पंतजलि के आटे में कीटनाशक,बाजार से वापस मंगाने का आदेश; शेयर धड़ाम

Patanjali Shares: बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि फूड्स के शेयरों में आज 27 जुलाई को भारी गिरावट देखी जा रही है. शेयरों में यह गिरावट कोर्ट के उस फैसले के बाद आया, जब कंपनी को गेहूं के आटे की एक खेप को वापस लेने के लिए कहा गया.

पतंजलि के आटे में कीटनाशक

केरल के कोट्टायम खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण की एक जांच में आटे की इस खेप में क्लोरपायरीफॉस (chlorpyrifos) नामक कीटनाशक के अंश तय कानूनी सीमा से काफी अधिक पाए गए. कंपनी ने 24 जुलाई को एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि फूड सेफ्टी अधिकारियों को गेहूं के आटे के एक बैच में तय सीमा से ज्यादा कीटनाशक के अंश (रेसिड्यू) मिले, जिसके बाद पतंजलि फूड्स को उस बैच को वापस मंगाने का निर्देश दिया गया.

पतंजलि फूड्स ने कहा कि उसे केरल के कोट्टायम में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के ऑफिस से गेहूं के आटे के एक बैच को वापस मंगाने का आदेश मिला है। कंपनी ने बताया कि 20 जुलाई का यह आदेश उसे 24 जुलाई को मिला. कंपनी ने यह भी कहा कि यह समस्या सिर्फ गेहूं के आटे के एक खास बैच से जुड़ी है और कंपनी के बाकी उत्पादों पर इसका कोई असर नहीं है.

क्लोरपायरीफॉस क्या है?

यह एक प्रकार का ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशक है, जिसका इस्तेमाल फसलों में कीड़ों को मारने के लिए किया जाता है. भोजन में इसकी अधिक मात्रा न्यूरोलॉजिकल संबंधी समस्याएं पैदा कर सकती हैं. इसके अधिक सेवन से चक्कर आने, सिरदर्द और पेट की खराबी जैसी समस्याओं से भी दो-चार होना पड़ सकता है.

शेयरों में बड़ी गिरावट गेहूं के आटे में कीटनाशक मिलने और बैच वापस मंगाने की खबरों का असर आज पतंजलि फूड्स के शेयरों में देखने को मिल रहा है. इस खबर के बाद पतंजलि फूड्स के शेयर 552 रुपये के अपने स्तर से टूटकर अब 344 रुपये प्रति शेयर के आसपास कारोबार कर रहे हैं. यानी कि शेयर की कीमत में 208.55 रुपये की गिरावट आई है. यानी कि यह स्टॉक अपने हाई लेवल से 37.74% तक लुढ़क चुका है. इसके 52-वीक का लो लेवल 328.20 रुपये है. यानी कि स्टॉक अभी अपने निचले स्तर के काफी करीब है.

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