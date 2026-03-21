ईरान-इजरायल जंग का असर, मार्च में अब तक 18 परसेंट तक लुढ़के बजाज फाइनेंस के शेयर

Bajaj Finance Share: बजाज फाइनेंस (Bajaj Finance) के शेयरों का इन दिनों हाल बेहाल है. शुक्रवार को भी बजाज फाइनेंस के शेयरों में लगातार दूसरे सेशन में गिरावट जारी रही. आलम यह है कि मार्च में अब तक बजाज फाइनेंस के शेयर लगभग 18 परसेंट तक गिर चुके हैं. दरअसल, ईरान-अमेरिका-इजरायल के बीच युद्ध से बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव से शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आई है और इसका सबसे बुरा असर बजाज फाइनेंस के शेयरों पर पड़ा है. जंग के हालातों में तेल की बढ़ती कीमतों और गैस संकट का दबाव बाजार पर पड़ा है. यही वजह है कि युद्ध की शुरुआत के बाद से निवेशकों की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो गया है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

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