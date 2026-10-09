अमेरिका लगाता रहा बैन, इधर दौड़ पड़े TCS के शेयर; 800 अंक उछला सेंसेक्स

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom टीसीएस के शेयर मजबूत तिमाही नतीजों से 5% से अधिक बढ़े.

टीसीएस उछाल से सेंसेक्स-निफ्टी शुरुआती कारोबार में ऊपर चढ़े.

इंफोसिस, एचसीएल सहित अन्य शेयरों में भी अच्छी बढ़त.

अमेरिकी ग्रीन कार्ड निलंबन ने टेक कंपनियों को प्रभावित किया.

शेयर बाजार में आज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के शेयरों में गजब की तेजी देखने को मिल रही है. शुक्रवार को टीसीएस के शेयर करीब 5% से अधिक चढ़ गए. सुबह दस बजे के करीब यह 2193 रुपये के स्तर पर कारोबार करते नजर आया. टीसीएस के शेयरों में आए इस उछाल का ही नतीजा है कि दो दिनों की भारी गिरावट के बाद आज शुरुआती कारोबार में बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी लौट आई है. शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 292 अंक चढ़कर 71,876.10 पर पहुंच गया. वहीं, 50 शेयरों वाला NSE निफ्टी 84.60 अंक बढ़कर 22,310.40 पर आ गया. इसके कुछ ही देर बाद सेंसेक्स 800 अंकों से ज्यादा उछलकर 72,400 के पार पर पहुंच गया और निफ्टी भी इसी समय 284 अंक चढ़कर 22,515 के स्तर पर पहुंचने में कामयाब रहा.

क्यों आज भाग रहे टीसीएस के शेयर?

टीसीएस ने आज जुलाई तिमाही के अपने नतीजे का ऐलान किया है, जिसमें कंपनी का प्रॉफिट 13,884 करोड़ रुपये रहा. यह पिछले साल की समान अवधि से लगभग 15% ज्यादा है. इस दौरान कंपनी के ऑपरेटिंग रेवेन्यू में भी साल-दर-साल 11.2% का उछाल आया है. इस दौरान कंपनी ने अपने निवेशकों के लिए 12 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का भी ऐलान कर दिया, जिसने आग में घी डालने का काम किया.

इन टेक शेयरों ने भी दिखाया कमाल

आज टीसीएस के साथ-साथ Infosys, ITC, HCL Tech जैसी टेक कंपनियों के शेयरों में भी तेजी देखी गई. इसके अलावा, Tech Mahindra, Adani Ports और HDFC Bank के शेयर भी बढ़त हासिल करने में कामयाब रहे. हालांकि, इस दौरान Eternal, Bharat Electronics, Reliance Industries और ICICI Bank के शेयरों को नुकसान पहुंचा.

कल खूब हुई थी बिकवाली

एक्सचेंज डेटा के अनुसार, गुरुवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने 12,943.58 करोड़ रुपये के शेयर बेचे. गुरुवार को सेंसेक्स 1,045.46 अंक या 1.44% गिरकर 71,593.24 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 371.25 अंक या 1.64% गिरकर 22,231.80 पर बंद हुआ.

अमेरिका में टेक कंपनियों को झटका

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी 8 बड़ी टेक कंपनियों के परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को सस्पेंड कर दिया है. यहां सरकार का आरोप है कि ये कंपनियां कम सैलरी पर विदेशी कामगारों को कंपनी में जॉब दिलाकर अमेरिकी नागरिकों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं. अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, इन कंपनियों के खिलाफ अभी जांच चल रही है और जांच पूरी हो जाने तक इनका ग्रीन कार्ड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ब्लॉक रहेगा.

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