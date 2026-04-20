हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसStocks to Watch: निवेशक पैसे रखें तैयार, आज इन शेयरों में दिख सकती है हलचल; जानिए पूरी डिटेल

Stocks to Watch: निवेशक पैसे रखें तैयार, आज इन शेयरों में दिख सकती है हलचल; जानिए पूरी डिटेल

Q4 नतीजों के बाद ICICI, HDFC और Jio Financial के शेयरों पर निवेशकों की नजर हो सकती हैं. शेयर बाजार भी आखिरी कारोबारी दिन बढ़त के साथ बंद हुआ था.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 20 Apr 2026 07:18 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • आईसीआईसीआई बैंक का नेट प्रॉफिट 8.5% बढ़कर 13,702 करोड़ रुपये हुआ।
  • जियो फाइनेंशियल का नेट प्रॉफिट खर्च बढ़ने से 14% घटकर 272 करोड़ रुपये रहा।
  • एचडीएफसी बैंक का नेट प्रॉफिट 9% बढ़कर 19,221 करोड़ रुपये हुआ।
  • बैंकों ने तिमाही नतीजों के साथ डिविडेंड का भी ऐलान किया है।

Stocks to Watch Today: भारतीय शेयर बाजार में 17 अप्रैल के कारोबारी दिन जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी. दोनों ही प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 हरे निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे.

इसी बीच कई कंपनियों ने अपने तिमाही नतीजों का ऐलान किया हैं. इस वजह से आज, यानी सोमवार 20 अप्रैल को इन शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है. आइए जानते हैं, इन कुछ चुनिंदा शेयरों के बारे में.

ICICI Bank शेयर 

आईसीआईसीआई बैंक ने वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में अच्छा प्रदर्शन किया है. इस दौरान बैंक का नेट प्रॉफिट बढ़कर 13,702 करोड़ रुपये हो गया. जो पिछले साल इसी अवधि में 12,630 करोड़ रुपये था. यानी बैंक ने करीब 8.5 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की है. 

बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम भी बढ़कर 22,979 करोड़ रुपये के आंकड़े पर पहुंच गया है. यह आंकड़ा एक साल पहले 21,193 करोड़ रुपये था. नतीजों के साथ बैंक ने निवेशकों को 12 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है. ऐसे में आज कंपनी शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है. 

Jio Financial शेयर 

जियो फाइनेंशियल के नतीजों में इस बार मुनाफे में गिरावट देखने को मिली है. कंपनी का नेट प्रॉफिट घटकर 272 करोड़ रुपये रह गया है. जो पिछले साल 316 करोड़ रुपये था. यानी करीब 14 फीसदी की कमी आई है.

इस गिरावट की बड़ी वजह कंपनी के बढ़ते खर्च को बताया जा रहा है. जो 145 करोड़ रुपये से बढ़कर 692 करोड़ रुपये हो गया है.  हालांकि, कंपनी की कुल आय में अच्छी बढ़त दर्ज हुई और यह 518 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,020 करोड़ रुपये तक पहुंच गया हैं. कंपनी के वित्तीय नतीजे निवेशकों को अपनी ओर खींच सकते हैं.

HDFC Bank शेयर 

एचडीएफसी बैंक ने मार्च तिमाही के मुनाफे में अच्छी बढ़त दर्ज की है. आंकड़ों की बात करें तो, बैंक का नेट प्रॉफिट 19,221 करोड़ रुपए पहुंच गया है. जो पिछले साल इसी अवधि के 17,616 करोड़ रुपये से करीब 9 प्रतिशत तेजी को दिखाता है. हालांकि, इस दौरान बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम में हल्की गिरावट देखने को मिली.

यह आंकड़ा 1.1 फीसदी गिरकर 76,610 करोड़ रुपये रह गया. साथ ही बैंक ने अपने निवेशकों के लिए 13 रुपये प्रति शेयर के अंतिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है. इस खबर के बाद आज बैंक शेयर निवेशकों के रडार पर हो सकते हैं. 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें:

LPG Crisis: शादी में गैस की किल्लत? जानें कैसे मिलता है स्पेशल LPG सिलेंडर, ऐसे करें बुक, समझें नियम

Published at : 20 Apr 2026 07:15 AM (IST)
Tags :
Business News Share Stock Market
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Stocks to Watch: निवेशक पैसे रखें तैयार, आज इन शेयरों में दिख सकती है हलचल; जानिए पूरी डिटेल
निवेशक पैसे रखें तैयार, आज इन शेयरों में दिख सकती है हलचल; जानिए पूरी डिटेल
बिजनेस
Bank Holidays: आने वाले दिनों में कब-कब बंद रहेंगे बैंक? छुट्टियों की लगी झड़ी, निपटा लें जरूरी काम
Bank Holidays: आने वाले दिनों में कब-कब बंद रहेंगे बैंक? छुट्टियों की लगी झड़ी, निपटा लें जरूरी काम
बिजनेस
Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर ₹1.58 लाख का सोना भी नहीं रोक पाया ग्राहकों का जोश, महंगाई पर भारी पड़ी परंपरा
अक्षय तृतीया पर ₹1.58 लाख का सोना भी नहीं रोक पाया ग्राहकों का जोश, महंगाई पर भारी पड़ी परंपरा
बिजनेस
सावधान! चांदी खरीदने वाले 30% लोग हुए ठगी का शिकार, आपकी चांदी भी तो 'नकली' नहीं?
सावधान! चांदी खरीदने वाले 30% लोग हुए ठगी का शिकार, आपकी चांदी भी तो 'नकली' नहीं?
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: जहाजों पर हमला..भारत क्या देगा जवाब? | Iran Attack | Hormuz | Trump
Saas Bahu Aur Saazish: Vasudha की बेबसी! Karishma के इशारों पर Dev कर रहा torture, घर बना नर्क
Iran-US War: होर्मुज संकट पर अमेरिका का कड़ा रुख ! | Strait Of Hormuz | Trump
Iran US War Update: भारत को जंग में घसीटना..ईरान की चाल ? | Hormuz | Trump | Breaking | Khamenei
Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में PM Modi का धुंआधार प्रचार | Mamata Banerjee | TMC | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iranian woman Shamim Mafi arrest: ईरान की वो महिला, जिसने कराई बम, ड्रोन और गोला-बारूद की बड़ी डील, अमेरिका ने कर लिया गिरफ्तार
ईरान की वो महिला, जिसने कराई बम, ड्रोन और गोला-बारूद की बड़ी डील, अमेरिका ने कर लिया गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में भीषण गर्मी ने किया बेहाल, बांदा में 44 के पार पहुंचा तापमान, आगरा से वाराणसी तक बुरा हाल
यूपी में भीषण गर्मी ने किया बेहाल, बांदा में 44 के पार पहुंचा तापमान, आगरा से वाराणसी तक बुरा हाल
आईपीएल 2026
KKR Playoff Scenario: 7 मैच में एक जीत, फिर भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है कोलकाता नाइट राइडर्स? जानें समीकरण
7 मैच में एक जीत, फिर भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है कोलकाता नाइट राइडर्स? जानें समीकरण
बॉलीवुड
स्विट्जरलैंड में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं 'पेड्डी' एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर, शेयर की खूबसूरत तस्वीरें
'पेड्डी' एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर ने स्विट्जरलैंड में एंजॉय किया वेकेशन, शेयर की खूबसूरत तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हर घर की समस्या सुन पाना एक सांसद के लिए संभव नहीं...', बीजेपी MP रवि किशन ने क्यों कहा ऐसा?
'हर घर की समस्या सुन पाना एक सांसद के लिए संभव नहीं...', बीजेपी MP रवि किशन ने क्यों कहा ऐसा?
विश्व
फिर पाकिस्तान पहुंचे अमेरिकी विमान, इस्लामाबाद में हलचल तेज, ईरान से जल्द होगी दूसरे दौर की बातचीत
फिर पाकिस्तान पहुंचे अमेरिकी विमान, इस्लामाबाद में हलचल तेज, ईरान से जल्द होगी दूसरे दौर की बात
हेल्थ
Microplastics Health Risk: दिनभर च्विंगम चबाते हैं तो हो जाएं सावधान, पापा बनने में आ सकती है दिक्कत
दिनभर च्विंगम चबाते हैं तो हो जाएं सावधान, पापा बनने में आ सकती है दिक्कत
जनरल नॉलेज
Toll Free Countries: इन देशों में नहीं लगता कोई टोल टैक्स, जान लिजिए पूरी लिस्ट
इन देशों में नहीं लगता कोई टोल टैक्स, जान लिजिए पूरी लिस्ट
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Embed widget