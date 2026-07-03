रॉकेट सा उड़ा शेयर बाजार, 650 अंक उछला सेंसेक्स, निफ्टी 24000 के पार

Share Market Today on July 3: आज शुक्रवार को हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में शानदार तेजी देखी जा रही है. बीएसई का 30 शेयरों वाला इंडेक्स सेंसेक्स 650 अंकों की बंपर तेजी के साथ 78152 के लेवल पर खुला. वहीं, एनएसई का निफ्टी 50 199.95 अंकों की तेजी के साथ 24375 पर कारोबार की शुरुआत की.

आज एशियाई बाजार

आज 3 जुलाई को एशियाई बाजारों में मिला-जुला रुख देखने को मिल रहा है. जापान के निक्केई 225 इंडेक्स में आज शुरुआती कारोबार में 1.03% की गिरावट दर्ज की गई. चीन का शंघाई कम्पोजिट भी 2.03% की भारी गिरावट के साथ तीन हफ्तों के निचले स्तर 4028.90 पर आ गया है. दक्षिण कोरिया के कोस्पी का भी कुछ ऐसा ही हाल है. यह आज 0.8% की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है. हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स में आज तेजी देखी जा रही है. इसमें 0.76% का उछाल आया है. टॉपिक्स भी 0.34% चढ़कर ट्रेड कर रहा है.

वॉल स्ट्रीट में कारोबार

कल 2 जुलाई को अमेरिकी शेयर बाजार में मिला-जुला रुख देखने को मिला. डाऊ जोन्स 1.14% की शानदार बढ़त के साथ 52900.07 के नए ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा. हालांकि, सेमीकंडक्टर शेयरों में कमजोरी के कारण नैस्डैक में 0.80% की गिरावट आई. S&P 500 ने 1 अंक से भी कम की बढ़त हासिल की और 7483.24 पर बंद हुआ. आज 3 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अमेरिकी शेयर बाजार और बॉन्ड मार्केट बंद है.

आज कच्चे तेल की कीमत

आज अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में फिर गिरावट देखी जा रही है. वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड फ्यूचर्स 0.39% गिरकर 68.42 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच चुके हैं. वहीं, अगस्त डिलीवरी वाले ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 71.55 पर हैं, जो 75 डॉलर के अहम मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे है।.COMEX पर क्रूड की कीमतें 0.39% कम होकर 68.42 डॉलर प्रति बैरल पर है.

अमेरिकी डॉलर

अमेरिकी डॉलर इंडेक्स (DXY) में आज 0.13% का उछाल आया है, जो अभी 100.98 पर है. यह इंडेक्स ब्रिटिश पाउंड, यूरो, स्वीडिश क्रोना, जापानी येन, स्विस फ्रैंक जैसी करेंसीज के मुकाबले डॉलर की वैल्यू को मापता है. 2 जुलाई को रुपया 0.15% गिरकर डॉलर के मुकाबले 95.39 पर बंद हुआ.

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