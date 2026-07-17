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हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटShare market today July 17: एशियाई बाजार में हाहाकार के बीच भारतीय शेयर बाजार ने दिखाया दम, सेंसेक्स-निफ्टी चढ़े

Share market today July 17: एशियाई बाजार में हाहाकार के बीच भारतीय शेयर बाजार ने दिखाया दम, सेंसेक्स-निफ्टी चढ़े

Stock Market Updates: एशियाई बाजारों में गिरावट के बावजूद आज भारतीय शेयर बाजार की तेज शुरुआत हुई. सेंसेक्स 183 ऊपर चढ़कर 77300 के पार निकल गया. निफ्टी भी मजबूत बना हुआ है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 17 Jul 2026 09:27 AM (IST)
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Share Market Today on July 17: एशियाई बाजारों में हाहाकार और कच्चे तेल के 85 डॉलर के पार जाने के बावजूद आज भारतीय शेयर बाजार हरे निशान पर खुला. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स निफ्टी 50 लगभग 54 अंकों की बढ़त के साथ 24127 के स्तर पर खुला. इसी तरह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्स इंडेक्स सेंसेक्स 183 अंकों की मजबूती के साथ 77370 पर कारोबार करना शुरू किया.

एशियाई बाजार

गुरुवार के बाद अब शुक्रवार को भी लगातार दूसरे दिन एशियाई बाजार गिरावट के साथ खुले. शुरुआती कारोबार में चिपमेकर कंपनियों के शेयर लगातार बेचे जाने से दबाव में रहे. आज एशियाई बाजारों में सबसे बड़ी गिरावट जापान में है. जापान का निक्केई 225 इंडेक्स 4.07% तक टूट चुका है. वॉल स्ट्रीट पर नैस्डैक में आई 1.47% गिरावट का असर आज जापान में देखने को मिल रहा है. आज टॉपिक्स में भी  2% की गिरावट दर्ज की गई है. चीनी बाजारों में भी सुस्ती भरा माहौल है. यहां का शंघाई कम्पोजिट 0.07% से 0.75% की आंशिक गिरावट के साथ लाल निशान में करोबार रहा है. दक्षिण कोरिया में बाजार आज शुक्रवार को बंद है. 

अमेरिकी शेयर बाजार 

शुक्रवार को सेमीकंडक्टर शेयरों में भारी बिकवाली के कारण बेंचमार्क से जुड़े US स्टॉक फ्यूचर्स गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं. डाऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स में 168 अंक या 0.32% की गिरावट दर्ज की गई है. S&P 500 फ्यूचर्स 0.39%, जबकि नैस्डैक-100 फ्यूचर्स 0.76% नीचे आ गए है. गुरुवार को टेक शेयरों में भारी बिकवाली के चलते अमेरिकी शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए. इस दौरान S&P 500 में 0.51% की गिरावट आई और यह 7533.77 पर बंद हुआ. नैस्डैक कम्पोजिट 1.47% गिरकर 25881.95 पर आ गया. डाऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज की क्लोजिंग 105.67 अंक या 0.20% गिरकर 52552.97 पर हुई. 

क्रूड ऑयल की कीमत

आज सुबह के कारोबारी सेशन में ब्रेंट क्रूड 1.32% की तेजी के साथ अब 85.28-85.34 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर है. वहीं, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड भी 1.43% की छलांग लगाकर अब 80.08 डॉलर प्रति बैरल के पार निकल चुका है. इस हफ्ते दोनों बेंचमार्क कॉन्ट्रैक्ट में लगभग 12% की बढ़त हुई है. ब्रेंट लगातार तीसरे हफ्ते और WTI लगातार दूसरे हफ्ते बढ़त की राह पर है.

अमेरिकी डॉलर

ब्रिटिश पाउंड, यूरो, स्वीडिश क्रोना, जापानी येन, स्विस फ्रैंक जैसी छह विदेशी मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की वैल्यू को मापने वाले US डॉलर इंडेक्स (DXY) आज 0.02% बढ़कर 100.74 पर ट्रेड कर रहा था. 16 जुलाई को रुपया 0.08% गिरकर डॉलर के मुकाबले 96.35 पर बंद हुआ.

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 17 Jul 2026 09:27 AM (IST)
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