हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केट29.59 रुपये का डिविडेंड देने जा रही यह कपनी, भनक लगते ही शेयर खरीदने की मची लूट; अब आगे क्या?

29.59 रुपये का डिविडेंड देने जा रही यह कपनी, भनक लगते ही शेयर खरीदने की मची लूट; अब आगे क्या?

ABB India Ltd Share: एबीबी इंडिया लिमिटेड के शेयरों में शुक्रवार को 7 परसेंट तक की तेजी देखी गई. कंपनी ने अपने निवेशकों के लिए 29.59 रुपये के डिविडेंड का भी ऐलान किया है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 21 Feb 2026 01:54 PM (IST)
Preferred Sources

ABB India Ltd Share: इंजीनियरिंग कंपनी एबीबी इंडिया (ABB India Ltd) के शेयर इन दिनों कहर ढा रहे हैं. चौथे तिमाही के शानदार नतीजे, पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले ऑर्डर बुक में 52 परसेंट के ग्रोथ और फाइनल डिविडेंड के ऐलान के बाद कंपनी के शेयरों में 7 परसेंट का उछाल आया है. पिछले कारोबारी सेशन में ABB इंडिया लिमिटेड के शेयर की कीमत 6118 रुपये के अपने हाई लेवल पर पहुंच गई, जो 5715 रुपये के पिछले बंद भाव से 7 परसेंट ज्यादा है.  

ABB इंडिया लिमिटेड के शेयरों ने पिछले तीन सालों में 22 परसेंट का कंपाउंडेड रिटर्न दिया है, जबकि इसके पांच साल का रिटर्न 30 परसेंट रहा है. ABB इंडिया लिमिटेड एक लार्ज कैप इलेक्ट्रिकल स्टॉक है, जिसे इंडस्ट्रियल, डेटा सेंटर और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में इलेक्ट्रिफिकेशन, मोशन, प्रोसेस ऑटोमेशन और रोबोटिक्स सॉल्यूशंस में महारथ हासिल है. 

कैसा रहा दिसंबर तिमाही का नतीजा?

कारोबारी साल 2025-26 की दिसंबर तिमाही में कंपनी का ऑपरेश्नल रेवेन्यू साल-दर-साल 6 परसेंट की बढ़त के साथ 3365 करोड़ से 3557 करोड़ तक पहुंच गया. जबकि पिछली तिमाही के 3311 करोड़ से इसने 7 परसेंट की बढ़त हासिल की. पिछले साल की चौथी तिमाही के मुकाबले इस बार कंपनी के मुनाफे में 18 परसेंट की गिरावट आई है, जो 528 करोड़ से घटकर 433 करोड़ पर आ गई है. हालांकि, पिछली तिमाही के 409 करोड़ से यह 6 परसेंट ज्यादा है.

कंपनी ने मैटेरियल खर्च में हुई बढ़ोतरी, रुपये में उतार-चढ़ाव और नए लेबर कोड को लागू करने में आए खर्च को प्रॉफिट में गिरावटकी वजह बताई. दिसंबर तिमाही में एबीबी इंडिया लिमिटेड का EBIDTA 546 करोड़ रुपये रहा है, जो पिछले साल की दिसंबर तिमाही में 657 करोड़ रुपये था.  

डिविडेंड देने जा रही कंपनी 

तिमाही नतीजे के बाद कंपनी ने अपने निवेशकों को हर शेयर पर 29.59 रुपये का फाइनल डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है, जो इसके फेस वैल्यू का 1480 परसेंट है. हालांकि, यह फैसला अभी भी 76वीं AGM में शेयरहोल्डर्स की मंजूरी के अधीन है. कंपनी ने कहा है कि डिविडेंड शेयरहोल्डर्स और बेनिफिशियल ओनर्स को 2 मई, 2026 की रिकॉर्ड डेट को दिया जाएगा. ब्रोकरेज हाउस यूबीएस और Macquarie ने एबीबी लिमिटेड के शेयरों को 'न्यूट्रल' रेटिंग दी है. वहीं नोमुरा ने 'Reduce' की रेटिंग दी है. 

 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

ये भी पढ़ें:

20 परसेंट उछल 275 पर आया स्मॉलकैप स्टॉक का भाव, अब 23 फरवरी पर टिकी निवेशकों की नजर; जानें क्यों?

Published at : 21 Feb 2026 01:35 PM (IST)
Tags :
Dividend Stock ABB India Ltd Share ABB India Ltd ABB India Ltd Dividend
Paisa LIVE

ABP Shorts

Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्टॉक मार्केट
29.59 रुपये का डिविडेंड देने जा रही यह कपनी, भनक लगते ही शेयर खरीदने की मची लूट; अब आगे क्या?
29.59 रुपये का डिविडेंड देने जा रही यह कपनी, भनक लगते ही शेयर खरीदने की मची लूट; अब आगे क्या?
स्टॉक मार्केट
ईरान को ट्रंप के अल्टीमेटम का खौफ, शेयर बाजार में आज भी गिरावट; सेंसेक्स और निफ्टी दोनों धड़ाम
ईरान को ट्रंप के अल्टीमेटम का खौफ, शेयर बाजार में आज भी गिरावट; सेंसेक्स और निफ्टी दोनों धड़ाम
स्टॉक मार्केट
टेलीकॉम सेक्टर की इस कंपनी को PLI स्कीम के तहत मिले 70 करोड़ रुपये, पहले मिल चुके हैं 397 करोड़
टेलीकॉम सेक्टर की इस कंपनी को PLI स्कीम के तहत मिले 70 करोड़ रुपये, पहले मिल चुके हैं 397 करोड़
स्टॉक मार्केट
लंबे समय में तगड़ा मुनाफा कराने का दम रखते हैं ये FMCG स्टॉक्स, जानें ब्रोकरेज को क्यों इन पर भरोसा?
लंबे समय में तगड़ा मुनाफा कराने का दम रखते हैं ये FMCG स्टॉक्स, जानें ब्रोकरेज को क्यों इन पर भरोसा?
Advertisement

वीडियोज

AI Summit Controversy: प्रदर्शनकारियों के समर्थन में राहुल गांधी का पोस्ट, लिखा- 'PM Is Compromised'
Donald Trump on Tariff: ट्रंप के 10% ग्लोबल टैरिफ के बाद कौन सी चीजें होंगी मंहगी? | Trade Deal
Donald Trump on Tariff: व्यापार नीति में भारी फेरबदल!, भारत अब अमेरिका को टैरिफ देगा? | USA
India’s Crude Oil Strategy Shift? Saudi Arabia की वापसी, Russia को झटका! | Paisa Live
US Supreme Court Struck Trump Tariffs: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर डोनाल्ड ट्रंप का आया बयान |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Tariff: सुप्रीम कोर्ट के झटके के बाद IEEPA पर बहस तेज, ट्रंप प्रशासन अपनाएगा दूसरा रास्ता, जानें पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट के झटके के बाद IEEPA पर बहस तेज, ट्रंप प्रशासन अपनाएगा दूसरा रास्ता, जानें पूरा मामला
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: लव जिहाद रोकने के लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन कानून में हो बदलाव, किरीट सौमेया की CM फडणवीस से मांग
महाराष्ट्र: लव जिहाद रोकने के लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन कानून में हो बदलाव, किरीट सौमेया की CM फडणवीस से मांग
क्रिकेट
PAK vs NZ: पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड मैच में बारिश की संभावना, अगर रद्द हुआ मैच को किसे होगा फायदा? जानिए नियम
पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड मैच में बारिश की संभावना, अगर रद्द हुआ मैच को किसे होगा फायदा? जानिए नियम
साउथ सिनेमा
Jailer 2: रजनीकांत की 'जेलर 2' में ये एक्टर निभाएगा मेन विलेन का किरदार, शाहरुख खान के सीन्स को लेकर भी आया अपडेट
'जेलर 2' में ये एक्टर निभाएगा मेन विलेन का किरदार, शाहरुख खान के सीन्स पर भी आया अपडेट
विश्व
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
राजस्थान
कोटा: अवैध पिस्टल के साथ यूथ कांग्रेस का नेता गिरफ्तार, कोहिनूर गैंग से खरीदकर बेचने की साजिश
कोटा: अवैध पिस्टल के साथ यूथ कांग्रेस का नेता गिरफ्तार, कोहिनूर गैंग से खरीदकर बेचने की साजिश
जनरल नॉलेज
Social Media Ban: इन देशों में बच्चों के लिए बैन है Insta-Facebook, जानें भारत में क्या है नियम?
इन देशों में बच्चों के लिए बैन है Insta-Facebook, जानें भारत में क्या है नियम?
हेल्थ
क्या होती है वैजिनोप्लास्टी, जिसे कराने जा रहीं अनाया बांगर?
क्या होती है वैजिनोप्लास्टी, जिसे कराने जा रहीं अनाया बांगर?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget