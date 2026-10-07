ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटइधर RBI ने बढ़ाया रेपो रेट, उधर संभला शेयर बाजार; पहले पस्त थी हालत

इधर RBI ने बढ़ाया रेपो रेट, उधर संभला शेयर बाजार; पहले पस्त थी हालत

आज शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स के 30 में से 28 शेयर लाल निशान में कारोबार करते नजर आए. हालांकि, रेपो रेट पर रिजर्व बैंक का फैसला आते ही कई शेयर दौड़ पड़े.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 07 Oct 2026 12:04 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स, निफ्टी में गिरावट दर्ज हुई.
  • RBI ने रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी की.
  • RBI फैसले के बाद शेयर बाजार में रिकवरी देखी गई.
  • बैंकिंग शेयरों में तेजी आई, निवेशकों का भरोसा बढ़ा.

आज शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार में गिरावट देखी गई. एक तरफ 30 शेयरों वाले सेंसेक्स में 450 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज की गई और इसकी ओपनिंग 72,965.38 पर हुई. दूसरी तरफ 50 शेयरों वाला निफ्टी भी 22,690.45 पर खुला.

हालांकि, रेपो रेट पर भारतीय रिजर्व बैंक का फैसला आते ही शेयर बाजार की इस गिरावट पर ब्रेक लग गया और इसने निचले स्तरों पर शानदार रिकवरी की. सेंसेक्स वापस से 73,000 के स्तर के बेहद करीब पहुंच गया. यही स्थिति कुछ निफ्टी के साथ भी रही. सुबह के कारोबार में 22,690 से भी नीचे फिसलने के बाद इसने 22,700 के स्तर पर शानदार वापसी की. 

रिलेटेड स्टोरी >>

स्टॉक मार्केट
शेयर बाजार में हाहाकार! खुलते ही 700 अंक से अधिक लुढ़का सेंसेक्स
शेयर बाजार में हाहाकार! खुलते ही 700 अंक से अधिक लुढ़का सेंसेक्स
स्टॉक मार्केट
शेयर मार्केट में भारी तबाही, 1200 से अधिक अंक टूटा सेंसेक्स; निफ्टी भी पस्त
शेयर मार्केट में भारी तबाही, 1200 से अधिक अंक टूटा सेंसेक्स; निफ्टी भी पस्त
स्टॉक मार्केट
कल बाजार खुलने से पहले देख लें शेयरों की ये लिस्ट, सही दांव कराएगा तगड़ी कमाई!
कल बाजार खुलने से पहले देख लें शेयरों की ये लिस्ट, सही दांव कराएगा तगड़ी कमाई!
स्टॉक मार्केट
Stock Market: सेंसेक्स ने पलटी बाजी, निचले स्तर से 200 अंक चढ़ा; निफ्टी में भी सुधार
सेंसेक्स ने पलटी बाजी, निचले स्तर से 200 अंक चढ़ा; निफ्टी में भी सुधार

RBI ने क्या सुनाया फैसला?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आज रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट (0.25%) की बढ़ोतरी की है. यह फरवरी 2023 के बाद बीते चार सालों में पहली बढ़ोतरी है. मिडिल ईस्ट में तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच बाजार को पहले से ही ब्याज दें बढ़ने की उम्मीद थी. रेपो रेट पर फैसला आते ही निवेशकों के मन से यह अनिश्चितता दूर हो गई. हाल के हफ्तों में शेयर बाजार में पहले ही काफी गिरावट दर्ज की जा चुकी थी और आरबीआई का फैसला आते ही अनिश्चितता का माहौल खत्म हो गया.

जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स और नोमुरा जैसे मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि रेपो रेट में बढ़ोतरी की बात बाजार में पहले से ही डिस्काउंट (प्राइस-इन) हो चुकी थी, जिससे पैनिक सेलिंग रूक गई. रेपो रेट पर अपना फैसला सुनाते हुए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने वैश्विक महंगाई और खुदरा महंगाई (Retail Inflation) के जोखिम को देखते हुए इस बार रेपो रेट बढ़ाने का फैसला लिया.

हैवेस्टेड (Vested) के सीईओ विराम शाह का कहना है कि केंद्रीय बैंक का यह फैसला बढ़ती महंगाई को काबू में रखने और कीमतों में स्थिरता लाने की प्रतिबद्धता को दिखाता है. जब केंद्रीय बैंक महंगाई को लेकर गंभीर होता है, तो लंबी अवधि के निवेशकों का भरोसा बाजार पर बढ़ता है.

आरबीआई के इस फैसले से गिरते रुपये को भी मजबूती मिल सकती है क्योंकि रेपो रेट बढ़ाने से भारत और अमेरिका की ब्याज दरों के बीच 1.50% का अंतर बना रहेगा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफी जरूरी है क्योंकि विदेशी निवेशक हमेशा पैसा वहीं लगाएंगे, जहां उन्हें ब्याज ज्यादा मिलेगा. अब अगर उन्हें अमेरिका के मुकाबले भारत में 1.50% का अतिरिक्त मार्जिन मिले, तो वे भारतीय बॉन्ड और शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए आकर्षित होंगे, जिससे बाजार में बिकवाली कम होगी और इसे मजबूती मिलेगी.

बैंकिंग शेयरों में दिखी तेजी

रेपो रेट बढ़ाने के आरबीआई के फैसले के बाद कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक के शेयरों में काफी तेजी देखने को मिली. ऐसा इसलिए क्योंकि रेपो रेट बढ़ने से बैंकों को अपने फ्लोटिंग रेट लोन पर ब्याज बढ़ाने का मौका मिलता है, जिससे उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) सुधरता है.

ये भी पढ़ें:

महंगा होगा लोन, बढ़ जाएगी EMI; RBI ने 0.25% बढ़ाया रेपो रेट 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 07 Oct 2026 12:04 PM (IST)
Tags :
Stock Market Today SHARE MARKET
Paisa LIVE

ABP Shorts

Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्टॉक मार्केट
शेयर बाजार में हाहाकार! खुलते ही 700 अंक से अधिक लुढ़का सेंसेक्स
शेयर बाजार में हाहाकार! खुलते ही 700 अंक से अधिक लुढ़का सेंसेक्स
स्टॉक मार्केट
शेयर मार्केट में भारी तबाही, 1200 से अधिक अंक टूटा सेंसेक्स; निफ्टी भी पस्त
शेयर मार्केट में भारी तबाही, 1200 से अधिक अंक टूटा सेंसेक्स; निफ्टी भी पस्त
स्टॉक मार्केट
कल बाजार खुलने से पहले देख लें शेयरों की ये लिस्ट, सही दांव कराएगा तगड़ी कमाई!
कल बाजार खुलने से पहले देख लें शेयरों की ये लिस्ट, सही दांव कराएगा तगड़ी कमाई!
स्टॉक मार्केट
Stock Market: सेंसेक्स ने पलटी बाजी, निचले स्तर से 200 अंक चढ़ा; निफ्टी में भी सुधार
सेंसेक्स ने पलटी बाजी, निचले स्तर से 200 अंक चढ़ा; निफ्टी में भी सुधार
Advertisement

वीडियोज

Rahul And Priyanka Gandhi Detained: Vote Chori पर विपक्ष की हुंकार! | Gyanesh Kumar | Breaking
SIR Controversy | INDIA Bloc March: ज्ञानेश 'SIR' पर संग्राम..सियासत..सवाल | Gyanesh Kumar | BJP
Breaking | Rahul-Priyanka Gandhi Detained: CEC के खिलाफ विपक्ष का 'ग्राउंड अटैक'! | Congress
Sandeep Chaudhary: सवालों में ज्ञानेश कुमार...BJP -कांग्रेस में तकरार! सटीक विश्लेषण | Rahul Gandhi
India Alliance March | Congress: दिल्ली में आर-पार, निशाने पर Gyanesh Kumar! | Rahul-Priyanka | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'आज मैं जो कुछ हूं...', पीएम मोदी ने किसे दिया अपनी सफलता का क्रेडिट, जानें
'आज मैं जो कुछ हूं...', पीएम मोदी ने किसे दिया अपनी सफलता का क्रेडिट, जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'घर पर जैसा माहौल बनाया...', कांग्रेस के प्रदर्शन पर बोले ज्ञानेश कुमार के माता-पिता
'घर पर जैसा माहौल बनाया...', कांग्रेस के प्रदर्शन पर बोले ज्ञानेश कुमार के माता-पिता
इंडिया
PM मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे, बोले- 'जब मैंने गुजरात के CM की शपथ ली तो...'
PM मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे, बोले- 'मैंने कभी नहीं सोचा ये पड़ाव आएगा'
बॉलीवुड
इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' अब OTT पर फ्री में होगी स्ट्रीम, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
'आवारापन 2' अब ओटीटी पर फ्री में होगी स्ट्रीम, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
क्रिकेट
'मुझे अभी से नींद आ रही है... अक्षर की आंखे लाल हो गई...' पहला मैच जीतकर बोले श्रेयस अय्यर
'मुझे अभी से नींद आ रही है... अक्षर की आंखे लाल हो गई...' पहला मैच जीतकर बोले श्रेयस अय्यर
बिहार
सीतामढ़ी में 3 बदमाशों का हाफ एनकाउंटर, दिनेश यादव मर्डर केस में है नाम
सीतामढ़ी में 3 बदमाशों का हाफ एनकाउंटर, दिनेश यादव मर्डर केस में है नाम
इंडिया
कपिल सिब्बल को नापसंद करने वाले किरेन रिजिजू कर रहे उनकी तारीफ, बोले- 'मुझे अब वो...'
कपिल सिब्बल को नापसंद करने वाले किरेन रिजिजू कर रहे उनकी तारीफ, बोले- 'मुझे अब वो...'
Home Tips
Inverter Problems: कहीं खराब तो नहीं हो रहा इन्वर्टर? आवाज आते ही समझें खतरे का संकेत
कहीं खराब तो नहीं हो रहा इन्वर्टर? आवाज आते ही समझें खतरे का संकेत
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget