शेयर बाजार की मंगलमय शुरुआत, 24000 के पार निफ्टी; 277 अंक उछला सेंसेक्स

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आज भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी तेजी से खुले.

एशियाई बाजार मिश्रित रहे, जबकि अमेरिकी बाजार मजबूती से बढ़े.

ईरान-अमेरिका वार्ता के चलते कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई.

Share Market Today on June 30: आज भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है. एक तरफ सेंसेक्स कल 372 अंकों की गिरावट के बाद आज 277 अंक ऊपर 77005 के लेवल पर खुला है. वहीं, निफ्टी कल के क्लोजिंग स्तर 23946.25 के मुकाबले आज 85 अंकाें की बढ़त के साथ 24032.05 के स्तर पर कारोबार की शुरुआत की है.

एशियाई बाजार

आज 30 जून को महीने के आखिरी दिन एशियाई बाजारों में मिला-जुला रुख देखने को मिल रहा है. जापान के निक्केई 225 इंडेक्स में 1.4% की तेजी देखी जा रही है. बाजार खुलने के साथ ही दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 1.17% का उछाल देखने को मिला. हालांकि, हांगकांग का हैंगसेंग करीब 0.42% की गिरावट के साथ लाल निशान में कारोबार कर रहा है. ब्रेंट क्रूड की कीमतें घटकर वापस से 72.50 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर आ गई हैं. अमेरिका-ईरान के बीच भी तनाव कम होने की उम्मीदों से निवेशकों का सेंटिमेंट सुधरा है.

अमेरिकी बाजार

कल रात 29 जून के ट्रेडिंग सेशन में अमेरिकी बाजारों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली. ब्लू-चिप इंडेक्स डाऊ जोन्स 0.59% की बढ़त के साथ 52182.74 के अपने अब तक के सबसे हाई रिकॉर्ड लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 ने भी 1.18% की बढ़त हासिल करते हुए 7440.43 पर बंद होने में कामयाब रहा, जबकि नैस्डैक कम्पोजिट 2.07% उछलकर 25820.14 पर पहुंच गया.

क्रूड ऑयल

अमेरिका और ईरान के बीच ताजा हमलों की खबरों के बाद दोहा में दोनों के बीच शांति वार्ता के आगे बढ़ने से क्रूड ऑयल की सप्लाई का जोखिम टलता नजर आ रहा है. इसके चलते आज वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड फ्यूचर्स 0.62% गिरकर 70.31डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहे थे. वहीं, अगस्त डिलीवरी वाले ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 0.77% गिरकर 72.59 डॉलर पर हैं, जो 75 डॉलर के अहम मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे है. COMEX पर क्रूड की कीमतें 0.75% गिरकर 70.22 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रही थीं.

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