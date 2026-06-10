हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटStock Market Today: ईरान पर अमेरिकी हमलों के बीच सुस्त पड़ी शेयर बाजार की रफ्तार, 69 अंक ऊपर खुला सेंसेक्स; निफ्टी 8 अंक नीचे

Stock Market Today: ईरान पर अमेरिकी हमलों के बीच सुस्त पड़ी शेयर बाजार की रफ्तार, 69 अंक ऊपर खुला सेंसेक्स; निफ्टी 8 अंक नीचे

Share Market Today on June 10: मंगलवार को ईरान पर अमेरिकी सेना के नए हमलों के बाद बाजार में निवेशक सतर्क नजर आ रहे हैं क्योंकि इनके बीच फिर बढ़ी तनातनी से भू-राजनीतिक तनाव के और गहराने की आशंकाएं बढ़ गई हैं.

By : अरिजीता सेन | Updated at : 10 Jun 2026 09:36 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • वैश्विक संकेतों और अमेरिकी-ईरान तनाव से बाजार सुस्त खुले.
  • एशियाई बाजार कमजोर रहे, अमेरिकी वायदा में गिरावट दर्ज हुई.
  • कच्चे तेल और अमेरिकी डॉलर में आज फिर तेजी दिखी.

Share Market Today on June 10: कमजोर ग्लोबल संकेतों और अमेरिका व ईरान में फिर बढ़े तनाव के बीच भारतीय शेयर बाजार की आज सुस्त शुरुआत हुई है. इस दौरान बीएसई सेंसेक्स 69 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 73988.27 के स्तर पर कारोबार कर रहा है. वहीं, निफ्टी 8 अकों के नुकसान के साथ 23233 के स्तर पर कारोबार की शुरुआत की है.

शुरुआती कारोबार में Buy Recomendation के चलते Federal Bank और क्रूड की तेजी के चलते ONGC जैसी तेल उत्पादक कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है. वहीं, वैश्विक स्तर पर टेक शेयरों में हुई बिकवाली की वजह से TCS, Tech Mehindra जैसे IT स्टॉक्स और पेंट कंपनियों के शेयरों पर दबाव देखा जा रहा है. 

एशियाई बाजार

आज एशियाई बाजारों में कमजोरी का माहौल बना हुआ है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए सैन्य हमलों के बाद मिडिल-ईस्ट में बढ़ें भू-राजनीतिक तनाव ने निवेशकों के सेंटिमेंट को बिगाड़ दिया है. इसके चलते एशियाई बाजारों में बिकवाली हावी है.

इस दौरान दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स सबसे ज्यादा दबाव में दिखा. यह 2%-3.12% तक टूट चुका है. जापान का निक्केई भी 0.81%-1.12% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है. टॉपिक्स भी 0.30% तक नीचे फिसल चुका है. स्मॉल-कैप कोस्डैक में भी 0.67% तक की गिरावट देखी गई. हांगकांग हैंगसेंग इंडेक्स भी करीब 1.04% टूटकर लाल निशान में ट्रेड करता नजर आया. 

अमेरिकी बाजार

ईरान के हवाई हमले में अमेर‍िकी हेलीकॉप्‍टर अपाचे के मार ग‍िराए जाने पर अमेर‍िका ने एक बार फ‍िर ईरान पर हमले शुरू कर द‍िए. इसके चलते बुधवार को अमेरिकी बेंचमार्क के फ्यूचर्स में गिरावट आई. S&P 500 फ्यूचर्स और नैस्डैक 100 फ्यूचर्स- दोनों में 0.3% की गिरावट दर्ज की गई.

डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज से जुड़े फ्यूचर्स 161 अंक या 0.3% तक फिसल गए. मंगलवार को अमेरिकी शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए. S&P 500 इंडेक्स 0.26% गिरकर 7,386.65 पर बंद हुआ, जबकि नैस्डैक कम्पोजिट 0.97% गिरकर 25,678.82 पर आ गया. हालांकि, इस दौरान डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 86.10 अंक या 0.17% चढ़कर 50,872.11 पर बंद होने में कामयाब रहा. 

कच्चे तेल की कीमत

आज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बाद दोबारा तेजी देखी जा रही है. वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड फ्यूचर्स 1.79% बढ़कर 89.78 डॉलर प्रति बैरल हो गए हैं. वहीं, अगस्त डिलीवरी वाले ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स आज सुबह 1.78% बढ़कर 93.08 डॉलर पर ट्रेड करते नजर आए. यह बढ़ोतरी कल रात आई 5% की भारी गिरावट के बाद हुई है. COMEX पर क्रूड की कीमतें 1.62% बढ़कर 89.63 डॉलर प्रति बैरल हो गई है.

इससे पहले मंगलवार रात, US एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट के यह कहने के बाद कि होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से जहाजों की आवाजाही काफी बढ़ रही है, तेल की कीमतों में गिरावट आई. US क्रूड ऑयल फ्यूचर्स 3.4% गिरकर 88.20 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुए. ब्रेंट फ्यूचर्स 2.97% गिरकर डॉलर 91.45 पर बंद हुए. 

अमेरिकी डॉलर

दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की मजबूती दिखाने वाला डॉलर इंडेक्स (DXY) आज 99.95-99.96 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर मजबूत बना हुआ है. अमेरिकी सेना द्वारा ईरान पर किए गए जवाबी हमलों के बाद भू-राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ी है. संकट के समय वैश्विक निवेशक सुरक्षित विकल्प मानकर  डॉलर में खरीदारी बढ़ा देते हं, जिससे यह मजबूत हो जाता है. 

ये भी पढ़ें:

Stocks to watch today: बनाए रखें नजर! आज इन शेयरों में दिख सकती है हलचल, लिस्ट में HDFC Bank जैसे कई बड़े नाम 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 10 Jun 2026 09:23 AM (IST)
Tags :
Stock Market News SENSEX SHARE MARKET
Paisa LIVE

ABP Shorts

Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्टॉक मार्केट
Stocks to Watch Today: बनाए रखें नजर! आज इन शेयरों में दिख सकती है हलचल, लिस्ट में HDFC Bank जैसे कई बड़े नाम
बनाए रखें नजर! आज इन शेयरों में दिख सकती है हलचल, लिस्ट में HDFC Bank जैसे कई बड़े नाम
स्टॉक मार्केट
Stock Market Today: ईरान पर अमेरिकी हमलों के बीच सुस्त पड़ी शेयर बाजार की रफ्तार, 69 अंक ऊपर खुला सेंसेक्स; निफ्टी 8 अंक नीचे
ईरान पर अमेरिकी हमलों के बीच सुस्त पड़ी शेयर बाजार की रफ्तार, 69 अंक ऊपर खुला सेंसेक्स; निफ्टी 8 अंक नीचे
स्टॉक मार्केट
इस मल्टीबैगर स्टॉक पर आया मोतलाल ओसवाल का दिल, 5 साल में 690% रिटर्न देकर निवेशकों को बनाया मालामाल
इस मल्टीबैगर स्टॉक पर आया मोतलाल ओसवाल का दिल, 5 साल में 690% रिटर्न देकर निवेशकों को बनाया मालामाल
स्टॉक मार्केट
Share Market: 'ब्लैक मंडे' के बाद आज मंगलमय शेयर बाजार, 500 अंक से ऊपर चढ़ा सेंसेक्स; निफ्टी 23000 के पार
'ब्लैक मंडे' के बाद आज मंगलमय शेयर बाजार, 500 अंक से ऊपर चढ़ा सेंसेक्स; निफ्टी 23000 के पार
Advertisement

वीडियोज

Sansani News: काफिले में बारात... दूल्हा @ हवालात | Crime News |
Haridwar Snake Video: पानी की टंकी खोली तो निकले 27 सांप! परिवार के उड़ गए होश! | Viral Video
UP Election 2027 | Janhit: चुनावी रण में 'खर-दूषण-ताड़का' की एंट्री! | Yogi | Akhilesh Yadav | UP
Ujjwala Yojna Rule Change | Bharat ki Baat: अब तो मंत्री भी बोले..'महंगाई चिंताजनक' | PM Modi | BJP
Gas Crisis | Inflation | Sandeep Chaudhary: 'महंगाई बम' का धमाका! क्या गरीबों का दम निकल रहा है?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नरेंद्र मोदी ने बनाया सबसे लंबे समय तक चुने हुए PM का रिकॉर्ड, अमेरिका से आई बधाई, कहा - 'उनकी लीडरशिप में...'
नरेंद्र मोदी ने बनाया सबसे लंबे समय तक चुने हुए PM का रिकॉर्ड, अमेरिका से आई बधाई, कहा - 'उनकी लीडरशिप में...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'न बिजली जले, न पंखा चले...', यूपी में बिजली कटौती को लेकर अखिलेश यादव ने लिखा गीत
'न बिजली जले, न पंखा चले...', यूपी में बिजली कटौती को लेकर अखिलेश यादव ने लिखा गीत
इंडिया
मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन रद्द होने पर PM मोदी पर भड़कीं महुआ मोइत्रा, कहा- 'कितने बेताब हैं...'
मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन रद्द होने पर PM मोदी पर भड़कीं महुआ मोइत्रा, कहा- 'कितने बेताब हैं...'
स्पोर्ट्स
OMG... टी-20 में इस गेंदबाज ने डाल दिए अपने सभी 4 ओवर मेडन', जानिए भारतीय खिलाड़ी का नाम
OMG... टी-20 में इस गेंदबाज ने डाल दिए अपने सभी 4 ओवर मेडन', जानिए भारतीय खिलाड़ी का नाम
टेलीविजन
Tejasswi Prakash Birthday: गोवा से दुबई तक फैली है करोड़ों की प्रॉपर्टी, मुंबई से लग्जरी ब्यूटी पार्लर, जानें- कितनी अमीर हैं तेजस्वी प्रकाश
गोवा से दुबई तक फैली है करोड़ों की प्रॉपर्टी, मुंबई से लग्जरी ब्यूटी पार्लर, जानें- कितनी अमीर हैं तेजस्वी प्रकाश
इंडिया
US Iran War: होर्मुज के पास ईरान ने अमेरिका के जिस अपाचे अटैक हेलिकॉप्टर को मार गिराया, वो भारत के पास कितने?
होर्मुज के पास ईरान ने अमेरिका के जिस अपाचे अटैक हेलिकॉप्टर को मार गिराया, वो भारत के पास कितने?
शिक्षा
FSSAI Recruitment 2026: फूड सेफ्टी अथॉरिटी में निकली भर्ती, 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तक के लिए मौका
फूड सेफ्टी अथॉरिटी में निकली भर्ती, 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तक के लिए मौका
ऑटो
Renault की कारों पर छप्परफाड़ ऑफर, जानें कैसे कर सकते हैं 80,000 रुपये तक की बचत?
Renault की कारों पर छप्परफाड़ ऑफर, जानें कैसे कर सकते हैं 80,000 रुपये तक की बचत?
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget