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हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटShare Market: लाल निशान पर खुला शेयर, सेंसेक्स में 300 से ज्यादा अंकों की गिरावट; निफ्टी 139 अंक कमजोर

Share Market: लाल निशान पर खुला शेयर, सेंसेक्स में 300 से ज्यादा अंकों की गिरावट; निफ्टी 139 अंक कमजोर

Stock Market Updates: ईरान के सैन्य ठिकानों पर अमेरिका के रातभर चलाए गए हमलों के मद्देनजर मिडिल ईस्ट में टेंशन फिर से गहराता जा रहा है. इसका असर आज वैश्विक बाजारों में भी देखने को मिला.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 08 Jul 2026 09:34 AM (IST)
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  • अमेरिकी-ईरान तनाव से भारतीय शेयर बाजार गिरावट में खुला.
  • कमजोर वैश्विक संकेतों से एशियाई, अमेरिकी बाजार भी लुढ़के.
  • कच्चे तेल की कीमतें बढ़ीं; भारतीय आईटी शेयरों में तेजी.
  • Trent Ltd सहित कुछ प्रमुख शेयर दबाव में रहे.

Share Market Today on July 8: अमेरिका के ईरान पर सैन्य कार्रवाई और कमजोर वैश्विक संकेतों के चलते आज भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई. बीएसई का 30 शेयरों वाला इंडेक्स सेंसेक्स 364 अंक टूटकर 77816 पर खुला. वहीं, एनएसई के निफ्टी 50 ने 139 अंकों की कमजोरी के साथ 24259 के लेवल पर कारोबार की शुरुआत की. 

आज Infosys, TCS जैसे आईटी शेयर टॉप गेनर्स बने हुए हैं. वहीं, टॉप लूजर्स की लिस्ट में 12.44% की भारी गिरावट के साथ Trent Ltd सबसे आगे है. इसके अलावा, Adani Enterprises, Reliance Industries, Adani Ports के शेयरों पर बिकवाली का दबाव देखा जा रहा है. 

एशियाई बाजार

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को देखते हुए निवेशकों का भरोसा कम हुआ है, जिसके चलते आज एशियाई बाजार गिरावट के साथ खुले. जापान का बेंचमार्क निक्केई 225 0.90% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है. दक्षिण कोरिया का कोस्पी शुरुआती कारोबार में 0.72% तक लुढ़क चुका है. हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 0.51% की गिरावट के साथ 23496.89 पर ट्रेड कर रहा है. टॉपिक्स में भी 0.7% की गिरावट आई है. चीन का शंघाई कम्पोजिट भी 1.26% की बड़ी गिरावट के साथ 3990.23 पर कारोबार कर रहा है. 

वॉल स्ट्रीट का हाल

मि डिल ईस्ट में तनाव फिर से बढ़ रहा है. अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) में जहाजों पर हुए हमलों पर जवाबी कार्रवाई करते हुए कल रातभर ईरान के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए. इसके चलते अमेरिकी शेयर बाजार से भी भारतीय बाजार के लिए बेहद कमजोर संकेत मिल रहे हैं. फिर से बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के चलते और माइक्रोन व एनवीडिया जैसी दिग्गज सेमीकंडक्टर कंपनियों में भारी बिकवाली के चलते कल अमेरिकी शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुए. डाऊ जोन्स  इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स में 130.76 अंक या 0.25% की गिरावट आई है. नैस्डैक कम्पोजिट 1.16% गिरकर 25818.69 पर आ गया है. 0.45% की गिरावट के साथ S&P 500 की क्लोजिंग 7503.85 पर हुई.

आज क्रूड ऑयल की कीमत

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर फिर से कच्चे तेल की कीमतों पर देखने को मिल रहा है. अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में आग लग गई है. बीते महज दो दिनों में यह 5% से अधिक उछल चुका है. इसी के साथ आज क्रूड ऑयल 76 डॉलर के पार निकल गया है. ब्रेंट क्रूड 2.16 परसेंट की भारी बढ़ोतरी के साथ 76.04 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है. वहीं, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड भी 2.31% उछलकर 72.25 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच चुका है. 

अमेरिकी डॉलर

आज US डॉलर इंडेक्स (DXY) 0.01% बढ़कर 100.89 पर ट्रेड कर रहा है. यह इंडेक्स  ब्रिटिश पाउंड, यूरो, स्वीडिश क्रोना, जापानी येन, स्विस फ्रैंक जैसी प्रमुख करेंसीज के मुकाबले डॉलर की मजबूती या कमजोरी का आकलन करता है.  

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 08 Jul 2026 09:24 AM (IST)
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Share Market Today Stock Market News
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