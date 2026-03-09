हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटStock Market Biggest Crashes in History: सेंसेक्स 2400 अंक टूटा, निफ्टी भी धड़ाम; इतिहास में इन मौकों पर आई थी ऐसी बड़ी गिरावट

Stock Market Biggest Crashes in History: सेंसेक्स 2400 अंक टूटा, निफ्टी भी धड़ाम; इतिहास में इन मौकों पर आई थी ऐसी बड़ी गिरावट

भारतीय शेयर बाजार में सोमवार, 9 मार्च की सुबह मार्केट खुलते ही कोहराम मच गया. प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स 2400 अंक तक टूट गई थी. वहीं एनएसई निफ्टी 50 में भी जोरदार गिरावट देखने को मिली..

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 09 Mar 2026 12:59 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Indian Stock Market Biggest Crashes in History: भारतीय शेयर बाजार में सोमवार, 9 मार्च की सुबह मार्केट खुलते ही कोहराम मच गया. प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स 2400 अंक तक टूट गई थी. वहीं एनएसई निफ्टी 50 में भी जोरदार गिरावट देखने को मिली.

दोपहर करीब 12:08 बजे खबर लिखे जाने तक सेंसेक्स 1886 अंक टूटकर 77,032 पर कारोबार कर रहा था. वहीं निफ्टी 50 584 अंक फिसल गई थी. निफ्टी 23,866 के लेवल पर ट्रेड कर रही थी. इतिहास में ऐसी गिरावट कुछ चुनिंदा मौकों पर देखने को मिली है. आइए जानते हैं, इनके बारे में... 

7 अप्रैल 2025 को ट्रंप टैरिफ ने बिगाड़ा था मूड

हालिया दिनों में शेयर बाजार में गिरावट की बात करें तो, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ लागू करने की वजह से 7 अप्रैल 2025 को सेंसेक्स 2.95 प्रतिशत या 2226.79 अंक टूट गया था. सेंसेक्स ने दिन की समाप्ति 73,137.90 के लेवल पर की थी.

वहीं, निफ्टी 50 742.85 अंक या 3.24 फीसदी फिसल गया था. निफ्टी कारोबारी दिन के बंद होने पर 22,161.60 के लेवल पर पहुंच गई थी. इन दिन बीएसई बॉस्केट से 30 के 30 शेयरों में गिरावट थी. सबसे ज्यादा गिरावट टाटा स्टील के शेयरों में देखने को मिली थी और यह 7.16 प्रतिशत गिर गया था. 

कोविड के समय भी आई थी बड़ी गिरावट

23 मार्च 2020 को सेंसेक्स में 3,934 प्वाइंट्स की बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी. जो करीब 13.15 फीसदी की गिरावट थी. उस दिन सेंसेक्स फिसलकर 25,981.24 लेवल पर बंद हुआ था. वहीं, निफ्टी 50 भी 12.98 फीसदी या 1135.20 अंक फिसल गई थी.  

इस गिरावट के पीछे सरकार के पूरे देश में लॉकडाउन लागू करने का फैसला था. उस समय कोविड महामारी के असर को लेकर काफी अनिश्चितता थी. जिससे बाजार में जोरदार गिरावट देखने को मिली थी.  

2008 में  ग्लोबल क्राइसिस से टूटा था बाजार 

इससे पहले साल 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान घरेलू बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी. 21 जनवरी 2008 को सेंसेक्स करीब 7.4 फीसदी या 1,408 प्वाइंट्स टूट गया था. उस समय वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंका के कारण निवेशकों में घबराहट बढ़ गई थी. जिससे बाजार में भारी बिकवाली देखने को मिली थी.

हर्षद मेहता घोटाले से भी टूटा था बाजार

स्टॉक मार्केट में एक बड़ी गिरावट 2 मार्च 2001 को भी दर्ज की गई थी. इस दौरान सेंसेक्स 4.13 फीसदी फिसल गया था. उस समय स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता से जुड़े घोटाले के सामने आने के बाद बाजार में डर का माहौल था.

जिसके कारण निवेशकों ने तेजी से अपने शेयर बेचने शुरू कर दिए थे. इससे पहले 28 अप्रैल 1992 को भी इसी घोटाले के असर से सेंसेक्स एक ही दिन में 12.7 फीसदी टूट गया था.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: ईरान वॉर से तेल की कीमतों में बड़ी उछाल, 2022 के बाद पहली बार 100 डॉलर पार; क्या घर-घर तक आएगी आंच?

About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
Read
Published at : 09 Mar 2026 12:54 PM (IST)
Tags :
Share Market Crash Indian Stock Market Biggest Crashes In History
Paisa LIVE

ABP Shorts

Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्टॉक मार्केट
Stock Market Biggest Crashes in History: सेंसेक्स 2400 अंक टूटा, निफ्टी भी धड़ाम; इतिहास में इन मौकों पर आई थी ऐसी बड़ी गिरावट
सेंसेक्स 2400 अंक टूटा, निफ्टी भी धड़ाम; इतिहास में इन मौकों पर आई थी ऐसी बड़ी गिरावट
स्टॉक मार्केट
उधर क्रैश हुआ शेयर बाजार, इधर रॉकेट सा चढ़ गया यह शेयर; एकदम से 13 परसेंट तक उछला भाव
उधर क्रैश हुआ शेयर बाजार, इधर रॉकेट सा चढ़ गया यह शेयर; एकदम से 13 परसेंट तक उछला भाव
स्टॉक मार्केट
UltraTech से लेकर Yes Bank... शेयर बाजार में मच सकता है कोहराम, गिरावट के संकेत के बीच फोकस में रहने वाले स्टॉक
UltraTech से लेकर Yes Bank... शेयर बाजार में मच सकता है कोहराम, गिरावट के संकेत के बीच फोकस में रहने वाले स्टॉक
स्टॉक मार्केट
घरेलू निवेशकों ने संभाल रखा है मोर्चा, FIIs की बिकवाली के बीच शेयर बाजार में लगाए 58000 करोड़
घरेलू निवेशकों ने संभाल रखा है मोर्चा, FIIs की बिकवाली के बीच शेयर बाजार में लगाए 58000 करोड़
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: BJP की चाल पर प्रवक्ताओं का बड़ा विश्लेषण | Bihar |Nitish
Romana Isar Khan: ईरान के विरुद्ध अमेरिका का 'मिशन धर्मयुद्ध' | Iran-US-Israel War | Mahadangal
Iran Israel War: ईरान पर लगातार 'बम-बारूद' की बरसात! | Donald Trump | Khamenei | World War
UK07 Rider अनुराग डोभाल का एक्सीडेंट, मेंटल हेल्थ को लेकर पोस्ट के बाद कार क्रैश
Bollywood News: रैपर Badshah के नए गाने Tateeree पर मचा विवाद (08-03-2026)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्यों जैन समुदाय को ठेस पहुंचाना चाहते हैं? प्याज और लहसुन को लेकर वकील की ये मांग सुन CJI को आया गुस्सा
क्यों जैन समुदाय को ठेस पहुंचाना चाहते हैं? प्याज और लहसुन को लेकर वकील की ये मांग सुन CJI को आया गुस्सा
दिल्ली NCR
Delhi Politics: दिल्ली में फिर होंगे विधानसभा चुनाव? AAP सांसद संजय की मांग से सियासी हलचल
दिल्ली में फिर होंगे विधानसभा चुनाव? AAP सांसद संजय की मांग से सियासी हलचल
बॉलीवुड
रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' करेगी रिकॉर्ड तोड़ कमाई? राकेश बेदी ने बताई इसके पीछे की वजह
रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' करेगी रिकॉर्ड तोड़ कमाई? राकेश बेदी ने बताई इसके पीछे की वजह
क्रिकेट
ईशान किशन पर टूटा था गमों का पहाड़, दो दिन पहले परिवार में हुईं 2 मौतें; फिर भी देश को जिताया वर्ल्ड कप
ईशान पर टूटा था गमों का पहाड़, परिवार में हुईं 2 मौतें; फिर भी देश को जिताया वर्ल्ड कप
ट्रेंडिंग
टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद टीम इंडिया का जश्न, स्टेडियम से वायरल हुए 5 डांस वीडियो
टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद टीम इंडिया का जश्न, स्टेडियम से वायरल हुए 5 डांस वीडियो
शिक्षा
नेपाल चुनाव में छाए JNU से पढ़े अमरेश सिंह, जानें किस चीज में की है पढ़ाई?
नेपाल चुनाव में छाए JNU से पढ़े अमरेश सिंह, जानें किस चीज में की है पढ़ाई?
यूटिलिटी
इस सरकारी स्कीम में मिलता है FD से ज्यादा रिटर्न, पेंशन का भी हो जाता है जुगाड़
इस सरकारी स्कीम में मिलता है FD से ज्यादा रिटर्न, पेंशन का भी हो जाता है जुगाड़
इंडिया
'देश की 65 करोड़ माताओं, बहनों और बेटियों को लगना चाहिए कि...', CJI की कौन सी बात सुनकर महिला वकीलों ने जोर से बजाईं तालियां?
'देश की 65 करोड़ माताओं, बहनों और बेटियों को लगना चाहिए कि...', CJI की कौन सी बात सुनकर महिला वकीलों ने जोर से बजाईं तालियां?
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget