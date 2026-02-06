हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटरेत सा फिसलता जा रहा यह मल्टीबैगर डिफेंस स्टॉक, 37 परसेंट तक लुढ़का भाव; 2500 परसेंट तक दे चुका रिटर्न

रेत सा फिसलता जा रहा यह मल्टीबैगर डिफेंस स्टॉक, 37 परसेंट तक लुढ़का भाव; 2500 परसेंट तक दे चुका रिटर्न

Multibagger stock crash: सरकारी डिफेंस कंपनी मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) के शेयर बीते पांच साल में 37 परसेंट तक लुढ़क चुके हैं. कंपनी 7.5 रुपये के फाइनल डिविडेंड का भी ऐलान किया है.

By : अरिजीता सेन | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 06 Feb 2026 02:14 PM (IST)
Preferred Sources

Multibagger stock crash: शिप बिल्डर से जुड़ी कंपनी मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) ने गुरुवार को शेयर बाजार बंद होने के बाद दिसंबर तिमाही के नतीजे का ऐलान किया. इसके बाद स्टॉक को ट्रैक करने वाले ब्रोकरेज फर्म और एनालिस्ट्स इसे लेकर पॉजिटिव बने हुए हैं. दिसंबर तिमाही में इस PSU शिपिंग कंपनी के मजबूत परफॉर्मेंस को देखते हुए इनकी उम्मीदें भी मजबूत हुई हैं. 

दिसंबर तिमाही में कितनी हुई कमाई?

सरकारी डिफेंस कंपनी Mazagon Dock Shipbuilders ने दिसंबर 2025 को खत्म हुई तिमाही में अच्छा-खासा मुनाफा कमाया. इस दौरान इसका नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर 9 परसेंट की बढ़ोतरी के साथ 880 करोड़ रुपये और रेवेन्यू सालाना आधार पर 14.6 परसेंट की बढ़ोतरी के साथ 3,601.1 करोड़ रुपये पहुंच गया. वहीं, दिसंबर तिमाही में कंपनी के EBITDA ने भी लंबी छलांग लगाई है, जो सालाना आधार पर 8.6 परसेंट बढ़कर 887 करोड़ रुपये हो गया, जबकि मार्जिन गिरकर 24.6 परसेंट रह गया. कंपनी FY26 के लिए प्रति शेयर पर 7.5 रुपये के फाइनल डिविडेंड का भी ऐलान किया है.

अपने पीक से नीचे लुढ़का शेयर

शुक्रवार को Mazagon Dock के शेयर 1.3 परसेंट से ज्यादा गिरकर 2367.10 रुपये पर आ गए, जिससे इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 95000 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गया. यह स्टॉक मई 2025 में 3778 रुपये के अपने 52-हफ्ते के हाई लेवल से लगभग 37 परसेंट नीचे आ गया. इस गिरावट से पहले स्टॉक अपने IPO प्राइस 145 रुपये से 2500 परसेंट से ज्यादा चढ़ चुका था. करेक्शन के बावजूद यह अपने IPO प्राइस से 1,530 परसेंट ऊपर ही है.

 

 

 

 

 

 

 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

ये भी पढ़ें:

गिरते बाजार में भी बैक टू बैक लग रहा अपर सर्किट, इस स्मॉल कैप स्टॉक ने करा दी पैसों की बारिश

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read
Published at : 06 Feb 2026 02:14 PM (IST)
Tags :
Multibagger Stock Mazagon Dock Shipbuilders Mazagon Dock Shipbuilders Share
Paisa LIVE

ABP Shorts

Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
दिल्ली NCR
दिल्ली जनकपुरी हादसे की जांच के लिए कमेटी गठित, मृतक के भाई ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप
दिल्ली जनकपुरी हादसे की जांच के लिए कमेटी गठित, मृतक के भाई ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप
विश्व
France Rafale Deal: 30 की मार ही झेल नहीं पाया पाकिस्तान! अब भारत के पास होंगे 150 राफेल, 12 दिन बाद खून के आंसू रोएंगे मुनीर
भारत के पास होंगे 150 राफेल? 12 दिन बाद खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान! याद आएगा ऑपरेशन सिंदूर
क्रिकेट
IND vs ENG U19 Final: U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
Advertisement

वीडियोज

Delhi News: गड्ढे में दम तोड़ गया एक और बेटा! थाने-थाने भटकते रहे लाचार माता-पिता | Breaking | ABBP
Ghooskhor Pandit Film Row: Bhopal में फिल्म 'घूसखोर पंडत' को लेकर प्रदर्शन जारी | Breaking
Delhi News: प्रशासन की बड़ी लापरवाही, Noida के बाद Delhi में गड्ढे में गिरकर युवक की मौत | Breaking
Pariksha Pe Charcha 2026 : पढ़ाई को लेकर कोई टोके तो क्या करें?, PM Modi ने बच्चों को दी बड़ी सीख
Ghooskhor Pandit Film Row: फिल्म 'घूसखोर पंडित' पर क्यों बढ़ता जा रहा विवाद? | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
दिल्ली NCR
दिल्ली जनकपुरी हादसे की जांच के लिए कमेटी गठित, मृतक के भाई ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप
दिल्ली जनकपुरी हादसे की जांच के लिए कमेटी गठित, मृतक के भाई ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप
विश्व
France Rafale Deal: 30 की मार ही झेल नहीं पाया पाकिस्तान! अब भारत के पास होंगे 150 राफेल, 12 दिन बाद खून के आंसू रोएंगे मुनीर
भारत के पास होंगे 150 राफेल? 12 दिन बाद खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान! याद आएगा ऑपरेशन सिंदूर
क्रिकेट
IND vs ENG U19 Final: U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
बॉलीवुड
Thursday Box Office: 'बॉर्डर 2' के आगे हार मानने को तैयार नहीं 'मर्दानी 3', चिरंजीवी की फिल्म भी बटोर रही नोट, जाने- थर्सडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
'बॉर्डर 2' के आगे हार मानने को तैयार नहीं 'मर्दानी 3', जाने- थर्सडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
विश्व
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
हेल्थ
Cardamom Benefits: खाने के बाद इलायची खाने से पेट पर क्या पड़ता है असर, जानें क्या कहते हैं डॉक्टर?
खाने के बाद इलायची खाने से पेट पर क्या पड़ता है असर, जानें क्या कहते हैं डॉक्टर?
जनरल नॉलेज
Moon Disappearance: अगर अचानक से गायब हो जाए चांद तो क्या होता, क्या इसके बिना जिंदा रह पाएगी हमारी धरती?
अगर अचानक से गायब हो जाए चांद तो क्या होता, क्या इसके बिना जिंदा रह पाएगी हमारी धरती?
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
ENT LIVE
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Embed widget