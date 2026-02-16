Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom









Stocks to Watch Today: भारतीय शेयर बाजार में इन दिनों कई कंपनियां अपने तिमाही नतीजों का ऐलान कर रही है. कुछ कंपनियां अपने शानदार तिमाही नतीजों के साथ-साथ इंटिरिम डिविडेंड की घोषणा भी करती है. ऐसे में निवेशकों की नजर आज यानी सोमवार, 16 फरवरी को इन शेयरों पर हो सकती हैं. आइए जानते हैं, ऐसे ही कुछ चुनिंदा कंपनी शेयरों के बारे में.....

एस्कॉर्ट कुबोटा

एस्कॉर्ट कुबोटा ने अपने शेयरधारकों के लिए 18 रुपये प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड देने की घोषणा की है. इस लाभांश के लिए 16 फरवरी को रिकॉर्ड डेट तय की गई है. यानी इस तारीख तक जिन निवेशकों के नाम दर्ज होंगे, उन्हें डिविडेंड का लाभ मिलेगा. ऐसे में आज निवेशकों की नजर इन शेयरों पर होने की उम्मीद हैं.

किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज लिमिटेड

ऑटो कंपोनेंट्स सेक्टर की कंपनी किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने निवेशकों के लिए 3 रुपये प्रति शेयर अंतरिम लाभांश घोषित किया है. इस डिविडेंड के लिए 16 फरवरी का रिकॉर्ड डेट निर्धारित किया गया है. जिसके आधार पर पात्र शेयरधारकों को भुगतान किया जाएगा.

टोरेंट पावर

पावर सेक्टर की कंपनी टोरेंट पावर ने अपने शेयरधारकों के लिए 15 रुपये प्रति शेयर अंतरिम लाभांश घोषित किया है. इस डिविडेंड के लिए 16 फरवरी का रिकॉर्ड डेट तय की गई है.

Apollo Hospitals Enterprise

हाल ही में तिमाही नतीजों के साथ कंपनी ने अपने निवेशकों के लिए लाभांश की घोषणा की है. Apollo Hospitals Enterprise ने 10 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है. इस लाभांश के लिए 16 फरवरी, सोमवार को रिकॉर्ड डेट तय की गई है.

यानी इसी तारीख तक जिन शेयरधारकों के नाम कंपनी के रिकॉर्ड में होंगे, वे इस डिविडेंड के योग्य माने जाएंगे. ऐसे में आज इन शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है.

यूनिपार्ट्स इंडिया

यूनिपार्ट्स इंडिया ने अपने निवेशकों के लिए 7 रुपये प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है. इस लाभांश के लिए 16 फरवरी को रिकॉर्ड डेट तय की गई है. यानी इस तारीख तक कंपनी के शेयरधारक रजिस्टर में शामिल निवेशकों को इसका फायदा मिलेगा.

