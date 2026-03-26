ब्रोकरेज का भरोसा, इस हेल्थकेयर स्टॉक में आ सकती है 38% तक की अपसाइड; निवेशकों को मिलेगा तगड़ा रिटर्न
निवेशक अक्सर ऐसे शेयरों की तलाश में रहते हैं, जहां आगे चलकर बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद हो. पार्क मेडी वर्ल्ड लिमिटेड कंपनी के शेयरों को लेकर भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है...
Ventura Securities Stock Recommendation: निवेशक अक्सर ऐसे शेयरों की तलाश में रहते हैं, जहां आगे चलकर बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद हो. पार्क मेडी वर्ल्ड लिमिटेड कंपनी के शेयरों को लेकर भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है.
ब्रोकरेज फर्म वेंचुरा सिक्योरिटीज के अनुसार इस स्टॉक में आगे करीब 38 प्रतिशत तक की तेजी की संभावना है. जिससे निवेशकों की नजर कंपनी शेयरों पर हो सकती है. आइए जानते हैं, इस बारे में...
ब्रोकरेज फर्म ने जताया भरोसा
वेंचुरा सिक्योरिटीज ने पार्क मेडी वर्ल्ड लिमिटेड को कवर करना शुरू करते हुए इस शेयर पर पॉजिटिव राय दी है. ब्रोकरेज ने इसे ‘Buy’ कैटेगरी में रखते हुए 284 रुपये का लक्ष्य तय किया है.
फर्म ने यह अनुमान करीब 24 महीनों की अवधि के लिए दिया है. मौजूदा कीमत के मुकाबले यह लगभग 38 फीसदी तक की संभावित उछाल की ओर इशारा करता है. जिससे साफ पता चलता है कि फर्म को कंपनी पर भरोसा है.
फर्म ने क्यों जताया भरोसा ?
ब्रोकरेज फर्म के अनुसार Park Medi World Limited हेल्थकेयर सेक्टर में जारी मजबूत ग्रोथ का अच्छा फायदा उठा सकती है. कंपनी लगातार अपनी क्षमता बढ़ाने पर जोर दे रही है. साथ ही इसका ऑपरेटिंग मॉडल भी लागत के बेहतर उपयोग पर आधारित है.
जिससे आने वाले समय में इसके प्रदर्शन में और सुधार देखने को मिल सकता है. यही कारण है कि फर्म ने कंपनी शेयरों को अपनी पसंदीदा शेयरों की लिस्ट में शामिल किया है.
शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन
पार्क मेडी वर्ल्ड लिमिटेड को शेयर बाजार में लिस्ट हुए ज्यादा समय नहीं बीता है. कंपनी 17 दिसंबर 2025 को स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी. बीएसई पर बुधवार, 25 मार्च को कंपनी शेयरों में हल्की गिरावट देखने को मिली थी. कंपनी शेयर 2.49 प्रतिशत या 5.10 रुपये की गिरावट के साथ 200.05 रुपये पर बंद हुए थे. दिन का इंट्रा डे हाई 208.05 रुपये था.
रिटर्न की बात करें तो, पिछले 3 महीनों में कंपनी शेयरों में 35 प्रतिशत की तेजी देखी गई है. वहीं, आखिरी एक महीने में कंपनी शेयर करीब 7 फीसदी उछल गए है. कंपनी का मार्केट कैप 8,640.78 करोड़ रुपये है.
डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)
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Source: IOCL