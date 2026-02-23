देश की टॉप-10 कंपनियों में से 6 का m-cap 63000 रुपये बढ़ा, जानें किसे हुआ सबसे ज्यादा फायदा?

Share Market: भारतीय शेयर बाजार में पिछले हफ्ते जारी उथल-पुथल के बीच देश की 10 वैल्यूएबल कंपनियों में से 6 का मार्केट कैप 63,478.46 करोड़ रुपये बढ़ा. इनमें सबसे ज्यादा फायदा लार्सन एंड टुब्रो और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हुआ. इस दौरान 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 187.95 अंक या 0.22 परसेंट चढ़ा. L&T और SBI के अलावा HDFC बैंक, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC), बजाज फाइनेंस और रिलायंस इंडस्ट्रीज को फायदा हुआ, जबकि भारती एयरटेल, ICICI बैंक, इंफोसिस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की वैल्यूएशन में कमी आई.



फायदे में रहीं ये कंपनियां

लार्सन एंड टूब्रो का मार्केट वैल्यूएशन 28,523.31 करोड़ बढ़कर 6,02,552.24 करोड़ रुपये हो गया. वहीं, SBI का मार्केट कैप 16,015.12 करोड़ रुपये बढ़कर 11,22,581.56 करोड़ रुपये तक पहुंच गया.

HDFC बैंक का वैल्यूएशन 9,617.56 करोड़ रुपये की बढ़त के साथ 14,03,239.48 करोड़ रुपये और LIC का वैल्यूएशन 5,977.12 करोड़ बढ़कर 5,52,203.92 रुपये करोड़ हो गया.

इसी तरह से बजाज फाइनेंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन (mcap) 3,142.36 करोड़ बढ़कर 6,40,387 करोड़ हो गया और रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 202.99 करोड़ बढ़कर 19,21,678.78 करोड़ हो गया.

इन कंपनियों को हुआ नुकसान

दूसरी ओर भारती एयरटेल का मार्केट कैप 15,338.66 करोड़ रुपये घटकर 11,27,705.37 करोड़ रुपये पर आ गया. ICICI बैंक का वैल्यूएशन 14,632.10 करोड़ रुपये घटकर 9,97,346.67 करोड़ रुपये रह गया.

इंफोसिस का mcap 6,791.58 करोड़ रुपये घटकर 5,48,496.14 करोड़ रुपये और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) का mcap 1,989.95 करोड़ रुपये घटकर 9,72,053.48 करोड़ रुपये रह गया. इस बीच, रिलायंस इंडस्ट्रीज अब भी देश की सबसे ज्यादा महंगी कंपनी बनी हुई है. इसके बाद HDFC बैंक, भारती एयरटेल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, बजाज फाइनेंस, लार्सन एंड टूब्रो, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और इंफोसिस का नंबर आता है.

देश की 10 सबसे महंगी कंपनियों की लिस्ट

रिलायंस इंडस्ट्रीज

HDFC बैंक

भारती एयरटेल

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI)

ICICI बैंक

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS)

बजाज फाइनेंस

लार्सन एंड टुब्रो (L&T)

लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (LIC)

इंफोसिस

