हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटShare Market: 'ब्लैक मंडे' के बाद आज मंगलमय शेयर बाजार, 500 अंक से ऊपर चढ़ा सेंसेक्स; निफ्टी 23000 के पार

Share Market: 'ब्लैक मंडे' के बाद आज मंगलमय शेयर बाजार, 500 अंक से ऊपर चढ़ा सेंसेक्स; निफ्टी 23000 के पार

Stock Market Updates: भारतीय शेयर बाजार में आज तेजी देखी जा रही है. कल यानी कि सोमवार को सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में बड़ी गिरावट देखी गई थी. इससे निवेशकों को करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ था.

By : अरिजीता सेन | Updated at : 09 Jun 2026 09:34 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को जोरदार रिकवरी हुई.
  • वैश्विक बाजारों में तेजी से निवेशकों का भरोसा बढ़ा.
  • कच्चे तेल की नरमी से बाजार को राहत मिली.
  • एशियाई और अमेरिकी बाजारों में भी बढ़त दर्ज हुई.

Share Market Today on June 9: कल के भारी गिरावट के बाद आज हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में गजब की रिकवरी देखी गई. बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 511 अंक उछलकर 74035 के लेवल पर खुला. वहीं, एनएसई का निफ्टी 136 अंक चढ़कर 23259 के लेवल पर कारोबार की शुरुआत की. 

बाजार के आज संभलने की वजहें

ग्लोबल मार्केट में तेजी- अमेरिकी बाजारों में टेक शेयरों की खरीदारी और एशियाई बाजारों में, खासतौर पर दक्षिण कोरिया के कोस्पी में आए उछाल ने घरेलू निवेशकों के सेंटिमेंट को सुधारा है. 

क्रूड ऑयल में नरमी- वेस्ट एशिया (ईरान-इजरायल) में हवाई हमलसें पर अस्थायी रोक लगने से कच्चे तेल की कीमतों में आज कुछ कमी आई है. इससे भारतीय बाजार ने थोड़ी राहत की सांस ली है. 

सोमवार को आई थी बड़ी गिरावट 

भारतीय शेयर बाजार में सोमवार के कारोबार में बड़ी गिरावट आई थी. कल सेंसेक्स 719 अंक फिसलकर 73524 के लेवल पर बंद हुआ था. इसी तरह से करीब 244 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी 23123 पर हुआ था. बाजार में कल चौतरफा बिकवाली से बीएसई में लिस्टेड कंपनियों के मार्केट कैप में से 7 लाख करोड़ रुपये घट गए. 

एशियाई बाजार 

एशियाई बाजारों में कल की भारी गिरावट के बाद आज शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है. पश्चिमी एशिया (ईरान-इजरायल) में तनाव कम होने और अमेरिकी बाजार से मिले मजबूत संकेतों के बाद एशियाई बाजारों ने अपने तीन दिनों की गिरावट का सिलसिला तोड़ दिया.

कल 8% से ज्यादा की ऐतिहासिक गिरावट के बाद आज दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 3.77-4.4% की जोरदार बढ़त के साथ 7766 के स्तर पर कारोबार कर रहा है. जापान का निक्केई भी कल 4% टूटने के बाद आज 0.83% की बढ़त के साथ 64514.70  के स्तर पर कारोबार कर रहा है. हालांकि, दूसरे एशियाई बाजारों के उलट हांगकांग का हैंगसेंग आज 0.45% की मामूली गिरावट के साथ दबाव में है. 

अमेरिकी बाजार 

सोमवार को अमेरिकी शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए. शुक्रवार की भारी गिरावट के बाद चिप कंपनियों के शेयरों में रिकवरी हुई. S&P 500 इंडेक्स 0.30% बढ़कर 7405.73 पर बंद हुआ. टेक-हैवी नैस्डैक 0.86% की बढ़त के साथ 25929.66 पर बंद हुआ। वहीं, डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 80.77 अंक या 0.16% गिरकर 50,786.01 पर बंद हुआ. 

कच्चा तेल

वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड फ्यूचर्स 0.39% गिरकर 90.94 डॉलर प्रति बैरल पर आ गए. वहीं, अगस्त डिलीवरी वाले ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स आज सुबह 0.25% गिरकर 94.01 डॉलर पर ट्रेड कर रहे थे. COMEX पर क्रूड की कीमतें 0.39% गिरकर 90.940 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रही थीं. 

अमेरिकी डॉलर 

US डॉलर इंडेक्स (DXY) आज 0.03% गिरकर 100.04 पर कारोबार कर रहा है. यह इंडेक्स प्रमुख मुद्राओं की तुलना में US डॉलर की मजबूती या कमजोरी का आकलन करता है. इस बास्केट में ब्रिटिश पाउंड, यूरो, स्वीडिश क्रोना, जापानी येन, स्विस फ्रैंक जैसी मुद्राएं शामिल हैं. 8 जून को रुपया 0.79% गिरकर डॉलर के मुकाबले 95.71 पर बंद हुआ.

ये भी पढ़ें:

Share Market: बाजार में हाहाकार के बीच भी इन 3 शेयरों ने काटा गदर, निवेशकों को दिया बंपर रिटर्न 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 09 Jun 2026 09:25 AM (IST)
Tags :
BSE SENSEX SHARE MARKET
Paisa LIVE

ABP Shorts

Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्टॉक मार्केट
Share Market: 'ब्लैक मंडे' के बाद आज मंगलमय शेयर बाजार, 500 अंक से ऊपर चढ़ा सेंसेक्स; निफ्टी 23000 के पार
'ब्लैक मंडे' के बाद आज मंगलमय शेयर बाजार, 500 अंक से ऊपर चढ़ा सेंसेक्स; निफ्टी 23000 के पार
स्टॉक मार्केट
ब्लैक मंडे: शेयर बाजार में हाहाकार! 800 अंक टूटा सेंसेक्स, निवेशकों के डूबे 500000 करोड़
ब्लैक मंडे: शेयर बाजार में हाहाकार! 800 अंक टूटा सेंसेक्स, निवेशकों के डूबे 500000 करोड़
स्टॉक मार्केट
Share Market: हफ्ते के पहले दिन क्रैश हुआ शेयर मार्केट, 800 से ज्यादा अंक फिसला सेंसेक्स; निफ्टी भी 286 अंक नीचे
हफ्ते के पहले दिन क्रैश हुआ शेयर मार्केट, 800 से ज्यादा अंक फिसला सेंसेक्स; निफ्टी भी 286 अंक नीचे
स्टॉक मार्केट
Hindustan Zinc में 2% की हिस्सेदारी बेचेगी सरकार, खबर मिलते ही लगा 5% का लोअर सर्किट
Hindustan Zinc में 2% की हिस्सेदारी बेचेगी सरकार, खबर मिलते ही लगा 5% का लोअर सर्किट
Advertisement

वीडियोज

Iran-US-Israel War Update: हूती विद्रोहियों का अब तक का सबसे बड़ा हमला | Trump| Middle East Crisis
Sansani : रील पर गोल्ड चैलेंज...चोरों ने कहा चैलेंज कबूल है | Crime News
Mahadangal: हारे तो 'INDIA' के सहारे! | INDIA Bloc Meeting | Rahul Gandhi | Mamata Banerjee
Sandeep Chaudhary: इंडिया गठबंधन की एकजुटता का सबसे सटीक विश्लेषण! | INDIA Bloc Meeting | TMC | News
Janhit : दिल्ली दरबार में दीदी हुईं 'अकेली' ! | INDIA Bloc Meeting | Mamata Banerjee | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Monsoon Update: पीक पर पहुंचा मॉनसून, दिल्ली, यूपी-बिहार में कब होगी भयंकर बारिश, मौसम विभाग ने बता दी तारीख
पीक पर पहुंचा मॉनसून, दिल्ली, यूपी-बिहार में कब होगी भयंकर बारिश, मौसम विभाग ने बता दी तारीख
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में वाराणसी समेत 14 जिलों में हीटवेव का अलर्ट, मानसून को लेकर भी IMD ने दिया अपडेट
यूपी में वाराणसी समेत 14 जिलों में हीटवेव का अलर्ट, मानसून को लेकर भी IMD ने दिया अपडेट
विश्व
अमेरिका ने जब्त किया 1 अरब डॉलर का क्रिप्टो फंड तो गुस्से से तमतमाया ईरान, कहा - 'बौने चोर के जिस्म पर...'
US ने जब्त किया 1 अरब डॉलर का फंड तो गुस्से से तमतमाया ईरान, कहा - 'बौने चोर के जिस्म पर...'
क्रिकेट
जायसवाल-पंत समेत 7 खिलाड़ी अचानक टीम इंडिया से बाहर, BCCI ने बदल दिया स्क्वाड
जायसवाल-पंत समेत 7 खिलाड़ी अचानक टीम इंडिया से बाहर, BCCI ने बदल दिया स्क्वाड
बॉलीवुड
Bandar BO Day 4: मंडे टेस्ट में बुरी तरह पिटी बॉबी देओल की ‘बंदर’, चार दिनों का कलेक्शन जान लगेगा झटका
मंडे टेस्ट में बुरी तरह पिटी बॉबी देओल की ‘बंदर’, चार दिनों का कलेक्शन जान लगेगा झटका
इंडिया
'यूसुफ पठान सरकारी जमीन पर कब्जा कैसे कर सकते हैं?' हाई कोर्ट ने TMC सांसद को लगाई लताड़
'यूसुफ पठान सरकारी जमीन पर कब्जा कैसे कर सकते हैं?' हाई कोर्ट ने TMC सांसद को लगाई लताड़
शिक्षा
PG छात्रों के लिए काम की खबर, सरकार दे रही हर महीने 15K की स्कॉलरशिप, जानें कैसे करें अप्लाई?
PG छात्रों के लिए काम की खबर, सरकार दे रही हर महीने 15K की स्कॉलरशिप, जानें कैसे करें अप्लाई?
ऑटो
अब Nissan Gravite को खरीदना हो गया पहले से महंगा, जानिए किस वेरिएंट में हुई कितनी बढ़ोतरी?
अब Nissan Gravite को खरीदना हो गया पहले से महंगा, जानिए किस वेरिएंट में हुई कितनी बढ़ोतरी?
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget