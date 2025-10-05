हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसतिमाही नतीजे से लेकर अमेरिका में शटडाउन तक... स्टॉक मार्केट के लिए कैसा रहेगा अगला हफ्ता?

तिमाही नतीजे से लेकर अमेरिका में शटडाउन तक... स्टॉक मार्केट के लिए कैसा रहेगा अगला हफ्ता?

Stock Market Outlook: सोमवार से शुरू हो रहे अगले कारोबारी हफ्ते से कंपनियां जुलाई-सितंबर तिमाही के अपने अपने नतीजे का ऐलान करेंगी. ग्लोबल लेवल पर भी कई चीजों पर निवेशकों की नजर बनी रहेगी.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 05 Oct 2025 05:43 PM (IST)
Preferred Sources

Stock Market Outlook: शेयर बाजार के लिए अगला हफ्ता अहम रहने वाला है क्योंकि दूसरी तिमाही के नतीजे, अमेरिकी सरकार का कामकाज ठप होना और FOMC के मिनट्स जारी होने जैसे कई अहम कारक निवेशकों की धारणा और बाज़ार की दिशा को प्रभावित करेंगे.

तिमाही नतीजों का होगा ऐलान 

सोमवार से शुरू हो रहे अगले कारोबारी हफ्ते से कंपनियां जुलाई-सितंबर तिमाही के अपने अपने नतीजे का ऐलान करेंगी. इस दौरान 9 अक्टूबर को देश की सबसे बड़ी आईटी सर्विस प्रोवाइडर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) और टाटा एलेक्सी भी अपनी दूसरी तिमाही के नतीजे घोषित करने वाली हैं. इन हाई-प्रोफाइल कंपनियों के तिमाही नतीजे बाजार का रूख तय करने में मदद करेंगे. इससे अलग-अलग सेक्टर्स व सेगमेंट्स में हलचल पैदा होने की उम्मीद है. 

आईपीओ मार्केट में रहेगी हलचल  

इस बीच, प्राइमरी मार्केट भी हलचल भरा होगा क्योंकि टाटा कैपिटल का आईपीओ अगले लॉन्च होने जा रहा है. इसके अलावा, निवेशकों की नजर एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ पर भी रहेगी, जो बाजार की धारणा को आकार देने में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

वैश्विक मोर्चे पर फोकस में रहेंगी कई चीजें

ग्लोबल लेवल पर, निवेशक अमेरिका में जारी शटडाउन पर नजर बनाए हुए हैं.  रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच हेल्थ इंश्योरेंस सब्सिडी पर ठन गई है. इसका असर कामकाज पर पड़ रहा है. लाखों की संख्या में कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं. एक तरफ जहां डेमोक्रेट्स अफोर्डेबल केयर एक्ट की सब्सिडी को जरूरी बता रहे हैं.

वहीं, दूसरी तरफ रिपब्लिकन इसे आप्रवासन से जुड़ा मामला बता रहे हैं. राष्ट्रपति ट्रंप ने डेमोक्रेट्स पर जनता को बंधक बनाने का आरोप लगाया है. इसके अलावा, अमेरिकी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (FOMC) अपनी 16-17 सितंबर की बैठक के मिनट्स जारी करेगी. ये जानकारियां ब्याज दरों और मॉनिटरी पॉलिसी पर फेड के रुख के बारे में बताएंगे. 

 

Published at : 05 Oct 2025 05:43 PM (IST)
Embed widget