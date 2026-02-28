बाजार में गिरावट के लेकिन इस आईटी स्टॉक में आया उछाल, भारी बिकवाली के बीच 12 परसेंट चढ़ा शेयर

IT Stock: हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार गिरावट देखी गई. इस दौरान सेंसेक्स 961 अंक गिरकर 81,287 और निफ्टी 318 अंक लुढ़ककर 25,178 पर बंद हुआ. बेंचमार्क इंडेक्स . में 1 परसेंट से ज्यादा की गिरावट देखी गई. हालांकि, गिरावट के इस माहौल के बीच एक आईटी स्टॉक में तेज उछाल आया.

यहां आईटी कंपनी ब्लू क्लाउड (Blue Cloud) की बात की जा रही है. शुक्रवार को मार्केट में भारी बिकवाली के बीच ब्लू क्लाउड के शेयरों में 12 परसेंट तक की बढ़ोतरी हुई है.

4 मार्च को रखी गई बोर्ड की मीटिंग

स्टॉक में आई इस तेजी के पीछे वजह कंपनी का किया एक ऐलान है. दरअसल, कंपनी ने कहा है कि 4 मार्च को मौजूदा फाइनेंशियल ईयर (Q3 FY26) की तीसरी तिमाही में हुई कमाई पर फैसला लेने के लिए बोर्ड की मीटिंग रखी जाएगी. कंपनी का इस ऐलान का असर शेयरों पर दिखा.

शुक्रवार को BSE पर स्टॉक पिछले दिन के 20.20 रुपये के बंद भाव के मुकाबले मामूली तेजी के साथ 20.35 पर खुला. हालांकि, बाद में खरीदारी को लेकर निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी के बीच स्टॉक पिछले दिन के क्लोजिंग से लगभग 12 परसेंट बढ़कर 23 रुपये प्रति शेयर के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया. फिलहाल निवेशकों की नजर इसकी तीसरी तिमाही के नतीजाें पर है.

कंपनी ने दी यह बड़ी जानकारी

इस स्मॉल कैप आईटी स्टॉक ने हाल ही में जानकारी दी थी कि उसने ConnectM Technology Solutions, Inc. से Global Impex Inc. की 100 परसेंट हिस्सेदारी खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसके लिए बीते 23 फरवरी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग रखी गई थी.

कंपनी के शेयरों का हाल

बीते एक महीने में इसके शेयर में लगभग 23 परसेंट की तेजी आई है. हालांकि, छह महीनों में इसमें 29 परसेंट की गिरावट भी देखी गई है. इस स्मॉल कैप स्टॉक में एक साल में 20 परसेंट और दो साल में 21 परसेंट की गिरावट आई है. ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस के शेयरों ने पांच साल में 386प रसेंट और पिछले दस सालों में 660 परसेंट का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है.

