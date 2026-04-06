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गिरते-संभलते बाजार में एनर्जी स्टॉक्स का कमाल, महीने भर में दिया 28 परसेंट से ज्यादा का रिटर्न; लिस्ट में कई नाम

Energy stocks: पावर और रिन्यूएबल शेयरों का मजबूत समर्थन देश के ऊर्जा परिवर्तन और घरेलू उत्पादन को आगे बढ़ाने वाली कंपनियों में निवेशकों के बढ़ते भरोसे को दर्शाता है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 06 Apr 2026 07:06 AM (IST)
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Energy stocks: शेयर बाजार में इन दिनों भू-राजनीतिक तनावों के बीच कुछ भारतीय शेयरों ने कमाल कर दिया है. यहां देश के पावर और रिन्यूएबल सेक्टर की बात की जा रही है, जो पिछले एक महीने में मजबूत प्रदर्शन करने वाले शेयरों के रूप में उभरे हैं. इससे एनर्जी ट्रांजिशन और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने वाली कंपनियों में निवेशकों का भरोसा झलकता है. आज हम आपको कुछ ऐसे ही एनर्जी और पावर सेक्टर से जुड़े कुछ ऐसे ही स्टॉक्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनमें पिछले एक महीने में 28.11 परसेंट का उछाल आया है.

एक महीने में तेजी से चढ़ने वाले स्टॉक्स

  • Premier Energies Ltd- 28.11 परसेंट की तेजी के साथ यह टॉप परफॉर्मर रहा. 
  • Acme Solar Holdings Ltd- इसमें लगभग 18-10.5 परसेंट का उछाल आया है. 
  • Waaree Energies Ltd- इसने एक महीने में 15.95 परसेंट का रिटर्न दिया है. 
  • Adani Power-अडानी पावर के शेयरों में बीते एक महीने में 15.8 परसेंट की मजबूत बढ़ दर्ज की गई है. 
  • NTPC Green Energy-इसके शेयरों में दी गई समयावधि में 11.36 परसेंट की तेजी आई है. 
  • Advait Energy Transition Ltd-कंपनी के शेयरों में बीते एक महीने में लगभग 10.5 परसेंट का उछाल आया है. 

क्यों एकाएक चढ़े एनर्जी स्टॉक्स?

  • ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं- ईरान में जंग के बीच होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) पर संकट मंडराने के साथ आयातित ईंधनों की सप्लाई को लेकर अनिश्चितताएं बढ़ गई है. इसने घरेलू बिजली उत्पादकों और नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों की ओर निवेशकों का ध्यान खींचा है.  
  • LPG संकट और बिजली की मांग- देश में LPG सिलेंडरों की सप्लाई में आई रुकावट के बीच लोगों ने खाना पकाने के लिए दूसरे इलेक्ट्रिक विकल्पों जैसे कि इंडक्शन का इस्तेमाल किया है. इससे बिजली की मांग बढ़ गई है. 
  • सरकार का लक्ष्य- भारत सरकार साल 2030 तक 500GW गैर-जीवाश्म ईंधन का लक्ष्य लेकर चल रही है. यह इन कंपनियों के लिए किसी पॉजिटिव संकेत से कम नहीं है. 
  • घरेलू विनिर्माण- जून 2028 से घरेलू स्तर पर निर्मित सौर घटकों का उपयोग अनिवार्य करने की भारत की योजना से सौर कंपनियों को काफी लाभ मिलने की उम्मीद है. आयात पर निर्भरता कम करके (विशेष रूप से चीन से होने वाले आयात पर) यह नीति स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देगी, आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा में सुधार करेगी और घरेलू सौर शेयरों के लिए दीर्घकालिक विकास के अवसर पैदा करेगी. 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

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Published at : 06 Apr 2026 06:55 AM (IST)
Tags :
Adani Power Energy Stocks NTPC Green Energy SharE Waaree Energies Share
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