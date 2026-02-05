दो दिन में 12 परसेंट टूटा यह डिफेंस स्टॉक, जानें किस वजह से धड़ाधड़ हो रही बिकवाली?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटदो दिन में 12 परसेंट टूटा यह डिफेंस स्टॉक, जानें किस वजह से धड़ाधड़ हो रही बिकवाली?

Hindustan Aeronautics Limited: हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के शेयरों में इन दिनों बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है. महज दो दिनों में इसमें 11 परसेंट से ज्यादा की गिरावट आई है.

By : अरिजीता सेन | Updated at : 05 Feb 2026 12:39 PM (IST)
Hindustan Aeronautics Limited: डिफेंस सेक्टर की कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के शेयर गुरुवार को शुरुआती कारोबार में 6 परसेंट से ज्यादा लुढ़क गए. यह लगातार दूसरा सेशन है, जब हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स के शेयरों में गिरावट देखी गई.

शेयरों में यह गिरावट उन मीडिया रिपोर्ट्स के बाद आई, जिनमें कहा गया था कि इस सरकारी डिफेंस कंपनी को अगली पीढ़ी के फाइटर जेट बनाने और डेवलप करने के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है. इसके साथ ही BSE पर यह PSU डिफेंस स्टॉक 6.28 परसेंट गिरकर 3,952.00 प्रति शेयर पर आ गया. HAL के शेयर की कीमत दो सेशन में 11 परसेंट से ज्यादा की गिरावट देखी गई है. 

क्यों लगातार गिर रहा यह डिफेंस स्टॉक?

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, HAL को एडवांस्ड मल्टीरोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) प्रोग्राम के तहत नेक्स्ट-जेनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप करने की रेस से बाहर कर दिया गया है. इस प्रोजेक्ट के लिए टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड,लार्सन एंड टुब्रो और भारत फोर्ज को शॉर्टलिस्ट किया गया है. इसके लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स ने भी बोली लगाई थी, लेकिन अब वह इस रेस से बाहर है. यह डेवलपमेंट हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए नेगेटिव साबित हुआ. हालांकि, कंपनी के बड़े ऑर्डर बुक और LCA Mk1A (लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1A) की डिलीवरी में देरी को देखते हुए इसकी उम्मीद पहले से ही थी.

ब्रोकरेज का टूटा भरा

ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टेनली ने HAL के शेयरों को इक्वलवेट से घटाकर अंडरवेट कर दिया है और टारगेट प्राइस को पहले के 5092 रुपये से घटाकर 3355 रुपये प्रति शेयर कर दिया है, जो बुधवार को इसके बंद भाव से 20 परसेंट से ज्यादा कम है. 

मॉर्गन स्टेनली का भी मानना ​​है कि HAL के स्टॉक प्राइस में गिरावट का जोखिम है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में कॉम्पिटिशन बढ़ गया है और इम्पोर्ट पर बढ़ती निर्भरता के चलते काम की रफ्तार सुस्त पड़ गई है. 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Published at : 05 Feb 2026 12:39 PM (IST)
Hindustan Aeronautics Limited HAL Share Price HAL Shares
इंडिया
'फिर हो बिहार चुनाव, लाखों वोटर्स को भेजे 10-10 हजार रुपये', SC पहुंची प्रशांत किशोर की जनसुराज, CJI बोले- हम...
'फिर हो बिहार चुनाव, लाखों वोटर्स को भेजे 10-10 हजार रुपये', SC पहुंची प्रशांत किशोर की जनसुराज, CJI बोले- हम...
महाराष्ट्र
32 घंटे बाद खुला मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, गैस टैंकर हादसे के बाद जाम से मिली राहत, प्रशासन पर उठे सवाल
32 घंटे बाद खुला मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, गैस टैंकर हादसे के बाद मिली राहत, प्रशासन पर सवाल
विश्व
Iran Women: ईरान में महिलाएं दौड़ाएंगी मोटरसाइकिल, विरोध प्रदर्शनों के बीच मिल गया अधिकार, बदल गया कानून
ईरान में महिलाएं दौड़ाएंगी मोटरसाइकिल, विरोध प्रदर्शनों के बीच मिल गया अधिकार, बदल गया कानून
क्रिकेट
WPL 2026 Winner Prize Money: WPL 2026 जीतने वाली टीम को मिलेंगे करोड़ो रुपये, जानिए प्राइज मनी डिटेल; DC vs RCB फाइनल आज
WPL 2026 जीतने वाली टीम को मिलेंगे करोड़ो रुपये, जानिए प्राइज मनी डिटेल; DC vs RCB फाइनल आज
Parliament Session: 'कांग्रेस के राज में लिंचिग होती थी- Nirmala Sitharaman | India US Trade Deal
Parliament Session: 'लोकसभा का मुद्दा राज्यसभा में उठाना ठीक नहीं'-JP Nadda | India US Trade Deal
Parliament Session: Rahul Gandhi पर JP Nadda का प्रहार, बोले- 'अबोध बालक का बंधक ना बनाएं' |
Parliament Session: राज्यसभा में उठा लोकसभा के हंगामे का मुद्दा | India US Trade Deal | Congress
Parliament Session: 'स्पीकर का फैसला मानूंगा'- Nishikant Dubey | Rahul Gandhi | BJP | PM Modi
