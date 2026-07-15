हरे निशान पर खुला शेयर बाजार, 137 अंक चढ़ा सेंसेक्स, निफ्टी भी 24000 के पार

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भारतीय शेयर बाजार हरे निशान पर खुले, सेंसेक्स 77192 पर.

कम अमेरिकी महंगाई से एशियाई, अमेरिकी बाजारों में उछाल दिखा.

कच्चे तेल में उछाल जारी, ट्रंप की घोषणा से अनिश्चितता बढ़ी.

अमेरिकी डॉलर 96.09 रुपये पर, डॉलर इंडेक्स 0.07% गिरा.

Share Market Today on July 15: आज भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत हरे निशान पर हुई है. कल 561 अंकों की गिरावट के बाद आज सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 137 अंक चढ़कर 77192 के लेवल पर खुलने में कामयाब रहा है. इसी तरह से निफ्टी 33 अंक चढ़कर 24085 के स्तर पर कारोबार की शुरुआत की है.

एशियाई बाजार

आज बुधवार को एशियाई बाजार बढ़त के साथ खुले. शुरुआती कारोबार में बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली. जापान का बेंचमार्क 225 इंडेक्स 0.6% चढ़ा, टॉपिक्स में भी 0.53% का उछाल आया. दक्षिण कोरिया के कोस्पी ने 6.5% की शानदार बढ़त हासिल की. इसी तरह से स्मॉल-कैप कोस्डैक 4.9% की जबरदस्त तेजी आई. हांगकांग का हैंगसेंग भी 0.52% की बढ़त के साथ 24340.73 पर पॉजिटिव बना हुआ है. अमेरिका में जून महीने की हेडलाइन रिटेल महंगाई दर (CPI) गिरकर 3.5% पर आ गई है, जो लगाए गए 3.8% के अनुमान से काफी कम है. इस गिरावट ने फेडरल रिजर्व द्वारा जुलाई में ब्याज दरें बढ़ाए जाने की संभावना काफी कम हो गई है, जिससे निवेशकों का सेंटिमेंट मजबूत हुआ है.

अमेरिकी बाजार

बुधवार को अमेरिकी शेयर बाजार में भी शानदार रिकवरी और बढ़त देखने को मिल रही है. आज बेंचमार्क से जुड़े US स्टॉक फ्यूचर्स बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं. डाऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स में 13 अंक या 0.02% की बढ़त देखी गई. S&P 500 फ्यूचर्स में 0.11% और नैस्डैक 100 फ्यूचर्स में 0.37% की तेजी आई. अमेरिका में जून महीने की रिटेल महंगाई (CPI) के आंकड़े अनुमान से काफी कम आने के बाद ब्याज दरें न बढ़ने की उम्मीद से टेक और सेमीकंडक्टर शेयरों में आई जोरदार तेजी से बाजार में रौनक लौट आई है. हालांकि, दिग्गज कंपनी IBM के शेयरों में आई 25% की ऐतिहासिक गिरावट ने डाऊ जोन्स की तेजी को पूरी तेजी को दबा दिया.

क्रूड ऑयल

आज लगातार तीसरे दिन क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल आया है. ब्रेंट क्रूड 1.72% उछलकर 86.19 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच चुका है. वहीं, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड 1.40% की तेजी के साथ 80.40 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकेबंदी लागू करने की घोषणा के बाद से बाजार में फिर से अनिश्चतता पैदा हो गई है.

अमेरिकी डॉलर

फिलहाल एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 96.09 रुपये के आसपास बनी हुई है. आज डॉलर इंडेक्स 0.07% गिरकर 100.87 पर ट्रेड कर रहा है. यह इंडेक्स ब्रिटिश पाउंड, यूरो, स्वीडिश क्रोना, जापानी येन, स्विस फ्रैंक जैसी करेंसीज के मुकाबले डॉलर की कमजोरी या मजबूती का आकलन करता है. 14 जुलाई को भारतीय रुपया 0.60% गिरकर डॉलर के मुकाबले 96.20 पर बंद हुआ था.

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