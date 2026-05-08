हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटShare Market: होर्मुज पर गोलीबारी ने निवेशकों को चौंकाया, लाल निशान पर खुला शेयर बाजार; सेंसेक्स-निफ्टी लुढ़के

Share Market: होर्मुज पर गोलीबारी ने निवेशकों को चौंकाया, लाल निशान पर खुला शेयर बाजार; सेंसेक्स-निफ्टी लुढ़के

Share Market Today: आज भारतीय शेयर बाजार की ओपेनिंग रेड हुई. होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर सेंसेक्स और निफ्टी पर दिख रहा है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 08 May 2026 09:45 AM (IST)
Preferred Sources

Share Market Today on May 8: हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजार लाल निशान पर खुला. एक तरफ बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 212 अंकों की गिरावट के साथ 77631 के लेवल पर खुला. वहीं, एनएसई का निफ्टी  93 अंकों के नुकसान के साथ 24233 के स्तर पर कारोबार की शुरुआत की. शुरआती कारोबार में कोल इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक्सिस बैंक जैसे शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है. 

क्यों गिरा शेयर बाजार?

  • अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज स्ट्रेट पर गोलीबारी होने और तनाव बढ़ने से निवेशक सकते में आ गए, जिसका बाजार पर असर देखने को मिला. 
  • दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ने की आशंका से ब्रेंट क्रूड 101 डॉलर प्रति बैरल के पार निकल गया, जो तेल के आयात पर निर्भर भारतीय इकोनॉमी के लिए बुरी खबर है. 
  • ग्लोबल मार्केट में गिरावट का असर आज दलाल स्ट्रीट पर भी देखा जा रहा है.

एशियाई बाजार

आज 8 मई की सुबह एशियाई बाजारों में भारी उतार-चढ़ाव और बिकवाली का दबाव देखा गया. अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) में हुई गोलीबारी की खबरों ने फिर से निवेशकों को परेशानी में डाल दिया है. 

इसके चलते आज दक्षिण कोरिया का Kospi 1.88 परसेंट गिर गया. हालांकि, स्मॉल-कैप Kosdaq 0.56 परसेंट ऊपर चढ़ने में सफल रहा. जापान का Nikkei 225 गुरुवार को रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंचने के बाद कुछ मुनाफा-वसूली के चलते 0.62 परसेंट नीचे फिसल गया. हांगकांग का Hang Seng इंडेक्स फ्यूचर्स 26285 पर था, जो पिछले बंद स्तर 26626.28 से कम है.

अमेरिकी शेयर बाजार

अमेरिकी शेयर बाजार गुरुवार को गिरावट के साथ बंद हुए. होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान और अमेरिकी के बीच हुई गोलीबारी और ब्रेंट क्रूड के फिर से 102 डॉलर प्रति डॉलर के पार निकल जाने के चलते निवेशकों को महंगाई बढ़ने का डर सताने लगा.

इन्हीं सब बातों का नतीजा है कि गुरुवार को S&P 500 इंडेक्स 0.38 परसेंट गिरकर 7337.11 पर बंद हुआ. Nasdaq Composite की भी क्लोजिंग 0.13 परसेंट की गिरावट के साथ 25806.20 पर हुई. Dow Jones Industrial Average में 313.62 अंकों या 0.63 परसेंट की गिरावट आई और यह 49,596.97 पर सेटल हुआ.

कच्चा तेल

वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड फ्यूचर्स आज 2.06 परसेंट बढ़कर 96.76 डॉलर प्रति बैरल पर था. वहीं, ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स आज सुबह 2.27 परसेंट बढ़कर 102.33 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था. COMEX पर कच्चे तेल की कीमतें 2.13 परसेंट  बढ़कर 96.83 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गईं.

ये भी पढ़ें:

Multibagger Stock: गजब! शेयर हो तो ऐसा, 1 लाख के बना दिए 14 करोड़; 24 साल में दिया 1400 गुना रिटर्न 

Published at : 08 May 2026 09:33 AM (IST)
Tags :
Share Market Today Sensex Today Iran-US War Iran US War Hormux Strait
Paisa LIVE

ABP Shorts

Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्टॉक मार्केट
Share Market: होर्मुज पर गोलीबारी ने निवेशकों को चौंकाया, लाल निशान पर खुला शेयर बाजार; सेंसेक्स-निफ्टी लुढ़के
होर्मुज पर गोलीबारी ने निवेशकों को चौंकाया, लाल निशान पर खुला शेयर बाजार; सेंसेक्स-निफ्टी लुढ़के
स्टॉक मार्केट
Multibagger Stock: गजब! शेयर हो तो ऐसा, 1 लाख के बना दिए 14 करोड़; 24 साल में दिया 1400 गुना रिटर्न
गजब! शेयर हो तो ऐसा, 1 लाख के बना दिए 14 करोड़; 24 साल में दिया 1400 गुना रिटर्न
स्टॉक मार्केट
Share Market: शेयर बाजार गुलजार, 78000 के पार पहुंचा सेंसेक्स; निफ्टी भी 67 अंक ऊपर
शेयर बाजार गुलजार, 78000 के पार पहुंचा सेंसेक्स; निफ्टी भी 67 अंक ऊपर
स्टॉक मार्केट
Share Market Today: खुलते ही सरपट भागा आज शेयर बाजार, 406 अंक उछला सेंसेक्स; निफ्टी भी 138 अंक ऊपर
खुलते ही सरपट भागा आज शेयर बाजार, 406 अंक उछला सेंसेक्स; निफ्टी भी 138 अंक ऊपर
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैदी और जेलर की लव स्टोरी ! | Crime News |
Mahadangal | Suvendu's PA Murder: बंगाल में आखिर कब रुकेगी हिंसा? | TMC | BJP | Chitra Tripathi
Janhit | Thalapathy Vijay | Tamil Nadu Election: विजय का 'अग्निपथ', नहीं बनेंगे CM? | TVK | DMK
Akhilesh-Mamata Meet: : बंगाल में हार के बाद अखिलेश का ममता को साथ!| TMC | BJP
Suvendu PA Murder | Sandeep Chaudhary: PA हत्याकांड का सबसे सटीक विश्लेषण | West Bengal | TMC | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मोदी सरकार ने वंदे मातरम को दिया राष्ट्रगान के बराबर दर्जा तो भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा- राष्ट्र कोई देवी नहीं...
मोदी सरकार ने वंदे मातरम को दिया राष्ट्रगान के बराबर दर्जा तो भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा- राष्ट्र कोई देवी नहीं...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ममता बनर्जी से मिलने जो-जो जाएगा...', UP चुनाव से पहले अखिलेश यादव को BJP ने दे दी चेतावनी
'ममता बनर्जी से मिलने जो-जो जाएगा...', UP चुनाव से पहले अखिलेश यादव को BJP ने दे दी चेतावनी
इंडिया
'विकास भी, विरासत भी', सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने लिखा लेख
'विकास भी, विरासत भी', सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने लिखा लेख
आईपीएल 2026
IPL Record: हारकर भी RCB ने रचा इतिहास, तोड़ा चेन्नई सुपर किंग्स का बड़ा रिकॉर्ड
हारकर भी RCB ने रचा इतिहास, तोड़ा चेन्नई सुपर किंग्स का बड़ा रिकॉर्ड
ओटीटी
Lukkhe Web Series Review: उड़ता पंजाब का सस्ता वर्जन, बढ़िया परफॉर्मेंस लेकिन वही घिसी पिटी कहानी
लुक्खे रिव्यू: उड़ता पंजाब का सस्ता वर्जन, बढ़िया परफॉर्मेंस लेकिन वही घिसी पिटी कहानी
इंडिया
'चोर-चोर, TMC चोर', बंगाल चुनाव नतीजों के बाद महुआ मोइत्रा को देख फ्लाइट में लोगों ने लगाए नारे
'चोर-चोर, TMC चोर', बंगाल चुनाव नतीजों के बाद महुआ मोइत्रा को देख फ्लाइट में लोगों ने लगाए नारे
टेक्नोलॉजी
ऐसे ईमेल हैं खतरे की घंटी, इनबॉक्स में नजर आए तो हो जाएं अलर्ट
ऐसे ईमेल हैं खतरे की घंटी, इनबॉक्स में नजर आए तो हो जाएं अलर्ट
जनरल नॉलेज
First EVM Election: देश में पहली बार EVM से कब हुई थी वोटिंग? 99% लोग देते हैं गलत जवाब
देश में पहली बार EVM से कब हुई थी वोटिंग? 99% लोग देते हैं गलत जवाब
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Embed widget