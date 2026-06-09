Share Market: 'ब्लैक मंडे' के बाद आज मंगलमय शेयर बाजार, 500 अंक से ऊपर चढ़ा सेंसेक्स; निफ्टी 23000 के पार
Stock Market Updates: भारतीय शेयर बाजार में आज तेजी देखी जा रही है. कल यानी कि सोमवार को सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में बड़ी गिरावट देखी गई थी. इससे निवेशकों को करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ था.
- भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को जोरदार रिकवरी हुई.
- वैश्विक बाजारों में तेजी से निवेशकों का भरोसा बढ़ा.
- कच्चे तेल की नरमी से बाजार को राहत मिली.
- एशियाई और अमेरिकी बाजारों में भी बढ़त दर्ज हुई.
Share Market Today on June 9: कल के भारी गिरावट के बाद आज हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में गजब की रिकवरी देखी गई. बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 511 अंक उछलकर 74035 के लेवल पर खुला. वहीं, एनएसई का निफ्टी 136 अंक चढ़कर 23259 के लेवल पर कारोबार की शुरुआत की.
बाजार के आज संभलने की वजहें
ग्लोबल मार्केट में तेजी- अमेरिकी बाजारों में टेक शेयरों की खरीदारी और एशियाई बाजारों में, खासतौर पर दक्षिण कोरिया के कोस्पी में आए उछाल ने घरेलू निवेशकों के सेंटिमेंट को सुधारा है.
क्रूड ऑयल में नरमी- वेस्ट एशिया (ईरान-इजरायल) में हवाई हमलसें पर अस्थायी रोक लगने से कच्चे तेल की कीमतों में आज कुछ कमी आई है. इससे भारतीय बाजार ने थोड़ी राहत की सांस ली है.
सोमवार को आई थी बड़ी गिरावट
भारतीय शेयर बाजार में सोमवार के कारोबार में बड़ी गिरावट आई थी. कल सेंसेक्स 719 अंक फिसलकर 73524 के लेवल पर बंद हुआ था. इसी तरह से करीब 244 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी 23123 पर हुआ था. बाजार में कल चौतरफा बिकवाली से बीएसई में लिस्टेड कंपनियों के मार्केट कैप में से 7 लाख करोड़ रुपये घट गए.
एशियाई बाजार
एशियाई बाजारों में कल की भारी गिरावट के बाद आज शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है. पश्चिमी एशिया (ईरान-इजरायल) में तनाव कम होने और अमेरिकी बाजार से मिले मजबूत संकेतों के बाद एशियाई बाजारों ने अपने तीन दिनों की गिरावट का सिलसिला तोड़ दिया.
कल 8% से ज्यादा की ऐतिहासिक गिरावट के बाद आज दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 3.77-4.4% की जोरदार बढ़त के साथ 7766 के स्तर पर कारोबार कर रहा है. जापान का निक्केई भी कल 4% टूटने के बाद आज 0.83% की बढ़त के साथ 64514.70 के स्तर पर कारोबार कर रहा है. हालांकि, दूसरे एशियाई बाजारों के उलट हांगकांग का हैंगसेंग आज 0.45% की मामूली गिरावट के साथ दबाव में है.
अमेरिकी बाजार
सोमवार को अमेरिकी शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए. शुक्रवार की भारी गिरावट के बाद चिप कंपनियों के शेयरों में रिकवरी हुई. S&P 500 इंडेक्स 0.30% बढ़कर 7405.73 पर बंद हुआ. टेक-हैवी नैस्डैक 0.86% की बढ़त के साथ 25929.66 पर बंद हुआ। वहीं, डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 80.77 अंक या 0.16% गिरकर 50,786.01 पर बंद हुआ.
कच्चा तेल
वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड फ्यूचर्स 0.39% गिरकर 90.94 डॉलर प्रति बैरल पर आ गए. वहीं, अगस्त डिलीवरी वाले ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स आज सुबह 0.25% गिरकर 94.01 डॉलर पर ट्रेड कर रहे थे. COMEX पर क्रूड की कीमतें 0.39% गिरकर 90.940 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रही थीं.
अमेरिकी डॉलर
US डॉलर इंडेक्स (DXY) आज 0.03% गिरकर 100.04 पर कारोबार कर रहा है. यह इंडेक्स प्रमुख मुद्राओं की तुलना में US डॉलर की मजबूती या कमजोरी का आकलन करता है. इस बास्केट में ब्रिटिश पाउंड, यूरो, स्वीडिश क्रोना, जापानी येन, स्विस फ्रैंक जैसी मुद्राएं शामिल हैं. 8 जून को रुपया 0.79% गिरकर डॉलर के मुकाबले 95.71 पर बंद हुआ.
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