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हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केट10000 के पार पहुंचा 15 रुपये का शेयर, 19 महीनों में 725 परसेंट की तेजी; अब सेबी का चला चाबुक

10000 के पार पहुंचा 15 रुपये का शेयर, 19 महीनों में 725 परसेंट की तेजी; अब सेबी का चला चाबुक

RRP Semiconductor: मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने जांच के बाद 39 संस्थाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है. सेबी ने जांच में पाया कि कंपनी के शेयर की कीमत में हेरफेर की गई है. 

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 12 Apr 2026 07:33 AM (IST)
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RRP Semiconductor Share: RRP Semiconductor Limited के शेयरों ने बीते एक साल में अपने निवेशकों को जबरदस्त मुनाफा कराया. बीते 19 महीनों में शेयरों की कीमत 15 रुपये से बढ़कर 10000 के पार चली गई. शेयरों की कीमत में आई इस असामान्य तेजी के चलते मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने जांच के बाद 39 संस्थाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है. सेबी ने जांच में पाया कि कंपनी के शेयर की कीमत में हेरफेर की गई है. 

19 महीनों में 725 परसेंट की तेजी

अप्रैल 2024 में RRP Semiconductor के शेयर की कीमत 15 रुपये थी, जो अक्टूबर 2025 तक बढ़कर सीधे 10887.10 रुपये पर पहुंच गई. महम 19 महीनों में शेयरों में 725 गुना की तेजी सोच से परे थी. हैरान करने वाली बात यह थी कि शेयरों ने तब आसमान छुआ, जब कंपनी 9.17 करोड़ रुपये के घाटे से गुजर रही थी.

कंपनी ने GD ट्रेडिंग एजेंसी से बदलकर अपना नाम एक सेमीकंडक्टर-बेस्ड बिजनेस के तौर पर RRP Semiconductor Limited रखा. इस दौरान कंपनी ने 12 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 1.35 करोड़ शेयर जारी किए थे. इस अलॉटमेंट के बाद कंपनी में प्रोमोटरों की हिस्सेदारी घटकर 1.28 परसेंट रह गई. सेबी ने जांच में पाया गया कि राजेंद्र कमलकांत चोडणकर सबसे बड़े हिस्सेदार थे.

जांच में हुआ ये खुलासा

सबसे बड़े शेयरहोल्डर होने के बावजूद उन्हें प्राेमोटर के बजाय पब्लिक शेयरहोल्डर की कैटेगरी में दिखाया जा रहा था. इससे कागजों पर प्रोमोटर की हिस्सेदारी बहुत कम (1.28 परसेंट) नजर आई, जो निवेशकों के लिए गुमराह करने वाला था. चोडणकर ने न केवल अपने लिए शेयर खरीदे, बल्कि कई और आवंटियों (Allottees) को भी शेयर खरीदने के पैसे दिए. उनका कई अन्य संस्थाओं के साथ भी सीधा संबंध था और बतौर सेबी, ये सभी लोग चोडणकर के साथ मिलकर न केवल अपर सर्किट पर शेयरों की ताबड़तोड़ खरीदारी की, जिससे शेयरों की कीमत आर्टिफिशयली बढ़ती गई. साथ ही हेरफेर आसानी से हो सके इसके लिए शेयरों को छोटे-छोटे हिस्सों में ऑफ-मार्केट ट्रांसफर के जरिए भी फैलाया गया. 

सेबी की कार्रवाई

सेबी ने चोडणकर सहित 39 व्यक्तियों और संस्थाओं को शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने से तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया. इनके डीमैटअकाउंट भी फ्रीज कर दिए. इनके द्वारा कथित रुप से कमाई गई 2 करोड़ रुपये की अवैध कमाई भी जब्त कर ली गई.  

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 12 Apr 2026 07:23 AM (IST)
Tags :
SEBI RRP Semiconductor RRP Semiconductor Share Stock Price Manipulation
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