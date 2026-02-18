हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केट216 करोड़ रुपये की ब्लॉक डील के बाद रॉकेट बने इस कंपनी के शेयर, 5% तक उछले भाव; जानिए डिटेल

216 करोड़ रुपये की ब्लॉक डील के बाद रॉकेट बने इस कंपनी के शेयर, 5% तक उछले भाव; जानिए डिटेल

भारतीय शेयर बाजार में बुधवार, 18 फरवरी को कोहेन्स लाइफसाइंसेज के शेयरों को लेकर खास हलचल देखने को मिली. एक बड़ी ब्लॉक डील के बाद कंपनी शेयरों में 5 फीसदी तक की तेजी देखने को मिली है

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 18 Feb 2026 04:13 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Cohance Lifesciences Block Deal News: भारतीय शेयर बाजार में बुधवार, 18 फरवरी को कोहेन्स लाइफसाइंसेज के शेयरों को लेकर खास हलचल देखने को मिली. एक बड़ी ब्लॉक डील के बाद कंपनी शेयरों में 5 फीसदी तक की तेजी देखने को मिली है. इस सौदे में करीब 70 लाख शेयरों का लेनदेन हुआ है.

जो कंपनी की कुल इक्विटी के करीब 1.82 प्रतिशत हिस्से के बराबर है. इस ब्लॉक डील की कुल वैल्यू करीब 216.3 करोड़ रुपये बताई गई है. आइए जानते हैं, इस ब्लॉक डील और शेयर बाजार में कंपनी शेयरों के प्रदर्शन के बारे में....

216.3 करोड़ रुपये की हुई डील

इस ब्लॉक डील में करीब 216.3 करोड़ रुपये के लगभग 70 लाख शेयरों का लेनदेन हुआ है. हालांकि इस बड़े ट्रांजैक्शन के बावजूद खरीदार और विक्रेता के नाम सामने नहीं आए हैं. फिर भी डील की खबर के बाद शेयर में तेजी देखी गई और कारोबार के दौरान आई इस उछाल ने निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. 

शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन

बुधवार को बीएसई पर कंपनी शेयरों में तेजी देखने को मिली थी. दिन की समाप्ति के समय शेयर 5.33 प्रतिशत या 16.40 रुपये की तेजी के साथ 324.10 रुपये पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. दिन का इंट्रा डे हाई 341.95 रुपये था. कंपनी शेयरों ने दिन की शुरुआत 315.55 रुपये पर की थी. 52 सप्ताह का हाई लेवल 1328.20 रुपये और 52 सप्ताह का लो लेवल 303.50 रुपये है. 

कंपनी का मार्केट कैप 12,399 करोड़ रुपये है. शेयरों के पिछले 6 महीने के प्रदर्शन की बात करें तो, इनमें करीब 63 फीसदी की गिरावट है. वहीं, पिछले एक महीने में शेयर लगभग 19 प्रतिशत टूट गए हैं. 

कंपनी में प्रमोटर्स की मजबूत पकड़

कंपनी के ताजा शेयरहोल्डिंग आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रमोटरों की मजबूत दावेदारी देखने को मिलती है. दिसंबर तिमाही के अंत तक बरह्यांडा लिमिटेड के पास 57.49 प्रतिशत हिस्सेदारी थी. जबकि जूसमिरल होल्डिंग्स लिमिटेड के पास 33.34 प्रतिशत शेयर थे. म्यूचुअल फंड्स के पास 17.36 प्रतिशत और बीमा कंपनियों के पास 3.94 प्रतिशत हिस्सेदारी है. 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: रिटायर्ड लोगों के लिए काम की खबर; इमरजेंसी के वक्त काम आएंगे ये विकल्प, रिटायरमेंट के बाद भी मिलेगा लोन

Published at : 18 Feb 2026 04:13 PM (IST)
Tags :
Cohance Lifesciences Block Deal News Cohance Stock Jumped After Block Deal
Paisa LIVE

ABP Shorts

Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्टॉक मार्केट
216 करोड़ रुपये की ब्लॉक डील के बाद रॉकेट बने इस कंपनी के शेयर, 5% तक उछले भाव; जानिए डिटेल
216 करोड़ रुपये की ब्लॉक डील के बाद रॉकेट बने इस कंपनी के शेयर, 5% तक उछले भाव; जानिए डिटेल
स्टॉक मार्केट
पैसा कमाने का एक और बढ़िया मौका! डिविडेंड का धमाका करने जा रही ये कंपनी, आज है रिकॉर्ड डेट
पैसा कमाने का एक और बढ़िया मौका! डिविडेंड का धमाका करने जा रही ये कंपनी, आज है रिकॉर्ड डेट
स्टॉक मार्केट
Maruti Suzuki से लेकर Info Edge तक... जानें आज फोकस में रहेंगे कौन-कौन से स्टॉक्स? देखें लिस्ट
Maruti Suzuki से लेकर Info Edge तक... जानें आज फोकस में रहेंगे कौन-कौन से स्टॉक्स? देखें लिस्ट
स्टॉक मार्केट
कहीं छूट न जाए कमाई का मौका! डिफेंस टेंडर से इंटरनेशनल डील तक, आज इन कंपनियों पर रहेगी निवेशकों की नजर
कहीं छूट न जाए कमाई का मौका! डिफेंस टेंडर से इंटरनेशनल डील तक, आज इन कंपनियों पर रहेगी निवेशकों की नजर
Advertisement

वीडियोज

Delhi Dwarka Accident: Sahil की मां की गुहार..आरोपी के पिता​ को पुलिस क्यों नहीं कर रही गिरफ्तार?
Maharashtra Breaking: लड़की के अपहरण के बाद हिंदू संगठनों का हंगामा, हाइवे किया जाम | Baramati
Assam Elections 2026: Bhupen Borah 22 फरवरी को होंगे BJP में शामिल | Himanta Biswa Sarma
Gold-Silver Traders के लिए Big Update! MCX ने बढ़ाया Trading Time | Paisa Live
₹1.5 Lakh तक Cashless Treatment – Road Accident Victims के लिए बड़ी खबर | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राज्यसभा में बदलेगा समीकरण! 37 सीटों के चुनाव से बदलेगी तस्वीर, किन नेताओं की वापसी नामुमकिन, समझें गणित
राज्यसभा में बदलेगा समीकरण! 37 सीटों के चुनाव से बदलेगी तस्वीर, किन नेताओं की वापसी नामुमकिन, समझें गणित
बिहार
तेजस्वी यादव शराब पीकर जाते हैं विधानसभा? नीतीश कुमार की पार्टी बोली- 'सदन में डोलते-डोलते…'
तेजस्वी यादव शराब पीकर जाते हैं विधानसभा? नीतीश कुमार की पार्टी बोली- 'सदन में डोलते-डोलते…'
क्रिकेट
T20 World Cup: अगर सुपर-8 में पहुंचा पाकिस्तान, तो क्या टी20 वर्ल्ड कप में फिर होगा भारत के साथ मैच? जानें दोनों ग्रुप्स की डिटेल
अगर सुपर-8 में पहुंचा पाकिस्तान, तो क्या टी20 वर्ल्ड कप में फिर होगा भारत के साथ मैच? जानें दोनों ग्रुप्स की डिटेल
इंडिया
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
बॉलीवुड
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, संजय दत्त, जावेद अख्तर-जीशान सिद्दीकी सहित कई दिग्गज देखने पहुंचे
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, जावेद अख्तर सहित कई सेलेब्स देखने पहुंचे
इंडिया
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
यूटिलिटी
नया आधार ऐप हुआ लाॅन्च, जानें इसमें क्या हैं फीचर्स और क्या हैं फायदे
नया आधार ऐप हुआ लाॅन्च, जानें इसमें क्या हैं फीचर्स और क्या हैं फायदे
जनरल नॉलेज
पहले घूसखोर पंडत और अब यादव जी की लव स्टोरी... जानें जातियों पर बनीं कौन-सी फिल्में?
पहले घूसखोर पंडत और अब यादव जी की लव स्टोरी... जानें जातियों पर बनीं कौन-सी फिल्में?
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget