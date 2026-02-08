हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटBajaj Group की कंपनी को मिला 200 करोड़ का बड़ा ऑर्डर, लंबी छलांग लगा सकते हैं अब तक गिर रहे शेयर

Bajaj Group की कंपनी को मिला 200 करोड़ का बड़ा ऑर्डर, लंबी छलांग लगा सकते हैं अब तक गिर रहे शेयर

Bajaj Group Shares: बजेल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (Bajel Projects Ltd) बजाज ग्रुप (Bajaj Group) का ही एक हिस्सा है. 2022 में अलग होकर यह पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के EPC बिजनेस में सक्रिय है.

By : अरिजीता सेन | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 08 Feb 2026 02:23 PM (IST)
Preferred Sources

Bajaj Group Shares: बिजली ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनी बजेल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (Bajel Projects Ltd) पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL) से 200 करोड़ रुपये तक का ऑर्डर मिला है. इसके चलते शुक्रवार को ट्रेडिंग सेशन के दौरान पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन (T&D) EPC सेक्टर की इस कंपनी के शेयर फोकस में रहे.

इस दिन BSE पर बजेल प्रोजेक्ट्स के शेयर 164.15 रुपये पर लाल निशान में ट्रेड करते नजर आए, जबकि इसकी पिछली क्लोजिंग 170 रुपये पर हुई थी. 1890 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली इस कंपनी ने एक साल में 27 परसेंट से ज्यादा का नेगेटिव रिटर्न दिया है और पिछले छह महीनों में इसमें लगभग 33 परसेंट की गिरावट आई है. 200 करोड़ रुपये के इस बड़े ऑर्डर के मिलने के बाद अब इसके शेयर में तेजी आने की संभावना है. 

कंपनी को मिले ऑर्डर का डिटेल

लेटेस्ट रेगुलेटरी में दी गई जानकारी के मुताबिक, कंपनी को पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL) से 200 करोड़ रुपये तक का एक बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसे SPV मंदसौर I RE ट्रांसमिशन लिमिटेड की ओर से दिया गया है. यह प्रोजेक्ट नोटिफिकेशन ऑफ अवॉर्ड जारी होने के 18 से 30 महीनों के अंदर पूरा होने वाला है.

कंपनी को मिले इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत 765 kV AIS एक्सटेंशन सबस्टेशन पैकेज शामिल है, जो 765/400/220 kV मंदसौर पावर स्टेशन के विस्तार के लिए है. इसका मकसद ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी बढ़ाना और TBCB रूट के तहत रिन्यूएबल एनर्जी इंटरकनेक्शन को सक्षम बनाना है.

FY26 के Q3 के नतीजे

कारोबारी साल 2026 की तीसरी तिमाही में बजेल प्रोजेक्ट्स के ऑपरेश्नल रेवेन्यू में गिरावट दर्ज की गई, जो FY25 की तीसरी तिमाही के 622.4 करोड़ रुपये से घटकर FY26 की तीसरी तिमाही में 562.3 करोड़ रुपये हो गई. यानी कि सालाना आधार पर इसमें लगभग 10 परसेंट की गिरावट आई है. इस बीच, कंपनी को 1.46 करोड़ रुपये के नेट प्रॉफिट के मुकाबले 0.42 करोड़ रुपये का नेट लॉस हुआ. कंपनी ने दिसंबर 2025 में 2912 करोड़ रुपये का ऑर्डर बुक बताया, जो पिछले साल की समान तिमाही में 3375 करोड़ रुपये के ऑर्डर बुक से लगभग 14 परसेंट की लगातार गिरावट को दर्शाता है.

 

 

 

 

ये भी पढ़ें:

8वें वेतन आयोग की वेबसाइट हुई लॉन्च; शुरू हुआ सुझाव लेने का दौर, वेतन बढ़ोतरी की उम्मीद तेज

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read
Published at : 08 Feb 2026 02:23 PM (IST)
Tags :
Bajaj Group Bajel Projects Limited Bajel Projects Share
Paisa LIVE

ABP Shorts

Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
शेख हसीना की पार्टी के हिंदू नेता रमेश चंद्र सेन की जेल में मौत, किसने लगाया हत्या का आरोप?
शेख हसीना की पार्टी के हिंदू नेता रमेश चंद्र सेन की जेल में मौत, किसने लगाया हत्या का आरोप?
दिल्ली NCR
'सत्ता हमारे लिए जनता की सेवा का माध्यम', दिल्ली सरकार का एक साल पूरा होने पर बोलीं CM रेखा गुप्ता
'सत्ता हमारे लिए जनता की सेवा का माध्यम', दिल्ली सरकार का एक साल पूरा होने पर बोलीं CM रेखा गुप्ता
बॉलीवुड
'अगर धुरंधर 15 हजार स्क्रीन पर रिलीज होती तो कमाई नेक्स्ट लेवल होती', आमिर खान बोले इंडिया को ज्यादा थिएटर्स की जरुरत
'अगर धुरंधर 15 हजार स्क्रीन पर रिलीज होती तो कमाई नेक्स्ट लेवल होती', आमिर खान बोले इंडिया को ज्यादा थिएटर्स की जरुरत
क्रिकेट
T20 World Cup: टीम इंडिया ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम बनी
टीम इंडिया ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम बनी
Advertisement

वीडियोज

Murshidabad Babri Masjid: 'बाबरी' मस्जिद को लेकर VHP ने Humayun Kabir को दी खुली चुनौती |West Bengal
Asaduddin Owaisi का BJP-RSS पर हमला, कहा- 'आप अपनी बीवी से ज्यादा मुझे...'| Election 2026 | AIMIM
Delhi News : दिल्ली में रेखा सरकार के 1 साल हुए पूरे... 500 नई ई बसों के तोहफे से हुई शुरुआत
Murshidabad Babri Masjid: मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद को लेकर छिड़ा पोस्टर वॉर | VHP
PM Modi In Malaysia: मलेशिया से प्रधानमंत्री मोदी की आतंकवादियों की चेतावनी | Anwar Ibrahim
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
शेख हसीना की पार्टी के हिंदू नेता रमेश चंद्र सेन की जेल में मौत, किसने लगाया हत्या का आरोप?
शेख हसीना की पार्टी के हिंदू नेता रमेश चंद्र सेन की जेल में मौत, किसने लगाया हत्या का आरोप?
दिल्ली NCR
'सत्ता हमारे लिए जनता की सेवा का माध्यम', दिल्ली सरकार का एक साल पूरा होने पर बोलीं CM रेखा गुप्ता
'सत्ता हमारे लिए जनता की सेवा का माध्यम', दिल्ली सरकार का एक साल पूरा होने पर बोलीं CM रेखा गुप्ता
बॉलीवुड
'अगर धुरंधर 15 हजार स्क्रीन पर रिलीज होती तो कमाई नेक्स्ट लेवल होती', आमिर खान बोले इंडिया को ज्यादा थिएटर्स की जरुरत
'अगर धुरंधर 15 हजार स्क्रीन पर रिलीज होती तो कमाई नेक्स्ट लेवल होती', आमिर खान बोले इंडिया को ज्यादा थिएटर्स की जरुरत
क्रिकेट
T20 World Cup: टीम इंडिया ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम बनी
टीम इंडिया ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम बनी
विश्व
'गलवान में झड़प के बाद चीन ने किया परमाणु परीक्षण', अमेरिका ने गंभीर आरोप, जानें पूरा मामला
'गलवान में झड़प के बाद चीन ने किया परमाणु परीक्षण', अमेरिका ने गंभीर आरोप, जानें पूरा मामला
महाराष्ट्र
'ये देश के साथ सीधा राष्ट्रद्रोह', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर सामना में संजय राउत का निशाना
'ये देश के साथ सीधा राष्ट्रद्रोह', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर सामना में संजय राउत का निशाना
शिक्षा
बिहार में दो सेंटर पर CTET 2 की परीक्षा हुई रद्द, जानें यहां अब कब होंगे एग्जाम?
बिहार में दो सेंटर पर CTET 2 की परीक्षा हुई रद्द, जानें यहां अब कब होंगे एग्जाम?
Home Tips
Flour Storage: ऐसे करेंगे स्टोर तो ज्यादा दिन तक फ्रेश रहेगा आटा, जानें कमाल के टिप्स
ऐसे करेंगे स्टोर तो ज्यादा दिन तक फ्रेश रहेगा आटा, जानें कमाल के टिप्स
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget