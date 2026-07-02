हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटShare Market: एशियाई बाजारों में हड़कंप के बीच बम-बम हुआ भारतीय शेयर बाजार, 77000 के पार पहुंचा सेंसेक्स

Share Market: एशियाई बाजारों में हड़कंप के बीच बम-बम हुआ भारतीय शेयर बाजार, 77000 के पार पहुंचा सेंसेक्स

Stock Market Updates: एशियाई बाजारों में आज हाहाकार मचा हुआ है. यहां वॉल स्ट्रीट में रात भर आई गिरावट का असर देखा जा रहा है. हालांकि, बावजूद इसके भारतीय शेयर बाजार में तेजी का माहौल है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 02 Jul 2026 09:42 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • एशियाई गिरावट के बावजूद भारतीय शेयर बाजार हरे निशान पर खुले.
  • दक्षिण कोरियाई और जापानी बाजारों में भारी गिरावट देखी गई.
  • अमेरिकी टेक शेयरों में मुनाफावसूली से नैस्डैक दबाव में रहा.
  • अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिरीं, डॉलर मजबूत हुआ.

Share Market Today on July 2: एशियाई बाजारों में आई भारी गिरावट के बावजूद भारतीय शेयर बाजार आज हरे निशान पर खुले. शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 227 अंक उछलकर 77150 के स्तर पर पहुंच गया है. निफ्टी भी 94 अंकों की बढ़त हासिल करते हुए 24100 के लेवल को छूने में कामयाब रहा है.

आज के टॉप गेनर्स Hindustan Unilever, ITC जैसे FMCG, Maruti Suzuki जैसे ऑटो और SBI, Kotak जैसे बैंकिंग स्टॉक्स हैं, जो बाजार को ऊपर खींच रहे हैं. हालांकि, अमेरिकी शेयर बाजार में कल रात टेक शेयरों में आई भारी गिरावट की वजह से आज घरेलू शेयर बाजार में TCS, Infosys जैसे आईटी स्टॉक्स दबाव में हैं.

आज एशियाई बाजार

आज एशियाई बाजारों में भारी गिरावट देखी जा रही है. सबसे बड़ी गिरावट दक्षिण कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में आई है, जो शुरुआती कारोबार में 6.67% से 7% तक क्रैश हो गया. SK Hynix और Samsung जैसी बड़ी चिपमेकर कंपनियों के शेयर 6.2% तक टूट गए. मामला इतना बिगड़ गया कि बाजार में ट्रेडिंग पांच मिनट के लिए रोकनी पड़ गई. स्मॉल-कैप कोस्डैक (Kosdaq) में भी 3.55% की गिरावट आई है. जापान का निक्केई 225 (Nikkei 225) भी 0.70% तक फिसल गया. अकेले टॉपिक्स (Topix) में 0.13% की मामूली बढ़त देखी जा रही है. 

अमेरिकी बाजार

वॉल स्ट्रीट में कल सेमीकंडक्टर कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त मुनाफावसूली देखी गई. Micron Technology और Sandisk के शेयर 10% से ज्यादा टूट गए. Nvidia और Broadcom के शेयरों में भी 1-2% की गिरावट देखी गई. निवेशकों के महंगे टेक्नोलॉजी और चिप स्टॉक्स से पैसा निकालने के चलते अमेरिकी शेयर बाजार में सभी प्रमुख इंडेक्स कल दबाव में रहे. S&P 500 में 0.22%  की गिरावट देखी गई. नैस्डेक कम्पोजिट 0.66% टूटकर 26040.03 पर बंद हुआ. शुरुआती कारोबार में डाऊ जोन्स भले ही 52742.66 के नए रिकॉर्ड स्तर को छूने में कामयाब रहा. हालांकि, बाद में इसमें 0.03% की मामूली गिरावट देखी गई.

आज क्रूड ऑयल की कीमत

कच्चे तेल की कीमतों में आज फिर से गिरावट देखी जा रही है. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट क्रूड लगभग 1.02% टूटकर 70.84 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. वहीं, अमेरिकी क्रूड ऑयल WTI Crude 1.21% की गिरावट के साथ 67.75 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर आ गया है. 

अमेरिकी डॉलर

आज अमेरिकी डॉलर इंडेक्स (DXY) 0.02% गिरकर 101.40 पर ट्रेड कर रहा था। यह इंडेक्स ब्रिटिश पाउंड, यूरो, स्वीडिश क्रोना, जापानी येन, स्विस फ्रैंक  जैसी दुनिया की प्रमुख करेंसीज के मुकाबले डॉलर की मजबूती या कमजोरी का आकलन करता है. 1 जुलाई को रुपया 0.60% गिरकर डॉलर के मुकाबले 95.24 पर बंद हुआ.

ये भी पढ़ें:

Gold-Silver Rate: एक झटके में फिर सस्ता हुआ सोना, 2000 के करीब गिरा भाव; चांदी ने बदली करवट 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 02 Jul 2026 09:32 AM (IST)
Tags :
Stock Market Updates SHARE MARKET
Paisa LIVE

ABP Shorts

Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्टॉक मार्केट
Share Market: एशियाई बाजारों में हड़कंप के बीच बम-बम हुआ भारतीय शेयर बाजार, 77000 के पार पहुंचा सेंसेक्स
एशियाई बाजारों में हड़कंप के बीच बम-बम हुआ भारतीय शेयर बाजार, 77000 के पार पहुंचा सेंसेक्स
स्टॉक मार्केट
Stock Market: हरे निशान पर खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 76000 के पार; निफ्टी में भी तेजी
हरे निशान पर खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 76000 के पार; निफ्टी में भी तेजी
स्टॉक मार्केट
Share Market: शेयर बाजार की मंगलमय शुरुआत, 24000 के पार निफ्टी; 277 अंक उछला सेंसेक्स
शेयर बाजार की मंगलमय शुरुआत, 24000 के पार निफ्टी; 277 अंक उछला सेंसेक्स
स्टॉक मार्केट
Stocks to watch: आज इन शेयरों पर रखें, दिख सकती है बड़ी हलचल; फटाफट चेक करें पूरी लिस्ट
आज इन शेयरों पर रखें, दिख सकती है बड़ी हलचल; फटाफट चेक करें पूरी लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

दो दिन की बारिश ने मचाया मुंबई में हाहाकार
बाबा बर्फानी के पहले दर्शन, श्रद्धालुओं में भारी उत्साह
राम मंदिर चोरी केस पर बड़ा अपडेट, पुलिस जांच जारी
Ketan Agrawal Case Update: क्या सोनम रघुवंशी की तरह सिया गोयल भी बच जाएगी?
Mumbai Monsoon Rains:मुंबई-ठाणे में मानसून का तांडव, सड़कें बनीं नदियाँ, पानी में डूबीं गाड़ियाँ!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत को लेकर बांग्लादेश से आया बड़ा बयान, तीस्ता प्रोजेक्ट पर कहा - 'कोई नाराज हुआ तो...'
भारत को लेकर बांग्लादेश से आया बड़ा बयान, तीस्ता प्रोजेक्ट पर कहा - 'कोई नाराज हुआ तो...'
महाराष्ट्र
मुंबई में अगले कुछ घंटों में भारी बारिश के आसार, पालघर-रायगढ़ जिलों में स्कूल बंद
मुंबई में अगले कुछ घंटों में भारी बारिश के आसार, पालघर-रायगढ़ जिलों में स्कूल बंद
इंडिया
विजय थलापति की सरकार गिराने की साजिश? हॉर्स-ट्रेडिंग पर भिड़े TVK-DMK तो बीजेपी ने किया पलटवार, बोले - 'यह गठबंधन...'
विजय थलापति की सरकार गिराने की साजिश? हॉर्स-ट्रेडिंग पर भिड़े TVK-DMK तो बीजेपी ने किया पलटवार, बोले - 'यह गठबंधन...'
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी का इंतजार बढ़ा, डेब्यू में देरी पर सुनील गावस्कर बोले- इससे दबाव और बढ़ेगा
वैभव सूर्यवंशी का इंतजार बढ़ा, डेब्यू में देरी पर सुनील गावस्कर बोले- इससे दबाव और बढ़ेगा
बॉलीवुड
Alpha Advance Booking Day 1:आलिया भट्ट की 'अल्फा' ने रिलीज से पहले उड़ा दिया गर्दा, एडवांस बुकिंग में कूट लिए करोड़ों
'अल्फा' ने रिलीज से पहले उड़ा दिया गर्दा, एडवांस बुकिंग में कूट लिए करोड़ों
विश्व
'हर कोई मुनाफा कमा रहा है, मैं भी...', क्रिप्टो बिजनेस से बढ़ी दौलत के आरोपों पर आया डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन
'हर कोई मुनाफा कमा रहा है, मैं भी...', क्रिप्टो बिजनेस से बढ़ी दौलत के आरोपों पर आया डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन
एग्रीकल्चर
जुलाई के महीने में करें इस फसल की बुआई, डेढ़ साल में कमाए बंपर मुनाफा
जुलाई के महीने में करें इस फसल की बुआई, डेढ़ साल में कमाए बंपर मुनाफा
टेक्नोलॉजी
iPhone-Android यूजर्स पर मंडरा रहा खतरा! इस कमी से बन सकते हैं हैकर्स का निशाना, कैसे बचें?
iPhone-Android यूजर्स पर मंडरा रहा खतरा! इस कमी से बन सकते हैं हैकर्स का निशाना, कैसे बचें?
ENT LIVE
Yash का बड़ा धमाका! Kiara Advani से Huma Qureshi तक सबका तगड़ा लुक
Yash का बड़ा धमाका! Kiara Advani से Huma Qureshi तक सबका तगड़ा लुक
ENT LIVE
Bollywood में क्यों छाए हैं Bhojpuri Stars? Nirahua ने बताया असली राज
Bollywood में क्यों छाए हैं Bhojpuri Stars? Nirahua ने बताया असली राज
ENT LIVE
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
ENT LIVE
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
Embed widget