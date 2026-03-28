गिरते बाजार में इस डिफेंस स्टॉक पर दांव! गोल्डमैन सैक्स ने दी Buy रेटिंग, 40% तक रिटर्न की उम्मीद...
मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का असर भारतीय घरेलू बाजार में देखने को मिल रहा है. अनिश्चितता भरे माहौल के बीच ब्रोकरेज हाउस कुछ खास स्टॉक्स पर ध्यान बनाए हुए हैं. आइए जानते हैं, इस बारे में विस्तार से...
Azad Engineering Share Price Target: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का असर भारतीय घरेलू बाजार में देखने को मिल रहा है. शुक्रवार के कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली थी. प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 लाल निशान पर फिसल गए थे.
अनिश्चितता भरे माहौल के बीच ब्रोकरेज हाउस कुछ खास स्टॉक्स पर ध्यान बनाए हुए हैं. फिलहाल वे सेक्टर आधारित रणनीति अपनाते हुए डिफेंस सेक्टर के चुनिंदा शेयरों में निवेश की सलाह दे रहे हैं. ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड के शेयरों को अपनी पसंदीदा लिस्ट में जगह दी है. आइए जानते हैं, इस बारे में विस्तार से...
ब्रोकरेज फर्म ने दी बॉय रेटिंग
ब्रोकरेज फ्रर्म गोल्डमैन सैक्स ने आजाद इंजीनियरिंग के स्टॉक पर अपना सकारात्मक नजरिया बनाए रखते हुए ‘बाय’ रेटिंग दी है. फर्म ने इसके लिए 2,200 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है, जो मौजूदा स्तर से करीब 40 फीसदी तक की बढ़त की संभावना दिखाता है.
मजबूत ऑर्डर बुक से भरोसा कायम
ब्रोकरेज फर्म ने आजाद इंजीनियरिंग पर अपना पॉजिटिव रुख मजबूत ऑर्डर बुक और लंबे समय में बेहतर ग्रोथ की संभावनाओं को देखते हुए रखा है. कंपनी के मार्जिन प्रोफाइल में सुधार की उम्मीद भी इस भरोसे को और मजबूत कर रही है.
हाल ही में कंपनी ने मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज के साथ एक समझौता किया है. जिसमें कंपनी को एकमात्र सप्लायर के रूप में चुना गया है. यह डील कंपनी के लिए अहम मानी जा रही है, क्योंकि इससे ग्लोबल सप्लाई चेन में उसकी पकड़ और मजबूत होगी.
शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन
बीएसई पर शुक्रवार, 27 मार्च के कारोबारी दिन कंपनी शेयरों में तेजी देखने को मिली थी. कंपनी शेयर 0.89 प्रतिशत या 13.05 रुपये की उछाल के साथ 1484.40 रुपये पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था. दिन का इंट्रा डे हाई 1600 रुपये था. कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो, यह 9,586.51 करोड़ रुपये है.
डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)
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