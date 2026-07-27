पंतजलि के आटे में कीटनाशक,बाजार से वापस मंगाने का आदेश; शेयर धड़ाम
Patanjali Foods: पतंजलि फूड्स को गेहूं के आटे का एक बैच वापस मंगाने का आदेश दिया गया है, क्योंकि जांच में क्लोरपायरीफॉस नामक कीटनाशक का अंश तय सीमा से अधिक गया है.
Patanjali Shares: बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि फूड्स के शेयरों में आज 27 जुलाई को भारी गिरावट देखी जा रही है. शेयरों में यह गिरावट कोर्ट के उस फैसले के बाद आया, जब कंपनी को गेहूं के आटे की एक खेप को वापस लेने के लिए कहा गया.
पतंजलि के आटे में कीटनाशक
केरल के कोट्टायम खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण की एक जांच में आटे की इस खेप में क्लोरपायरीफॉस (chlorpyrifos) नामक कीटनाशक के अंश तय कानूनी सीमा से काफी अधिक पाए गए. कंपनी ने 24 जुलाई को एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि फूड सेफ्टी अधिकारियों को गेहूं के आटे के एक बैच में तय सीमा से ज्यादा कीटनाशक के अंश (रेसिड्यू) मिले, जिसके बाद पतंजलि फूड्स को उस बैच को वापस मंगाने का निर्देश दिया गया.
पतंजलि फूड्स ने कहा कि उसे केरल के कोट्टायम में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के ऑफिस से गेहूं के आटे के एक बैच को वापस मंगाने का आदेश मिला है। कंपनी ने बताया कि 20 जुलाई का यह आदेश उसे 24 जुलाई को मिला. कंपनी ने यह भी कहा कि यह समस्या सिर्फ गेहूं के आटे के एक खास बैच से जुड़ी है और कंपनी के बाकी उत्पादों पर इसका कोई असर नहीं है.
क्लोरपायरीफॉस क्या है?
यह एक प्रकार का ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशक है, जिसका इस्तेमाल फसलों में कीड़ों को मारने के लिए किया जाता है. भोजन में इसकी अधिक मात्रा न्यूरोलॉजिकल संबंधी समस्याएं पैदा कर सकती हैं. इसके अधिक सेवन से चक्कर आने, सिरदर्द और पेट की खराबी जैसी समस्याओं से भी दो-चार होना पड़ सकता है.
शेयरों में बड़ी गिरावट
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