआती कारोबार में 111.75 अंक बढ़कर 24,343.05 पर पहुंच गया, जिसमें 0.46 परसेंट की बढ़त दर्ज की गई.

कल बुधवार को बाजार में जबरदस्त रिकवरी देखी गई थी. इस दौरान सेंसेक्स 1,263 अंक या 1.64 परसेंट उछलकर 78,111 पर और निफ्टी 389 अंक या 1.63 परसेंट की तेजी के साथ 24,231 के पर बंद होने में कामयाब रहा.  

एशियन मार्केट

आज 16 अप्रैल को एशियाई बाजारों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है. सबसे ज्यादा बढ़त जापान के निक्केई में देखी जा रही है, जो 910 अंक या 1.57 परसेंट उछलकर 59,044 के लेवल के पार चला गया. इसी तरह से हैंगसैंग भी 0.7-0.8 परसेंट की बढ़त के साथ 25,900-26,150 के दायरे में कारोबार कर रहा है. इसी तरह से दक्षिण कोरिया का Kospi भी 1.03 परसेंट और Kosdaq ने  0.77 परसेंट की बढ़त हासिल की. ऑस्ट्रेलिया का S&P/ASX 200 0.22 परसेंट ऊपर चला गया.

वॉल स्ट्रीट का हाल 

बुधवार के सेशन में S&P 500 0.80 परसेंट बढ़कर 7,022.95 पर बंद हुआ. Nasdaq Composite 1.59 परसेंट उछलकर 24,016.02 पर पहुंच गया, जबकि Dow Jones Industrial Average 0.15 परसेंट गिरकर 48,463.72 पर क्लोज हुआ. 

कच्चा तेल

गुरुवार को तेल की कीमतों में मामूली गिरावट आई. वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 0.4 परसेंट गिरकर 90.91 प्रति बैरल पर आ गया, जबकि ब्रेंट क्रूड 0.20 परसेंट फिसलकर 94.72 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. 

अमेरिकी डॉलर

छह विदेशी मुद्राओं के मुकाबले  डॉलर की कीमत को मापने वाला अमेरिकी डॉलर इंडेक्स (DXY) गुरुवार सुबह 0.09 परसेंट गिरकर 98 पर ट्रेड कर रहा है. इन छह करेंसीज में ब्रिटिश पाउंड, यूरो, स्वीडिश क्रोना, जापानी येन, स्विस फ्रैंक शामिल हैं. 16 अप्रैल को रुपया 0.01परसेंट गिरकर डॉलर के मुकाबले 93.38 पर बंद हुआ. 

ये भी पढ़ें:

15 सालों में सबसे बड़ी छंटनी, 2000 लोगों को निकलेगा BBC, बचाएगा इतने मिलियन पाउंड 

Published at : 16 Apr 2026 09:26 AM (IST)
Tags :
Share Market News Stock Market Sensex Today Stock Market Share Market Updates
Paisa LIVE

ABP Shorts

Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्टॉक मार्केट
US-ईरान सीजफायर की उम्मीदों से लगातार दूसरे दिन शेयर बाजार में तेजी, 465 अंक चढ़ा सेंसेक्स, निफ्टी 111 अंक ऊपर
US-ईरान सीजफायर की उम्मीदों से लगातार दूसरे दिन शेयर बाजार में तेजी, 465 अंक चढ़ा सेंसेक्स, निफ्टी 111 अंक ऊपर
स्टॉक मार्केट
Share Market: अमेरिका-ईरान के बीच सुलह की उम्मीदों का असर, गदगद हुआ शेयर बाजार; सेंसेक्स-निफ्टी दोनों चढ़े
अमेरिका-ईरान के बीच सुलह की उम्मीदों का असर, गदगद हुआ शेयर बाजार; सेंसेक्स-निफ्टी दोनों चढ़े
स्टॉक मार्केट
Stocks to Watch: LIC से Vedanta तक ये स्टॉक्स आज बाजार में मचाएंगे धमाल, फोकस में रहेंगे और भी कई शेयर
LIC से Vedanta तक ये स्टॉक्स आज बाजार में मचाएंगे धमाल, फोकस में रहेंगे और भी कई शेयर
स्टॉक मार्केट
शेयर मार्केट के 'धुरंधर' निकले ये 7 स्टॉक, गिरते-लुढ़कते बाजार में दे गए 170 परसेंट तक का रिटर्न
शेयर मार्केट के 'धुरंधर' निकले ये 7 स्टॉक, गिरते-लुढ़कते बाजार में दे गए 170 परसेंट तक का रिटर्न
Advertisement

वीडियोज

नासिक के कॉर्पोरेट 'किले' के शैतान !
युद्ध नहीं रुका तो मचेगी तबाही? एक्सपर्ट की चेतावनी
Sandeep Chaudhary: युद्ध नहीं रुका तो मचेगी तबाही? एक्सपर्ट की चेतावनी | Iran US Conflict | Trump
US Iran Ceasefire : Trump के तेवर नरम पड़ने के पीछे क्या है बड़ी वजह? | Strait Of Hormuz | China
Chitra Tripathi : Iran-US...सीजफायर बढ़ने से किसे फायदा?| Hormuz Clash | Netanyahu | Trump | China
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
रूस-ईरान से तेल नहीं खरीद पाएगा भारत, डेडलाइन खत्म, ट्रंप के करीबी बेसेंट ने कहा- 'अब और नहीं...'
रूस-ईरान से तेल नहीं खरीद पाएगा भारत, डेडलाइन खत्म, ट्रंप के करीबी बेसेंट ने कहा- 'अब और नहीं...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
10 KM दूर से दिख रहा था धुएं का गुबार...जान बचाकर भागे थे लोग, लखनऊ अग्निकांड का भयावह था मंजर
10 KM दूर से दिख रहा था धुएं का गुबार...जान बचाकर भागे थे लोग, लखनऊ अग्निकांड का भयावह था मंजर
इंडिया
India Economy 2025: IMF रैंकिंग में पिछड़ा भारत, इस देश से हुआ पीछे, जानें अब किस नंबर पर पहुंचा
IMF रैंकिंग में पिछड़ा भारत, इस देश से हुआ पीछे, जानें अब किस नंबर पर पहुंचा
आईपीएल 2026
'मैं अभी भी 100 प्रतिशत फिट नहीं हूं और इसलिए...', विराट कोहली ने दे दिया फैन्स के लिए बड़ा बयान
'मैं अभी भी 100 प्रतिशत फिट नहीं हूं और इसलिए...', विराट कोहली ने दे दिया फैन्स के लिए बड़ा बयान
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Vs Vaazha 2: बुधवार को कमाई के मामले में 'वाझा 2' निकली आगे, 'धुरंधर 2' का ऐसा रहा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
बुधवार को कमाई के मामले में 'वाझा 2' निकली आगे, 'धुरंधर 2' का ऐसा रहा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
विश्व
US Iran War News Live: भारत को झटका! अमेरिका ने रूस-ईरान से तेल खरीद की छूट बढ़ाने से किया इनकार
Live: भारत को झटका! अमेरिका ने रूस-ईरान से तेल खरीद की छूट बढ़ाने से किया इनकार
एग्रीकल्चर
organic carbon: मिट्टी में कितना होना चाहिए कार्बन, अच्छी फसल के लिए किसान जरूर चेक करें यह चीज?
मिट्टी में कितना होना चाहिए कार्बन, अच्छी फसल के लिए किसान जरूर चेक करें यह चीज?
ऑटो
कार के सनरूफ से निकलकर स्टाइल मारना पड़ सकता है भारी, जानिए कितना कटेगा चालान?
कार के सनरूफ से निकलकर स्टाइल मारना पड़ सकता है भारी, जानिए कितना कटेगा चालान?
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Embed widget