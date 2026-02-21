हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटशेयर बाजार में रॉकेट से भागे डिफेंस स्टॉक, खरीदने के लिए मची अफरा-तफरी; क्या है तेजी की वजह?

शेयर बाजार में रॉकेट से भागे डिफेंस स्टॉक, खरीदने के लिए मची अफरा-तफरी; क्या है तेजी की वजह?

Defence Stocks Rally: भारत -फ्रांस के बीच राफेल फाइटर जेट को लेकर हुई डील के बाद डिफेंस सेक्टर के शेयरों में 9 परसेंट तक की तेजी आई. इनमें भारत डायनेमिक्स से लेकर डेटा पैटर्न्स (इंडिया) शामिल हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 21 Feb 2026 03:08 PM (IST)
Preferred Sources

Defence Stocks Rally: बीते हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को डिफेंस शेयरों में गजब का उछाल देखने को मिला. डेटा पैटर्न्स (इंडिया) से लेकर भारत डायनेमिक्स (BDL) जैसे कई और दूसरे डिफेंस स्टॉक 9 परसेंट तक उछल गए.

डेटा पैटर्न्स (इंडिया) के शेयर सबसे ज्यादा 9 परसेंट की बढ़त के साथ दिन के सबसे हाई लेवल 3190 रुपये पर पहुंच गए, जो इसके पिछले बंद भाव 2,909.90 रुपये से ज्यादा है. वहीं, भारत डायनेमिक्स (BDL) के शेयर 3.14 परसेंट की तेजी के साथ 1,314.55 रुपये पर पहुंच गए. डिफेंस शेयरों में आई इस तेजी की वजह राफेल फाइटर जेट को लेकर भारत और फ्रांस के बीच हुआ करार है.  

दोनों देशों के बीच क्या हुई डील? 

भारत के अपने तीन दिन के दौरे में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कन्फर्म किया कि भारत और फ्रांस दोनों देश मिलकर डिफेंस कोऑपरेशन के दौर में कदम रख रहे हैं. रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि इस नए दौर में भारत पर हेलीकॉप्टर और राफेल जेट को मिलकर बनाने का प्लान है. जी हां, भारत और फ्रांस दोनों देश मिलकर नए जमाने के इंजन, फाइटर जेट, पनडुब्बियां, मल्टी-रोल हेलीकॉप्टर बनाने पर काम कर रहे हैं. मैक्रों ने आगे कहा कि भारत को सबमरीन बेचने की भी फ्रांस को उम्मीद है.

इसके अलावा, भारत की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से मिली मंजूरी से भी उम्मीद बढ़ी है, जिसने 3.25 लाख करोड़ की डील में 114 राफेल जेट खरीदने का जिक्र है. यह देश के डिफेंस सेक्टर को मजबूत बनाने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है. 

डिफेंस स्टॉक में तेजी की यह भी वजह

डिफेंस स्टॉक्स में तेजी की एक और वजह अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव भी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को न्यूक्लियर डील करने के लिए 10-15 दिन का वक्त दिया है, नहीं तो गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है. इस बीच, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन और 3 युद्धपोत मिडिल ईस्ट पहुंच गए हैं. गुरुवार को रूस के साथ ईरान ने भी मिलिट्री डील की. इससे साफ है कि अगर न्यूक्लियर डील पर तेहरान की बातचीत नाकाम होती है, तो फिर दोनों देश जंग के लिए तैयार है.  

 

 

 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

ये भी पढ़ें:

29.59 रुपये का डिविडेंड देने जा रहा है यह कंपनी, भनक लगते ही शेयर खरीदने की मची लूट; अब आगे क्या? 

 

Published at : 21 Feb 2026 02:59 PM (IST)
Tags :
Defence Stocks Defence Share India-France Partnership India France Partnership Bharat Dynamics Share
Paisa LIVE

ABP Shorts

Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्टॉक मार्केट
शेयर बाजार में रॉकेट से भागे डिफेंस स्टॉक, खरीदने के लिए मची अफरा-तफरी; क्या है तेजी की वजह?
शेयर बाजार में रॉकेट से भागे डिफेंस स्टॉक, खरीदने के लिए मची अफरा-तफरी; क्या है तेजी की वजह?
स्टॉक मार्केट
29.59 रुपये का डिविडेंड देने जा रही यह कपनी, भनक लगते ही शेयर खरीदने की मची लूट; अब आगे क्या?
29.59 रुपये का डिविडेंड देने जा रही यह कपनी, भनक लगते ही शेयर खरीदने की मची लूट; अब आगे क्या?
स्टॉक मार्केट
ईरान को ट्रंप के अल्टीमेटम का खौफ, शेयर बाजार में आज भी गिरावट; सेंसेक्स और निफ्टी दोनों धड़ाम
ईरान को ट्रंप के अल्टीमेटम का खौफ, शेयर बाजार में आज भी गिरावट; सेंसेक्स और निफ्टी दोनों धड़ाम
स्टॉक मार्केट
टेलीकॉम सेक्टर की इस कंपनी को PLI स्कीम के तहत मिले 70 करोड़ रुपये, पहले मिल चुके हैं 397 करोड़
टेलीकॉम सेक्टर की इस कंपनी को PLI स्कीम के तहत मिले 70 करोड़ रुपये, पहले मिल चुके हैं 397 करोड़
Advertisement

वीडियोज

AI Summit Controversy: बैरिकेडिंग तोड़ कांग्रेस मुख्यालय की ओर बढ़े प्रदर्शनकारी | BJP Protest
AI Summit Controversy: प्रदर्शनकारियों के समर्थन में राहुल गांधी का पोस्ट, लिखा- 'PM Is Compromised'
Donald Trump on Tariff: ट्रंप के 10% ग्लोबल टैरिफ के बाद कौन सी चीजें होंगी मंहगी? | Trade Deal
Donald Trump on Tariff: व्यापार नीति में भारी फेरबदल!, भारत अब अमेरिका को टैरिफ देगा? | USA
India’s Crude Oil Strategy Shift? Saudi Arabia की वापसी, Russia को झटका! | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
AI समिट हंगामा: यूथ कांग्रेस के चारों कार्यकर्ताओं की जमानत अर्जी खारिज, आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड
AI समिट हंगामा: यूथ कांग्रेस के चारों कार्यकर्ताओं की जमानत अर्जी खारिज, आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड
मध्य प्रदेश
इंदौर: AI समिट के हंगामे को लेकर आपस में भिड़े कांग्रेस-BJP कार्यकर्ता, मुख्यालय पर किया पथराव
इंदौर: AI समिट के हंगामे को लेकर आपस में भिड़े कांग्रेस-BJP कार्यकर्ता, मुख्यालय पर किया पथराव
बॉलीवुड
‘टॉक्सिक’ से यश ने वसूली कितनी मोटी फीस? रकम जान कर उड़ जाएंगे होश
‘टॉक्सिक’ से यश ने वसूली कितनी मोटी फीस? रकम जान कर उड़ जाएंगे होश
क्रिकेट
PAK vs NZ: पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड मैच में बारिश की संभावना, अगर रद्द हुआ मैच को किसे होगा फायदा? जानिए नियम
पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड मैच में बारिश की संभावना, अगर रद्द हुआ मैच को किसे होगा फायदा? जानिए नियम
विश्व
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
राजस्थान
कोटा: अवैध पिस्टल के साथ यूथ कांग्रेस का नेता गिरफ्तार, कोहिनूर गैंग से खरीदकर बेचने की साजिश
कोटा: अवैध पिस्टल के साथ यूथ कांग्रेस का नेता गिरफ्तार, कोहिनूर गैंग से खरीदकर बेचने की साजिश
हेल्थ
हर बार मेकअप के साथ करा लेती हैं हेयर एक्सटेंशन, हो सकता है कैंसर
हर बार मेकअप के साथ करा लेती हैं हेयर एक्सटेंशन, हो सकता है कैंसर
यूटिलिटी
UPI से खुद-ब-खुद कट जा रही OTT की सब्सक्रिप्शन फीस, ऐसे बंद करें ऑटो-पे
UPI से खुद-ब-खुद कट जा रही OTT की सब्सक्रिप्शन फीस, ऐसे बंद करें ऑटो-पे
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget