हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटShare Market: हफ्ते के पहले दिन क्रैश हुआ शेयर मार्केट, 800 से ज्यादा अंक फिसला सेंसेक्स; निफ्टी भी 286 अंक नीचे

Share Market: हफ्ते के पहले दिन क्रैश हुआ शेयर मार्केट, 800 से ज्यादा अंक फिसला सेंसेक्स; निफ्टी भी 286 अंक नीचे

Stock Market Updates: सोमवार को शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखी गई. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान पर खुले. इस दौरान सेंसेक्स 800 से ज्यादा अंकों के नुकसान के साथ कारोबार की शुरुआत की.

By : अरिजीता सेन | Updated at : 08 Jun 2026 09:35 AM (IST)
Preferred Sources

Share Market Today on June 8: आज हफ्ते के पहले दिन भारतीय शेयर बाजार में कारोबार की शुरुआत बड़ी गिरावट के साथ हुई. बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 821 अंक फिसलकर 73421 के लेवल पर खुला. वहीं, एनएसई का निफ्टी- 50 286 अंकों का गोता लगाते हुए 23080 के लेवल पर कारोबार की शुरुआत की. सेंसेक्स में अभी सभी शेयर लाल निशान में कारोबार करते नजर आ रहे हैं. 

मिडकैप और स्मॉकैप का भी बुरा हाल

केवल बड़े शेयर ही नहीं, बल्कि छोटे और मझोले शेयरों में भी भारी बिकवाली है. निफ्टी मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स 1.5% से अधिक नीचे कारोबार कर रहे हैं.

आज क्यों गिरा शेयर बाजार? 

  • इजरायल पर ईरान का ताजा हमला निवेशकों के बीच चिंता का विषय रहा. ईरान द्वारा इजरायल पर किए गए मिसाइल हमलों से वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव चरम पर पहुंच गया. इससे निवेशकों ने शेयरों से पैसा निकालना शुरू कर दिया.
  • जंग के चलते आज क्रूड ऑयल की कीमत भी 8600 रुपये के पार निकल गई है. खाड़ी देशों में संघर्ष से सप्लाई चेन प्रभावित होने की आशंका से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्रूड ऑयल की कीमतें तेजी से उछली हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए किसी झटके से कम नहीं है.
  • भारतीय बाजार के खुलने से ठीक पहले दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 8% और जापान का निक्केई 4.2% तक क्रैश हो गए, जिसने भारतीय निवेशकों के सेंटिमेंट को प्रभावित किया.

एशियाई बाजार

आज एशियाई बाजारों में भारी बिकवाली देखी जा रही है. सबसे बड़ी गिरावट दक्षिण कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में देखी गई. इसमें 8% से अधिक की गिरावट आई. इसके चलते बाजार में अफरा-तफरी मच गई. सैमसंग और एसके हाइनिक्स जैसे बड़े चिप और टेक शेयरों में भारी बिकवाली हुई है. इसी क्रम में जापान का निक्केई इंडेक्स भी आज करीब 2780 अंक फिसलकर 63804 पर आ गया है. हांगकांग के हैंगसेंग का भी कुछ ऐसा ही हाल है, जो करीब 1.34% की गिरावट के साथ 24630 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया.  

अमेरिकी बाजार

ईरान के इजरायल पर मिसाइल दागने के बाद अमेरिकी बेंचमार्क से जुड़े फ्यूचर्स में गिरावट देखी गई. डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज से जुड़े फ्यूचर्स में 124 पॉइंट यानी 0.25% की और गिरावट आई. S&P 500 फ्यूचर्स और नैस्डैक 100 फ्यूचर्स में भी 0.2% की गिरावट दर्ज की गई.

शुक्रवार को अमेरिकी शेयर बाजार गिरावट के साथ कारोबार बंद हुआ क्योंकि मई महीने के रोजगार के आंकड़े अनुमान से कहीं ज्यादा मजबूत आए. इस मजबूत डेटा ने फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों को पूरी तरह से खत्म कर दिया है. अब बाजार को डर है कि महंगाई पर लगाम कसने के लिए फेड ब्याज दरें और बढ़ा सकता है. इससे 10- वर्षीय अमेरिकी बॉन्ड यील्ड उछलकर 4.5% के पार चला गया. 

कच्चे तेल की कीमत

वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड फ्यूचर्स 2.16% बढ़कर 92.50 डॉलर प्रति बैरल हो गए. वहीं, अगस्त डिलीवरी वाले ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स आज सुबह 2.35% बढ़कर 95.28 डॉलर पर ट्रेड करते दिखे. COMEX पर क्रूड की कीमतें 2.15% बढ़कर 92.49 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रही थीं.

अमेरिकी डॉलर

US डॉलर इंडेक्स (DXY) आज 0.03% गिरकर 100.04 पर ट्रेड कर रहा था. यह इंडेक्स दुनिया की प्रमुख करेंसीज के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की मजबूती या कमजोरी का आकलन करता है. इस बास्केट में ब्रिटिश पाउंड, यूरो, स्वीडिश क्रोना, जापानी येन, स्विस फ्रैंक जैसी मुद्राएं शामिल हैं. 5 जून को रुपया 0.89% गिरकर डॉलर के मुकाबले 94.95 पर बंद हुआ.

ये भी पढ़ें:

टाटा ट्रस्ट की महाबैठक: टाटा संस IPO, चेयरमैन के कार्यकाल और घाटे के बिजनेस पर फैसलों पर लगेगी मुहर!

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 08 Jun 2026 09:22 AM (IST)
Tags :
Stock Market Stock Market SENSEX SHARE MARKET
Paisa LIVE

ABP Shorts

Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्टॉक मार्केट
Share Market: हफ्ते के पहले दिन क्रैश हुआ शेयर मार्केट, 800 से ज्यादा अंक फिसला सेंसेक्स; निफ्टी भी 286 अंक नीचे
हफ्ते के पहले दिन क्रैश हुआ शेयर मार्केट, 800 से ज्यादा अंक फिसला सेंसेक्स; निफ्टी भी 286 अंक नीचे
स्टॉक मार्केट
Hindustan Zinc में 2% की हिस्सेदारी बेचेगी सरकार, खबर मिलते ही लगा 5% का लोअर सर्किट
Hindustan Zinc में 2% की हिस्सेदारी बेचेगी सरकार, खबर मिलते ही लगा 5% का लोअर सर्किट
स्टॉक मार्केट
Stock Market Today: रेपो रेट पर फैसला आने से पहले चमका शेयर बाजार, 74000 के पार सेंसेक्स; निफ्टी में भी तेजी
रेपो रेट पर फैसला आने से पहले चमका शेयर बाजार, 74000 के पार सेंसेक्स; निफ्टी में भी तेजी
स्टॉक मार्केट
Share Market: गिरकर शेयर बाजार ने खुद को संभाला, 74000 के पार पहुंचा सेंसेक्स; निफ्टी में भी तेजी
गिरकर शेयर बाजार ने खुद को संभाला, 74000 के पार पहुंचा सेंसेक्स; निफ्टी में भी तेजी
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News:45 साल की मम्मी और 23 साल का आशिक! | Punjab
Sansani | Crime News:45 साल की मम्मी और 23 साल का आशिक! सीक्रेट ने 16 साल की बेटी को दी खौफनाक मौत!
Chaar Ki Chaal | Ghazipur Encounter | Sanjay Nishad: कमलेश चौधरी एनकाउंटर पर महा-संग्राम!
दुनिया की पहली Electric Car से EV Revolution तक | 200 साल की कहानी | #autolive
बॉलीवुड न्यूज़: जाह्नवी कपूर की कथित प्राइवेट चैट सोशल मीडिया पर वायरल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'रुको! मैं ही लेता हूं सारे फैसले...', मिसाइल हमले पर भड़के ट्रंप, नेतन्याहू को फोन पर दी चेतावनी
'रुको! मैं ही लेता हूं सारे फैसले...', मिसाइल हमले पर भड़के ट्रंप, नेतन्याहू को फोन पर दी चेतावनी
बिहार
सम्राट चौधरी सरकार से नाराज लालू यादव बोले- 'सब पागल हो गए हैं', बताया कब छोड़ेंगे आवास
सम्राट चौधरी सरकार से नाराज लालू यादव बोले- 'सब पागल हो गए हैं', बताया कब छोड़ेंगे आवास
इंडिया
TVK की एंट्री, DMK-AAP आउट... दिल्ली में आज INDIA ब्लॉक की मीटिंग, राहुल-ममता-अखिलेश समेत ये नेता होंगे शामिल
TVK की एंट्री, DMK-AAP आउट... दिल्ली में INDIA ब्लॉक की मीटिंग, राहुल-ममता-अखिलेश होंगे शामिल
फ़ुटबॉल
फीफा विश्व कप 2026 के पहले बड़ा हादसा! इंग्लैंड टीम के बेस कैंप के पास अंधाधुन फायरिंग, 9 लोग घायल
फीफा विश्व कप 2026 के पहले बड़ा हादसा! इंग्लैंड टीम के बेस कैंप के पास अंधाधुन फायरिंग, 9 लोग घायल
इंडिया
थलापति विजय का राहुल गांधी को गिफ्ट, कांग्रेस को सौंपी तमिलनाडु की राज्यसभा सीट, स्टालिन की DMK ने कसा तंज 
थलापति विजय का कांग्रेस को तोहफा, तमिलनाडु की राज्यसभा सीट सौंपी, स्टालिन की DMK ने कसा तंज 
बॉलीवुड
Bandar BO Day 3: बॉबी देओल की 'बंदर' वीकेंड पर भी नहीं कर पाई कमाल, संडे को बस इतनी हुई कमाई
बॉबी देओल की 'बंदर' वीकेंड पर भी नहीं कर पाई कमाल, संडे को बस इतनी हुई कमाई
ट्रेंडिंग
Video: पापा की गोद और तोतली ज़ुबान! नन्ही-सी बच्ची ने पापा के साथ गाया दिल डूबा गाना, भावुक हुए यूजर्स
पापा की गोद और तोतली ज़ुबान! नन्ही-सी बच्ची ने पापा के साथ गाया दिल डूबा गाना, भावुक हुए यूजर्स
एग्रीकल्चर
घर की छत पर उगा सकते हैं शानदार भिंडी, यह रहा एकदम आसान तरीका
घर की छत पर उगा सकते हैं शानदार भिंडी, यह रहा एकदम आसान तरीका
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget