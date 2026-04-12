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LIC Bonus Share: पहली बार बोनस शेयर बांटने की तैयारी LIC, कल हो सकता है बड़ा ऐलान

LIC Bonus Share Record Date: देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) पहली बार बोनस शेयर कल कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 12 Apr 2026 12:04 PM (IST)
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LIC Bonus Share: इंश्योरेंस सेक्टर की देश की दिग्गज कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के शेयर कल 13 अप्रैल को फोकस में रहेंगे. कंपनी अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर देने जा रही है. 7 अप्रैल को शेयर बाजार को दी गई जानकारी में LIC ने बताया था कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक 13 अप्रैल को होने वाली है.

इसी बैठक में शेयरधारकों को बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा. यानी कि कल फाइनल हो जाएगा कि बोनस शेयर किसे किस अनुपात में दिया जाएगा. अगर बोर्ड की तरफ से इसे मंजूरी दे दी जाती है, तो कंपनी के मौजूदा शेयरधारकों को उनके पास पहले से मौजूद हर शेयर के बदले कुछ शेयर फ्री में मिलेंगे. इससे उनके पास शेयरों की संख्या बढ़ जाएगी. हालांकि, कीमत उसी अनुपात में कम हो जाएगी.

किन्हें मिलेगा बोनस शेयर का फायदा? 

बोनस शेयर का फायदा सिर्फ उन्हीं शेयरधारकों को मिलेगा, जिनके पास रिकॉर्ड डेट (Record Date) से पहले LIC के शेयर होंगे. फिलहाल, रिकॉर्ड डेट का ऐलान नहीं किया गया है. कल के बैठक के बाद ही बोनस शेयर इश्यू करने के लिए रिकॉर्ड डेट तय की जा सकती है. हालांकि, बोर्ड की सिफारिश के बाद इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए शेयरधारकों से अप्रूवल लेना भी जरूरी होगा. LIC के लिए यह एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है क्योंकि 2022 में शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद कंपनी पहली बार बोनस शेयर देने जा रही है. 

ट्रेडिंग विंडो फिलहाल के लिए बंद

स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया है कि इक्विटी शेयरों में ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो फिलहाल बंद है और यह 31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही और वित्त वर्ष के नतीजों की घोषणा के 48 घंटे बाद तक बंद रहेगी. 13 अप्रैल से बोनस इश्यू पर फैसला आने से पहले कंपनी ने अपने कर्मचारियों और बोर्ड मेंबर्स के लिए ट्रेडिंग विंडो बंद रखी है ताकि कोई अंदरूनी जानकारी का फायदा न उठा सके. सेबी का भी नियम यह कहता है कि ऐसी महत्वपूर्ण घोषणाओं से कुछ समय पहले और बाद तक कंपनी के शेयरों की ट्रेडिंग की इजाजत कंपनी से जुड़े लोगों को नहीं होती है. 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

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Published at : 12 Apr 2026 12:04 PM (IST)
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