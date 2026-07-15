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हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केट37700 करोड़ के IPO से पहले Jio ने लिया बड़ा फैसला, जानें कंपनी ने एकाएक उठाया कौन सा कदम?

37700 करोड़ के IPO से पहले Jio ने लिया बड़ा फैसला, जानें कंपनी ने एकाएक उठाया कौन सा कदम?

Jio Leadership Change: जियो प्लेटफॉर्म्स अपने आईपीओ के जरिए लगभग 37,700 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में है. हालांकि, इससे पहले कंपनी ने मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव किया है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 15 Jul 2026 08:48 AM (IST)
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  • कंपनी आईपीओ से 37,700 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखती है.

Jio IPO: अगर आप भी उनमें से हैं, जिन्हें मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स (Jio Platforms) के आईपीओ के आने का बेसब्री से इंतजार है, तो यह खबर आपके लिए है. दरअसल, कंपनी ने अपनी टॉप लीडरशिप में बड़ा बदलाव किया है.

कंपनी ने किरण थॉमस (Kiran Thomas) की जगह पंकज पवार (Pankaj Mohan Pawar) को अपना नया CEO (Chief Executive Officer) चुना है. इस बदलाव की जानकारी IPO के लिए मार्केट रेगुलेटर SEBI के पास जमा कराए गए ड्राफ्ट पेपर्स में दी गई है. इसके मुताबिक, पूर्व सीईओ किरण थॉमस ने 23 मार्च को CEO के अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और इसके अगले ही दिन 24  मार्च को पंकज पवार ने बतौर हट गए और पवार ने इसके अगले ही दिन 24 मार्च से बतौर सीईओ कमान संभाल ली थी. 

कौन है नए सीईओ पंकज पवार?

53 साल के पंकज पवार साल 2000 से रिलायंस ग्रुप से जुड़े हुए हैं. उन्हें कन्ज्यूमर और डिजिटल बिजनेस का करीब 30 साल का लंबा अनुभव है. इससे पहले वह जियो की टेलीकॉम यूनिट Reliance Jio Infocomm के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं.

कब आ रहा जियो का आईपीओ?

जियो का आईपीओ अगस्त से अक्टूबर 2026 के बीच बाजार में लॉन्च हो सकता है. कंपनी ने बीते 19 जून को सेबी के पास अपना DRHP जमा करा दिया है.कंपनी इस आईपीओ के जरिए करीब चार अरब डॉलर (लगभग 37,700 करोड़ रुपये) जुटाने की तैयारी में है. इस आईपीओ के लिए जियो की वैल्यूएशन करीब 137 बिलियन डॉलर (लगभग 11.5 लाख करोड़) आंकी जा रही है. आईपीओ में कोई 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) नहीं होगा. यानी कि जुटाई गई रकम का इस्तेमाल कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने और पुराने कर्ज चुकाने के लिए करेगी.

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 15 Jul 2026 08:48 AM (IST)
Tags :
Mukesh Ambani Jio Platforms Jio IPO
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