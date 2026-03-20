Metal Companies Share: मेटल कंपनियों NALCO Ltd, Vedanta Ltd, और Hindustan Zinc Ltd के शेयर शुक्रवार, 20 मार्च को फोकस में रहेंगे. इसकी वजह वैश्विक बाजारों में रात भर में कमोडिटीज की कीमतों में गिरावट और अमेरिकी फेड रिजर्व के संकेतों से जुड़ी अनिश्चितता है. ग्लोबल मार्केट में चांदी की कीमतें 6 परसेंट तक गिर गईं, जबकि LME पर एल्युमीनियम की कीमतें गुरुवार को 8 परसेंट तक नीचे आ गईं.

Vedanta का इन दोनों कमोडिटीज में निवेश है, जबकि Hindustan Zinc भारत में चांदी का एकमात्र शुद्ध लिस्टेड स्टॉक है. इन शेयरों को लेकर चिंताओं में कई कारक योगदान दे रहे हैं. कुल मिलाकर जब मेटल की कीमतें गिरती हैं, तो कंपनियों का मुनाफा कम हो जाता है. ऐसे में शेयर बाजारों में मेटल कंपनियों के शेयरों पर बिकवाली का दबाव बना रहता है.

गिरावट की क्या है वजहें

चीन दुनिया में मेटल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है. हालांकि, इकोनॉमी में सुस्ती और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की धीमी रफ्तार के चलते लुनर ईयर के बाद भी चीन से मेटल की डिमांड उम्मीद से कम है.

साल 2020 में कोरोना के बाद से पहली बार एल्युमीनियम का स्टॉक 1.3 MT के अपने हाई लेवल पर पहुंच गया है. यानी कि London Metal Exchange जैसे पूरी दुनिया के कई गोदामों में 13 लाख टन एल्युमीनियम बिना बिका पड़ा हुआ है. डिमांड में कमी आने के चलते इसकी भी कीमतें गिरी हैं. ऐसे में NALCO] Hindalco और Vedanta जैसे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे क्योंकि ये भारत में एल्युमीनियम की बड़ी उत्पादक कंपनियां हैं.

अमेरिकी फेडरल रिजर्व के प्रमुख जेरोम पॉवेल ने संकेत दिया है कि अगर आने वाले समय में महंगाई कम नहीं हुई तो 2026 में ब्याज दरों में और कटौती नहीं की जाएगी. ऊंची ब्याज दरें आमतौर पर मेटल की कीमतों के लिए नेगेटिव होती हैं. ब्याज दर अधिक रहने से अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो जाती है. इससे मेटल की खपत भी कम हो जाती है.

डॉलर इंडेक्स के मजबूत होने का भी कमोडिटीज पर गहरा असर है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मेटल्स का कारोबार डॉलर में होता है. डॉलर मजबूत होगा, तो जाहिर तौर पर दूसरी करेंसीज के खरीदारों के लिए मेटल्स महंगे हो जाएंगे. इससे मांग घटेगी. चांदी की कीमत भी आज इसी वजह से कम हुई है. इसका आज Hindustan Zinc और Vedanta के शेयरों पर दिख सकता है क्योंकि चांदी के उत्पादन से इन कंपनियों को मोटा मुनाफा होता है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

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