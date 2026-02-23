हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटIDFC First Bank के शेयरों में भूचाल, 15% के लोअर सर्किट पर स्टॉक; 590 करोड़ के फ्रॉड से हड़कंप

IDFC First Bank के शेयरों में भूचाल, 15% के लोअर सर्किट पर स्टॉक; 590 करोड़ के फ्रॉड से हड़कंप

IDFC First Bank Share: 

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 23 Feb 2026 01:02 PM (IST)
Preferred Sources

IDFC First Bank Share: IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड के शेयरों का आज बुरा हाल है. सोमवार, 23 फरवरी को बैंक के शेयर 15 परसेंट के लोअर सर्किट पर पहुंच गए. शेयरों में आई गिरावट की बड़ी वजह 590 करोड़ रुपये का फ्रॉड है. 

क्या है मामला?

मुंबई बेस्ड इस प्राइवेट बैंक ने रविवार को एक्सचेंज को दी गई जानकारी दी कि हरियाणा सरकार ने एक विभाग ने बैंक के चंडीगढ़ ब्रांच में अपने एक अकाउंट को बंद करने और उसमें रखा पैसा दूसरे बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर करने की बात कही थी. इस प्रॉसेस के दौरान जब बैंक ने हिसाब मिलाया, तो देखा कि विभाग के तरफ से बताए जाने के अनुसार अकाउंट में जितने पैसे होने चाहिए असल बैलेंस उससे काफी कम है. शुरुआती जांच में हरियाणा सरकार से जुड़े कई खातों में लगभग 590 करोड़ का अंतर सामने आया.

धोखाधड़ी के पीछे किसका हाथ? 

अब सवाल आता है कि इतनी बड़ी मात्रा में रकम की हेरफेर किसने की? बैंक का कहना है कि यह अंदरूनी धोखाधड़ी है. बैंक के ही कुछ कर्मचारी बाहरी लोगों के साथ मिलकर अनैतिक तरीके से खाते से पैसे निकाले या ट्रांसफर किए. फिलहाल, मामले की जांच की जा रही है और जांच पूरी होने तक बैंक ने तुरंत चार कर्मचारियों को सस्पेंड भी कर दिया है. इस घटना पर सरकार ने भी कड़ा रूख अपनाया है.

हरियाणा सरकार ने अपने सभी विभागों से IDFC फर्स्ट बैंक और AU Small Finance Bank से अपना सारा पैसा निकालकर दूसरे सरकारी बैंकों में जमा कराने का आदेश दे दिया है. इस बीच, आम ग्राहकों के लिए राहत की बात यह है कि इस फ्रॉड का आम जनता के सेविंग्स अकाउंट या  फिक्स्ड डिपॉजिट पर कोई असर नहीं पड़ेगा. बैंक ने कहा है कि यह फ्रॉड केवल हरियाणा सरकार के खास खातों तक ही सीमित है.

मामले पर RBI का क्या है रूख?

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने सोमवार को कहा कि IDFC फर्स्ट बैंक में 590 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले से जुड़े घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और इसमें कोई प्रणालीगत समस्या नहीं है. उन्होंने केंद्रीय बजट के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल को दिए गए पारंपरिक संबोधन के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों से कहा, ''हम घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं, इसमें कोई प्रणालीगत समस्या नहीं है.''

इससे पहले,IDFC फर्स्ट बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) वी. वैद्यनाथन ने सोमवार को कहा कि बैंक के कर्मचारियों और बाहरी पक्षों की मिलीभगत के जरिये हरियाणा सरकार के खातों से जुड़ी 590 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया. यह मुद्दा एक इकाई और एक ग्राहक समूह तक सीमित है. यह किसी प्रणालीगत 'रिपोर्टिंग' त्रुटि का मामला नहीं है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

ये भी पढ़ें:

एक तरफ जंग की आहट, दूसरी ओर टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला... क्या फिर से बढ़ेगा सोने का भाव? 

Published at : 23 Feb 2026 01:02 PM (IST)
Tags :
IDFC First Bank IDFC FIRST Bank News IDFC First Bank Share IDFC First Bank Fraud News'
Paisa LIVE

ABP Shorts

Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्टॉक मार्केट
IDFC First Bank के शेयरों में भूचाल, 15% के लोअर सर्किट पर स्टॉक; 590 करोड़ के फ्रॉड से हड़कंप
IDFC First Bank के शेयरों में भूचाल, 15% के लोअर सर्किट पर स्टॉक; 590 करोड़ के फ्रॉड से हड़कंप
स्टॉक मार्केट
बाप रे! 1316 करोड़ रुपये का ऑर्डर, निवेशकों की रडार पर रहेगा ये रेलवे स्टॉक
बाप रे! 1316 करोड़ रुपये का ऑर्डर, निवेशकों की रडार पर रहेगा ये रेलवे स्टॉक
स्टॉक मार्केट
Stocks to watch: IDFC फर्स्ट बैंक, Cipla से लेकर NHPC समेत फोकस में रहेंगे ये शेयर, दिखेगा तगड़ा एक्शन
IDFC फर्स्ट बैंक, Cipla से लेकर NHPC समेत फोकस में रहेंगे ये शेयर, दिखेगा तगड़ा एक्शन
स्टॉक मार्केट
देश की टॉप-10 कंपनियों में से 6 का m-cap 63000 रुपये बढ़ा, जानें किसे हुआ सबसे ज्यादा फायदा?
देश की टॉप-10 कंपनियों में से 6 का m-cap 63000 रुपये बढ़ा, जानें किसे हुआ सबसे ज्यादा फायदा?
Advertisement

वीडियोज

POCSO Case: गिरफ्तार होंगे Avimukteshwaranand...पुलिस के हाथ लगे 'खास' सबूत?| Varanasi | Prayagraj
POCSO Case: Avimukteshwaranand से पुलिस की पूछताछ..आश्रम की 5वीं मंजिल के खुलेंगे राज? | Varanasi
JNU Violence News: आधी रात पथराव, JNU में ABVP बनाम लेफ्ट भिड़ंत से मचा हड़कंप | ABP News
Iran - America Conflict : 15 दिन का अल्टीमेटम! क्या शुरू होने वाला है महायुद्ध? | Trump |
AI Summit में हंगामे का 'मास्टरमाइंड' कौन? Mukesh Sharma की तलाश में 3 शहरों में छापेमारी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अंधेरे में रखा...', बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने मोहम्मद यूनुस का खोल दिया काला चिट्ठा, लगाए गंभीर आरोप
'अंधेरे में रखा...', बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने मोहम्मद यूनुस का खोल दिया काला चिट्ठा, लगाए गंभीर आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पुलिस आई तो गिरफ्तारी देंगे शंकराचार्य? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बताया अपना 'प्लान'
पुलिस आई तो गिरफ्तारी देंगे शंकराचार्य? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बताया अपना 'प्लान'
इंडिया
Delhi Lashkar Module: दिल्ली में पकड़े गए लश्कर मॉड्यूल का खुलासा- बांग्लादेश से चल रहा था भारत को दहलाने का नेटवर्क
दिल्ली में पकड़े गए लश्कर मॉड्यूल का खुलासा- बांग्लादेश से चल रहा था भारत को दहलाने का नेटवर्क
स्पोर्ट्स
भारत की हार के बाद पाकिस्तान की शर्मनाक करतूत, मोहम्मद आमिर खिलखिलाकर हंसे और...
भारत की हार के बाद पाकिस्तान की शर्मनाक करतूत, मोहम्मद आमिर खिलखिलाकर हंसे और...
साउथ सिनेमा
टीवी की इस एक्ट्रेस ने यश के Toxic में मारी धमाकेदार एंट्री, नाम जान लगेगा झटका
टीवी की इस एक्ट्रेस ने यश के Toxic में मारी धमाकेदार एंट्री, नाम जान लगेगा झटका
विश्व
कितना अमीर था दुनिया का ड्रग लॉर्ड एल मेंचो? नशे का साम्राज्य, खूबसूरत पत्नी और 3 बच्चे, कौन बनेगा हकदार?
कितना अमीर था दुनिया का ड्रग लॉर्ड एल मेंचो? नशे का साम्राज्य, खूबसूरत पत्नी और 3 बच्चे, हकदार कौन?
नौकरी
भारतीय रेलवे में लोको पायलट को कितनी मिलती है सैलरी? जानें क्या मिलती हैं सरकारी सुविधाएं?
भारतीय रेलवे में लोको पायलट को कितनी मिलती है सैलरी? जानें क्या मिलती हैं सरकारी सुविधाएं?
हेल्थ
High Protein Diet: क्या वाकई फायदेमंद होती है हाई-प्रोटीन डाइट या ओवरहाइप्ड, जानें क्या है सच?
क्या वाकई फायदेमंद होती है हाई-प्रोटीन डाइट या ओवरहाइप्ड, जानें क्या है सच?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget