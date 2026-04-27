हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार में लौटी रौनक, 416  अंक चढ़ा सेंसेक्स; निफ्टी भी 24000 के पार

Share Market Today on April 27: आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल रही है. पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की उम्मीदों और सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच आज सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही तेजी के साथ खुले हैं.

शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स लगभग 416 अंकों की छलांग लगाते हुए 77080 के लेवल पर जा पहुंचा. वहीं, निफ्टी ने 118 अंकों की बढ़त के साथ 24016 के स्तर पर कारोबार की शुरुआत की. फिलहाल, अडानी पोर्ट्स, टाटा स्टील और एलएंडटी के शेयरों में तेजी देखी जा रही है.

शेयर बाजार में तेजी की वजह

रिपोर्टों के मुताबिक, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) खोलने के लिए अमेरिका को नया प्रस्ताव दिया है. इससे युद्ध की आशंका कम हुई है.

अमेरिकी बाजारों में तेजी का असर आज घरेलू शेयर बाजार पर दिख रहा है. S&P 500 और Nasdaq के रिकॉर्ड हाई लेवल पर बंद होने और एशियाई बाजारों में मजबूती से निवेशकों का सेंटिमेंट मजबूत हुआ है.

रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL), एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक के आज नतीजे आने वाले हैं, जिससे निवेशकों में उत्साह है.

अमेरिकी शेयर बाजार

शुक्रवार (24 अप्रैल) को अमेरिकी शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए, जिसमें दो मुख्य इंडेक्स रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए. S&P 500 0.8% बढ़कर 7,165.08 पर बंद हुआ, जबकि Nasdaq Composite 1.63% उछलकर 24,836.60 पर सेटल हुआ. सत्र के दौरान दोनों इंडेक्स अपने इंट्राडे के नए हाई लेवल को भी टच करने में कामयाब रहे. हालांकि , Dow Jones Industrial Average 79.61 अंक या 0.16% गिरकर 49,230.71 पर बंद हुआ. एशियाई बाजार सोमवार को एशियन मार्केट्स में भी तेजी देखी जा रही है. आज कारोबार के दौरान जापान का निक्केई 225 0.53% बढ़कर रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गया और दक्षिण कोरिया का कोस्पी भी 1% की बढ़त के साथ एक नए शिखर पर पहुंचने में कामयाब रहा, जबकि ऑस्ट्रेलिया का S&P/ASX 200 0.54% तक गिर गया.

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