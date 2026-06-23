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हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटShare Market: आज खुलते ही गिर गया बाजार, 77000 के नीचे आया सेंसेक्स; निफ्टी भी हुआ कमजोर

Share Market: आज खुलते ही गिर गया बाजार, 77000 के नीचे आया सेंसेक्स; निफ्टी भी हुआ कमजोर

Stock Market Updates: भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत आज लाल निशान पर हुई. देखते ही देखते गिरावट और तेज हो गई. सेंसेक्स अब तक 181 अंक फिसल चुका है.निफ्टी का भी यही हाल है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 23 Jun 2026 09:47 AM (IST)
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Share Market Today on June 23: भारतीय शेयर बाजार में आज कारोबार की शुरुआत सुस्त रही. बीएसई का 30 शेयरों वाला इंडेक्स सेंसेक्स 181 अंकों की गिरावट के साथ 76912.68 पर कारोबार कर रहा है. वहीं, 47.60 अंकों की गिरावट के साथ एनएसई का निफ्टी 214055.30 पर है. 

आज क्यों गिरा शेयर बाजार?

  • अमेरिकी टेक शेयरों में कल आई भारी गिरावट का असर आज भारतीय शेयर बाजार पर देखने को मिल रहा है. कल वॉल स्ट्रीट में गूगल की पैरेंट कंपनी Alphabet में 5% और एलन मस्क की कंपनी SpaceX में 16.4% तक की ऐतिहासिक गिरावट आई. इसके चलते आज घरेलू शेयर बाजार में TCS, Infosys, HCL Tech और Wipro जैसी टेक कंपनियों के शेयरों में 1-2% की गिरावट देखी जा रही है. 
  • अमेरिकी डॉलर आज दुनिया की दूसरी करेंसीज के मुकाबले मजबूत होकर 13 महीने के उच्चतम स्तर (101.2) पर पहुंच गया है. इसके साथ ही, अमेरिका में 2- साल की ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड बढ़कर 16 महीने के अपने रिकॉर्ड स्तर के करीब आ गई है. जब डॉलर और बॉन्ड यील्ड मजबूत होते हैं, तो विदेशी निवेशक भारतीय बाजारों से पैसा निकालकर सुरक्षित अमेरिकी बॉन्ड में लगाते हैं. 
  • अमेरिकी फेड रिजर्व में आगे आने वाले समय में ब्याज दरों में बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं ताकि महंगाई को काबू में किया जा सके. सितंबर तक ब्याज दरें 75% तक बढ़ने का अनुमान है. इसके चलते निवेशक सतर्क हो गए हैं. 

एशियाई बाजार

एशियाई बाजारों से आज मिले-जुले संकेत मिल रहे हैं. अमेरिकी बाजार में टेक्नोलॉजी सेक्टर में आई गिरावट और फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में बढ़ोतरी किए जाने की चिंताओं के बीच निवेशक फूंक-फूंक कर कदम रख रहे हैं.इस बीच, जापान का निक्केई 225 इंडेक्स 0.9% गिरकर 71681.29 पर कारोबार रहा है.

सबसे ज्यादा 2.8% की भारी गिरावट दक्षिण कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में देखी जा रही है. सैमसंग और एसके हाइनिक्स जैसे बड़े टेक शेयरों में कमजोरी के चलते आज यह 8863.52 के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है. हांगकांग के हैंगसेंग में भी 0.4% की गिरावट आई है. हालांकि, ऑस्ट्रेलिया का S&P/ASX 200 0.1% की मामूली बढ़त के साथ 8822.10 पर है. 

अमेरिकी बाजार

कल 22 जून के कारोबारी सत्र में अमेरिकी शेयर बाजार में भी मिला-जुला रुख देखने को मिला. एक तरफ एलन मस्क की कंपनी SpaceX और दूसरे टेक व AI शेयरों में आई भारी गिरावट के चलते Nasdaq 1.32% की बड़ी गिरावट के साथ 26166.60 पर बंद हुआ. वहीं, इंडस्ट्रियल और हेल्थकेयर सेक्टर के शेयरों में मजबूती से डाऊ जोन्स 0.29% की बढ़त के साथ 51712.71 पर बंद होने में कामयाब रहा. इस दौरान S&P 500 इंडेक्स 0.37% गिरकर 7,472.79 पर आ गया. 

क्रूड ऑयल

कल 22 जून को अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता के चलते क्रूड ऑयल की कीमतों में 3% से अधिक की गिरावट आई थी. हालांकि, आज अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी मार्केट में कीमतों में मामूली रिकवरी देखने को मिल रही है. आज ब्रेंट क्रूड 038% की बढ़त के साथ 78.15 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड 0.46% उछलकर 74.19 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया है.

अमेरिकी डॉलर

छह विदेशी मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की वैल्यू को मापने वाला US डॉलर इंडेक्स (DXY) 0.029% बढ़कर 101.02 पर ट्रेड कर रहा है, जो बीते 13 महीने का इसका अब तक का सबसे हाई लेवल है. वहीं, मौजूदा समय में 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 94.69 रुपये के आसपास है. सोमवार को विदेशी बाजारों में डॉलर की मजबूती के चलते भारतीय रुपया 34 पैसे टूटकर 94.67 पर बंद हुआ.

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 23 Jun 2026 09:29 AM (IST)
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