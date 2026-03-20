हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटMetal Stocks Today: नाल्को से लेकर हिंदुस्तान जिंक तक...आज मेटल स्टॉक्स में हेवी सेलिंग का दबाव, जानें क्यों?

Metal Stocks Today: नाल्को से लेकर हिंदुस्तान जिंक तक...आज मेटल स्टॉक्स में हेवी सेलिंग का दबाव, जानें क्यों?

Metal Companies Share: आज शुक्रवार को मेटल कंपनियों के शेयरों में भारी बिकवाली देखी जा सकती है. नाल्को से लेकर वेदांता जैसी कई कंपनियों के शेयर शुक्रवार, 20 मार्च को फोकस में रहने वाले हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 20 Mar 2026 09:04 AM (IST)
Preferred Sources

Metal Companies Share: मेटल कंपनियों NALCO Ltd, Vedanta Ltd, और Hindustan Zinc Ltd के शेयर शुक्रवार, 20 मार्च को फोकस में रहेंगे. इसकी वजह वैश्विक बाजारों में रात भर में कमोडिटीज की कीमतों में गिरावट और अमेरिकी फेड रिजर्व के संकेतों से जुड़ी अनिश्चितता है. ग्लोबल मार्केट में चांदी की कीमतें 6 परसेंट तक गिर गईं, जबकि LME पर एल्युमीनियम की कीमतें गुरुवार को 8 परसेंट तक नीचे आ गईं.

Vedanta का इन दोनों कमोडिटीज में निवेश है, जबकि Hindustan Zinc भारत में चांदी का एकमात्र शुद्ध लिस्टेड स्टॉक है. इन शेयरों को लेकर चिंताओं में कई कारक योगदान दे रहे हैं. कुल मिलाकर जब मेटल की कीमतें गिरती हैं, तो कंपनियों का मुनाफा कम हो जाता है. ऐसे में शेयर बाजारों में मेटल कंपनियों के शेयरों पर बिकवाली का दबाव बना रहता है.

गिरावट की क्या है वजहें

  • चीन दुनिया में मेटल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है. हालांकि, इकोनॉमी में सुस्ती और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की धीमी रफ्तार के चलते लुनर ईयर के बाद भी चीन से मेटल की डिमांड उम्मीद से कम है. 
  • साल 2020 में कोरोना के बाद से पहली बार एल्युमीनियम का स्टॉक 1.3 MT के अपने हाई लेवल पर पहुंच गया है. यानी कि London Metal Exchange जैसे पूरी दुनिया के कई गोदामों में 13 लाख टन एल्युमीनियम बिना बिका पड़ा हुआ है. डिमांड में कमी आने के चलते इसकी भी कीमतें गिरी हैं. ऐसे में NALCO] Hindalco और Vedanta जैसे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे क्योंकि ये भारत में एल्युमीनियम की बड़ी उत्पादक कंपनियां हैं. 
  • अमेरिकी फेडरल रिजर्व के प्रमुख जेरोम पॉवेल ने संकेत दिया है कि अगर आने वाले समय में महंगाई कम नहीं हुई तो 2026 में ब्याज दरों में और कटौती नहीं की जाएगी. ऊंची ब्याज दरें आमतौर पर मेटल की कीमतों के लिए नेगेटिव होती हैं. ब्याज दर अधिक रहने से अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो जाती है. इससे मेटल की खपत भी कम हो जाती है. 
  • डॉलर इंडेक्स के मजबूत होने का भी कमोडिटीज पर गहरा असर है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मेटल्स का कारोबार डॉलर में होता है. डॉलर मजबूत होगा, तो जाहिर तौर पर दूसरी करेंसीज के खरीदारों के लिए मेटल्स महंगे हो जाएंगे. इससे मांग घटेगी. चांदी की कीमत भी आज इसी वजह से कम हुई है. इसका आज Hindustan Zinc और Vedanta के शेयरों पर दिख सकता है क्योंकि चांदी के उत्पादन से इन कंपनियों को मोटा मुनाफा होता है. 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

ये भी पढ़ें:

लगाए गए दांव पर रिटर्न पक्का! ब्रोकरेज को इन एनर्जी स्टॉक्स से अपार उम्मीदें; कहा- 54% तक ऊपर जाएगा भाव

Published at : 20 Mar 2026 08:46 AM (IST)
Tags :
Vedanta NALCO Metal Companies Share
Paisa LIVE

ABP Shorts

Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्टॉक मार्केट
Share Market: गुरुवार की जबरदस्त गिरावट के बाद आज हरे निशान पर खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों चढ़े
गुरुवार की जबरदस्त गिरावट के बाद आज हरे निशान पर खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों चढ़े
स्टॉक मार्केट
Metal Stocks Today: नाल्को से लेकर हिंदुस्तान जिंक तक...आज मेटल स्टॉक्स में हेवी सेलिंग का दबाव, जानें क्यों?
Metal Stocks Today: नाल्को से लेकर हिंदुस्तान जिंक तक...आज मेटल स्टॉक्स में हेवी सेलिंग का दबाव, जानें क्यों?
स्टॉक मार्केट
Stock Market Crash: 1 घंटे में 7,60,00,00,00,000 का नुकसान, जानें आज किन कारणों से क्रैश हुआ शेयर बाजार?
1 घंटे में 7,60,00,00,00,000 का नुकसान, जानें आज किन कारणों से क्रैश हुआ शेयर बाजार?
स्टॉक मार्केट
Share Market Today: भारतीय शेयर बाजार में हाहाकार, खुलते ही 1953 अंक गिरा सेंसेक्स, निफ्टी भी 525 अंक नीचे
 भारतीय शेयर बाजार में हाहाकार, खुलते ही 1953 अंक गिरा सेंसेक्स, निफ्टी भी 525 अंक नीचे
Advertisement

वीडियोज

महायुद्ध के 20 दिन...20 महा-सनसनी
दुनिया में आने वाला तेल संकट..कैसे निपटेगा भारत?
युद्ध के चलते शेयर बाजार में भारी गिरावट
Iran Israel War: ईरान ने किया तेल-गैस पर हमला, दुनिया में हाहाकार | World War3 | Trump | PM Modi
Iran Israel War: तेल की आग में जला मिडिल ईस्ट! | Donald Trump | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran War: '140 मिलियन बैरल ईरानी तेल...', अमेरिका ईरान को लेकर लेने जा रहा बड़ा फैसला, मजबूरी में यूटर्न लेंगे ट्रंप!
'140 मिलियन बैरल ईरानी तेल...', अमेरिका ईरान को लेकर लेने जा रहा बड़ा फैसला, मजबूरी में यूटर्न लेंगे ट्रंप!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, 50-60km की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, IMD ने दी चेतावनी
यूपी में बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, 50-60km की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, IMD ने दी चेतावनी
विश्व
ईरान से पंगा लेकर गलती कर बैठे ट्रंप! 1, 2, 3 नहीं पूरे 16 एयरक्राफ्ट गंवाए, तेहरान ने अब F-35 पर लगाया निशाना
ईरान से पंगा लेकर गलती कर बैठे ट्रंप! 1, 2, 3 नहीं पूरे 16 एयरक्राफ्ट गंवाए, तेहरान ने अब F-35 पर लगाया निशाना
स्पोर्ट्स
IPL में 31 गेंद खेलकर भी नहीं बनाया एक भी रन, कौन ये बल्लेबाज, जानिए
IPL में 31 गेंद खेलकर भी नहीं बनाया एक भी रन, कौन ये बल्लेबाज, जानिए
तमिल सिनेमा
Ustaad Bhagat Singh BO Day 1: साउथ में 'धुरंधर 2' नहीं 'उस्ताद भगत सिंह' का चला जादू, बंपर हुई ओपनिंग, बना दिया ये बड़ा रिकॉर्ड
साउथ में चला 'उस्ताद भगत सिंह' का जादू, बनी साल की तीसरे सबसे बड़ी ओपनर
विश्व
Middle East War: 'इजरायल करेगा सऊदी के तेल ठिकानों पर हमला...', ईरान का सनसनीखेज दावा, बताया बन रहा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन
'इजरायल करेगा सऊदी के तेल ठिकानों पर हमला...', ईरान का सनसनीखेज दावा, बताया बन रहा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन
ट्रेंडिंग
तंदूर में पक रही चाप फिर भी बढ़ाए प्राइज, कस्टमर के सवाल पर दुकानदार की हंसी हुई वायरल
तंदूर में पक रही चाप फिर भी बढ़ाए प्राइज, कस्टमर के सवाल पर दुकानदार की हंसी हुई वायरल
शिक्षा
IPS vs CAPF क्या अंतर है, प्रमोशन कैसे होता है और आखिर विवाद क्यों है?
IPS vs CAPF क्या अंतर है, प्रमोशन कैसे होता है और आखिर विवाद क्यों है?
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
Embed widget