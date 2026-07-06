आज तेजी के साथ खुला शेयर बाजार, 78000 के करीब पहुंचा सेंसेक्स; निफ्टी 36 अंक ऊपर

Share Market Today on July 6: आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार की शुरुआत अच्छी रही. बीएसई का 30 शेयरों वाला इंडेक्स सेंसेक्स 176 अंक उछलकर 77941 के लेवल पर कारोबार की शुरुआत की. वहीं, एनएसई निफ्टी 50 36 अंकों की तेजी के साथ 24307 पर खुलने में कामयाब रहा.

आज एशियाई बाजार

आज एशियाई बाजारों में मिला-जुला रुख देखने को मिल रहा है. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और अमेरिकी फेड रिजर्व के मिनट्स जारी होने से पहले निवेशक सतर्कता बरत रहे हैं. जापान के निक्केई 225 में 0.25% की गिरावट देखी जा रही है और यह फिलहाल लाल निशान पर कारोबार कर रहा है. दक्षिण कोरिया के कोस्पी इंडेक्स का भी कुछ ऐसा हाल है, जो 0.30% की गिरावट के साथ अभी 8088.34 के स्तर पर है. हालांकि, हांगकांग के हैंगसेंग में 0.23% की तेजी देखी जा रही है. चीन के शंघाई कम्पोजिट ने भी 0.38% की बढ़त हासिल की है.

वॉल स्ट्रीट

अमेरिकी शेयर बाजार पिछले कारोबारी सेशन (3 जुलाई) में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बंद था. आज सोमवार को बेंचमार्क से जुड़े US स्टॉक फ्यूचर्स बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं. डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज बेंचमार्क से जुड़े फ्यूचर्स में 54 अंक यानी 0.10% का उछाल आया है. इसी तरह से S&P 500 फ्यूचर्स ने 0.45% की बढ़त हासिल की है, जबकि नैस्डैक-100 फ्यूचर्स 1.13% ऊपर चढ़े.

कच्चे तेल की कीमत

आज कच्चे तेल की कीमतों में फिर से गिरावट देखी जा रही है. वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड फ्यूचर्स 0.47% गिरकर 68.37 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है. वहीं, अगस्त डिलीवरी वाले ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 71.70 डॉलर पर ट्रेड कर रहे हैं, जो 75 डॉलर के अहम मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे है. COMEX पर क्रूड की कीमतें 0.28% गिरकर 68.50 प्रति बैरल है.

अमेरिकी डॉलर

अमेरिकी डॉलर इंडेक्स (DXY) आज 0.01% बढ़कर 100.87 पर ट्रेड कर रहा है. यह इंडेक्स ब्रिटिश पाउंड, यूरो, स्वीडिश क्रोना, जापानी येन, स्विस फ्रैंक जैसी करेंसीज के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की मजबूती या कमजोरी का आकलन करता है. 6 जुलाई को रुपया 0.19% गिरकर डॉलर के मुकाबले 95.22 पर बंद हुआ.

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