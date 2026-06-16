हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटStock Market Opening Today: शेयर बाजार में आज भी रौनक बरकरार, 76000 के पार पहुंचा सेंसेक्स; निफ्टी भी 70 अंक ऊपर

Stock Market Opening Today: शेयर बाजार में आज भी रौनक बरकरार, 76000 के पार पहुंचा सेंसेक्स; निफ्टी भी 70 अंक ऊपर

Stock Market Opening Today: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के ऐलान के बाद कल शेयर बाजार में बंपर तेजी आई. हालांकि, अब निवेशकों की नजर ब्याज दरों को लेकर केंद्रीय बैंकों के फैसले पर टिकी हुई है.

Reported By : अरिजीता सेन |  Updated at : 16 Jun 2026 10:14 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • भारतीय शेयर बाजार सेंसेक्स-निफ्टी आज तेजी से खुला.
  • अमेरिका-ईरान शांति, विदेशी निवेशकों से बाजार मजबूत हुआ.
  • एशियाई बाजार सतर्क, अमेरिकी शेयर मजबूत, कच्चा तेल बढ़ा.

Share Market Today on June 16: शेयर बाजार में आज भी तेजी देखी जा रहा है. शुरुआती कारोबार में बीएसई का 30 शेयरो वालों इंडेक्स सेंसेक्स 262 अंक उछलकर 76526 के लेवल पर खुलने में कामयाब रहा. वहीं, एनएसई का निफ्टी 70 अंकों की तेजी के साथ 23924 पर खुला. 

बाजार में तेजी के 3 बड़े कारण

  • अमेरिका-ईरान के बीच शांति समझौते का असर ग्लोबल मार्केट्स पर पड़ा है. निवेशकों में उत्साह है. इसी क्रम में जापान का निक्केई इंडेक्स पहली बार 70000 के ऐतिहासिक स्तर को पार करने में कामयाब रहा है. 
  • विदेशी व्यक्तिगत निवेशकों को भारतीय शेयर बाजार में सीधे भारतीय शेयर्स खरीदने की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की दी गई मंजूरी से भी बाजार में तेजी देखने को मिल रही है. 
  • टैक्स नियमों में छूट के बाद विदेशी निवेशकों ने जून में भारतीय बॉन्ड्स में 1.84 बिलियन डॉलर का निवेश किया है, जो पिछले 16 महीनों में सबस ज्यादा है. इसके तहत, सरकार बॉन्ड्स में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को पूरी तरह से चात्म कर दिया है. साथ ही ब्याज से होने वाले आय पर से विदहोल्डिंग टैक्स को भी पूरी तरह से हटा दिया है. 

एशियाई बाजार 

आज मंगलवार, 16 जून को ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते के बाद एशिया सतर्क रुख के साथ खुले. कल 4%  की ऐतिहासिक बढ़त के बाद आज जापान का निक्केई इंडेक्स 69227 के स्तर के आसपास मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है. निवेशक बैंक ऑफ जापान द्वारा आज 25 बेसिस पॉइंट ब्याज दरें बढ़ाए जाने की संभावना को लेकर सतर्क हैं. इस बीच, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 2.01% की शानदार तेजी के साथ खुला है. हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स 24799 पर कारोबार कर रहा, जो इंडेक्स की पिछली क्लोजिंग 24842.67 से कम है.

अमेरिकी शेयर बाजार 

ईरान और अमेरिका युद्धविराम के समझौते पर पहुंच गए हैं- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान के बाद मंगलवार को अमेरिकी बेंचमार्क के फ्यूचर्स में मामूली हलचल हुई.  S&P 500 फ्यूचर्स में 0.1% की गिरावट दर्ज की गई, नैस्डैक 100 फ्यूचर्स में लगभग 0.2% की गिरावट देखी गई. डॉव से जुड़े फ्यूचर्स 30 अंक या 0.1% से कम नीचे रहा.

सोमवार को डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 468.77 अंक या 0.92% चढ़कर 51,671.03 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ. S&P 500 की क्लोजिंग भी 1.65% की तेजी के साथ 7554.29 पर हुई. इसी तरह से नैस्डैक कम्पोजिट 3.07% उछलकर 26683.94 पर बंद हुआ. इसमें SpaceX के शेयरों में आए  20% की उछाल का बड़ा योगदान रहा.

कच्चे तेल की कीमत

वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड फ्यूचर्स 0.62% बढ़कर 81.25 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार करते नजर आए. वहीं, अगस्त डिलीवरी वाले ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स आज सुबह 0.5% की बढ़त के साथ 83.59 डॉलर पर ट्रेड कर रहे थे, जो अभी भी 85 डॉलर के अहम मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे है. COMEX पर क्रूड की कीमतें 0.66% बढ़कर 81.28 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रही थीं.

ये भी पढ़ें:

मस्क की कंपनी SpaceX दुनिया की सातवीं सबसे महंगी कंपनी, जानें पहले और दूसरे नंबर पर है कौन? 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 16 Jun 2026 09:23 AM (IST)
Tags :
Stock Market Today Sensex Today SHARE MARKET
Paisa LIVE

ABP Shorts

Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्टॉक मार्केट
Stock Market Opening Today: शेयर बाजार में आज भी रौनक बरकरार, 76000 के पार पहुंचा सेंसेक्स; निफ्टी भी 70 अंक ऊपर
शेयर बाजार में आज भी रौनक बरकरार, 76000 के पार पहुंचा सेंसेक्स; निफ्टी भी 70 अंक ऊपर
स्टॉक मार्केट
Vedanta Listing: वेदांता के निवेशकों की लगी लॉटरी! 1 के बदले मिले 4 मुफ्त शेयर, आज हुई धमाकेदार लिस्टिंग
वेदांता के निवेशकों की लगी लॉटरी! 1 के बदले मिले 4 मुफ्त शेयर, आज हुई धमाकेदार लिस्टिंग
स्टॉक मार्केट
Share Market Today: ईरान-अमेरिका शांति समझौते से बम-बम शेयर बाजार, 1197 अंक उछला सेंसेक्स, निफ्टी भी 362 अंक ऊपर
ईरान-अमेरिका शांति समझौते से बम-बम शेयर बाजार, 1197 अंक उछला सेंसेक्स, निफ्टी भी 362 अंक ऊपर
स्टॉक मार्केट
Stocks to Watch Today: वेदांता से RBL Bank तक... आज इन शेयरों में बन सकते हैं बड़े मौके, चेक करें पूरी लिस्ट
वेदांता से RBL Bank तक... आज इन शेयरों में बन सकते हैं बड़े मौके, चेक करें पूरी लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Patna Coaching | Breaking News: Roshan Anand के आरोपों से बढ़ीं Khan Sir की मुश्किलें | Breaking
US Iran Peace Deal: ईरान पर भड़के Trump, दे डाली युद्ध की धमकी! | Hormuz | Khamenei | Breaking
Sansani | Crime News: एक हीरोइन का 'आखिरी सस्पेंस' ! | Mumbai News
Assam Air Force Plane Crash: शहीद हुए 5 जवान, वीडियो देख दहल जाएगा आपका दिल!
Iran US War | Trump | Mojtaba | Janhit: ट्रंप की डील ईरान के लिए 'जीत' या फिर 'आत्मसमर्पण'?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंटर-कास्ट शादी करने वाले कपल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, परिवार को मिलने की इजाजत देने वाले फैसले पर रोक
इंटर-कास्ट शादी करने वाले कपल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, परिवार को मिलने की इजाजत देने वाले फैसले पर रोक
राजस्थान
'इंदिरा गांधी और उनके पिता ने दो बार बैन लगाकर...', अशोक गहलोत के बयान पर BJP का पलटवार
'इंदिरा गांधी और उनके पिता ने दो बार बैन लगाकर...', अशोक गहलोत के बयान पर BJP का पलटवार
इंडिया
'19 जून तक...', IMD ने जारी की चेतावनी, दिल्ली-यूपी से बिहार-राजस्थान तक मौसम में बड़ा बदलाव
'19 जून तक...', IMD ने जारी की चेतावनी, दिल्ली-यूपी से बिहार-राजस्थान तक मौसम में बड़ा बदलाव
स्पोर्ट्स
‘ भारत के एक गांव के लड़के से और क्या उम्मीद?’ वैभव सूर्यवंशी की श्रीलंकाई टीम से लड़ाई पर किसने दिया विवादित बयान
‘ भारत के एक गांव के लड़के से और क्या उम्मीद?’ वैभव सूर्यवंशी की श्रीलंकाई टीम से लड़ाई पर किसने दिया विवादित बयान
टेलीविजन
'जब किसी की लाश निकलेगी तब समझ आएगा', '370 रुपये बिरयानी' विवाद में प्रणीत मोरे के सपोर्ट में उतरे मुनव्वर फारुकी
'370 रुपये बिरयानी' विवाद में प्रणीत के सपोर्ट में उतरे मुनव्वर, बोले- 'एक लिमिट होती है'
विश्व
अमेरिका का ताकतवर B-52 बॉम्बर क्रैश, उड़ान के कुछ मिनट बाद टुकड़े-टुकड़े हुए, 8 की मौत
अमेरिका का ताकतवर B-52 बॉम्बर क्रैश, उड़ान के कुछ मिनट बाद टुकड़े-टुकड़े हुए, 8 की मौत
शिक्षा
B.Ed छात्रों के लिए सरकारी स्कॉलरशिप का सुनहरा मौका, सालाना इतने हजार तक मिल सकती है सहायता
B.Ed छात्रों के लिए सरकारी स्कॉलरशिप का सुनहरा मौका, सालाना इतने हजार तक मिल सकती है सहायता
ऑटो
कार खरीदने की मची होड़, मई में बिकीं रिकॉर्ड 4.39 लाख गाड़ियां, टूटा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
कार खरीदने की मची होड़, मई में बिकीं रिकॉर्ड 4.39 लाख गाड़ियां, टूटा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
ENT LIVE
Sanchita Ugale Death: Kumkum Bhagya और Chhaava एक्ट्रेस के निधन से शोक की लहर
Sanchita Ugale Death: Kumkum Bhagya और Chhaava एक्ट्रेस के निधन से शोक की लहर
ENT LIVE
Heer Sara Review: Patralekhaa-Maanvi Gagroo की दिल जीतने वाली रोड ट्रिप फिल्म
Heer Sara Review: Patralekhaa-Maanvi Gagroo की दिल जीतने वाली रोड ट्रिप फिल्म
ENT LIVE
Dridam Review: रहस्य, मर्डर और चौंकाने वाले खुलासों से भरपूर मलयालम क्राइम थ्रिलर
Dridam Review: रहस्य, मर्डर और चौंकाने वाले खुलासों से भरपूर मलयालम क्राइम थ्रिलर
ENT LIVE
Haunted 3D Interview: Mimoh और Chetna ने बताया क्या Vikram Bhatt के सेट पर हुआ था Scary Incident?
Haunted 3D Interview: Mimoh और Chetna ने बताया क्या Vikram Bhatt के सेट पर हुआ था Scary Incident?
ENT LIVE
Backrooms Review: कम बजट में बना हॉरर का मास्टरपीस, डर नहीं बेचैनी पैदा करती है ये फिल्म
Backrooms Review: कम बजट में बना हॉरर का मास्टरपीस, डर नहीं बेचैनी पैदा करती है ये फिल्म
Embed widget