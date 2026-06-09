इस मल्टीबैगर स्टॉक पर आया मोतलाल ओसवाल का दिल, 5 साल में 690% रिटर्न देकर निवेशकों को बनाया मालामाल
Multibagger Stock: मल्टीबैगर गैब्रिएल इंडिया ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है. गैब्रिएल इंडिया के शेयर की कीमत में एक साल में 60%, दो साल में 165%, पांच साल में 690% और 10 साल में 1040% उछले हैं.
- गैब्रियल इंडिया शेयर 4.5% बढ़ा, मोतीलाल ने 'बाय' रेटिंग दी.
- पुनर्गठन प्रयासों से कंपनी के मूल्य में 30% तेजी की उम्मीद है.
- सस्पेंशन से विविध मोबिलिटी प्लेटफॉर्म बन कंपनी का भविष्य उज्ज्वल.
Multibagger stock Gabriel India: आज यानी कि मंगलवार, 9 जून को मल्टीबैगर स्टॉक 'गैब्रियल इंडिया' (Gabriel India) के शेयर ने 4.5% की बढ़त हासिल की है.
मशहूर घरेलू ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज (MOSL) ने इस पर अपनी नई कवरेज शुरू करते हुए इसे 'बाय' (खरीदने) की रेटिंग दी है. पिछले 5 सालों में 690% तक का मल्टीबैगर रिटर्न दे चुकी इस कंपनी के शेयरों को लेकर ब्रोकरेज को लगता है कि रीस्ट्रक्चरिंग (पुनर्गठन) की कोशिशों से कंपनी की वैल्यू में काफी बढ़ोतरी होगी.
स्टॉक में 30% तक आ सकती है तेजी
ब्रोकरेज का अनुमान है कि इसमें बाजार भाव के मुकाबले 30% का इजाफा होगा. दरअसल, गैब्रियल इंडिया अब तक सिर्फ एक सस्पेंशन बनाने वाली कंपनी रही है, जिससे इसके बड़े पैमाने पर विस्तार की गुंजाइश सीमित थी. अब कंपनी एक डाइवर्सिफाइड मोबिलिटी प्लेटफॉर्म बनने के लिए बड़े बदलावों से गुजर रही है, जिससे भविष्य में तेजी से बढ़ने का रास्ता साफ हो रहा है.
ब्राेकरेज ने इसके लिए 1266 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस सेट किया है. यह इसके पिछले बंद भाव के मुकाबले 30% तक की तेजी को दर्शाता है. ब्रोकरेज की दी गई इस रेटिंग के बाद बाजार में गैब्रियल इंडिया के शेयर इंट्राडे में 6% से अधिक की तेजी के साथ 1041.70 के हाई लेवल पर पहुंच गए.
रिटर्न देने में सबसे आगे!
इस मिडकैप स्टॉक ने अलग-अलग समय में निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है. BSE के डेटा के मुताबिक, गैब्रियल इंडिया के शेयर की कीमत में एक साल में 60%, दो साल में 165%, पांच साल में 690% और 10 साल में 1040% की बढ़ोतरी हुई है.
मोतीलाल ने और क्या कहा?
कंपनी के भीतर चल रहे रीस्ट्रक्चरिंग और आनंद ग्रुप के अनलिस्टेड वेंचर्स के संभावित कंसोलिडेशन से कंपनी की वैल्यूएशन और अर्निंग्स में बड़ा उछाल आ सकता है. आनंद ग्रुप के भविष्य के सभी नए ज्वॉइंट वेंचर्स और विकास योजनाओं के लिए गैब्रिएल को प्राइमरी प्लेटफॉर्म के तौर पर देखा जा सकता है. पिछले पांच सालों के ट्रैक रिकॉर्ड और अर्निंगस विजिबिलिटी को देखें, तो इस पर औसत से प्रीमियम मल्टीपल मिलना तय है.
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