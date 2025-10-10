Share Market Closing: भारतीय शेयर बाजार में सप्ताह के लास्ट ट्रेडिंग सेशन में तेजी दर्ज की गई. 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स और एनएसई का निफ्टी 50 हरे निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए. कारोबार के अंत में सेंसेक्स 328.72 अंक या 0.40 प्रतिशत की बढ़त के साथ 82,500.82 पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी 50 103.55 अंक या 0.41 प्रतिशत की तेजी के साथ 25,285.35 पर बंद हुआ. मिडकैप, स्मॉलकैप इंडेक्स में बढ़ोतरी दर्ज की गई. वहीं ऑटो, बैंकिंग, एफएमसीजी इंडेक्स हरे निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए.

हालांकि, निफ्टी मेटल कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई. हिंद कॉपर के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई. कंपनी के शेयर 6 प्रतिशत फिसलकर 344 अंक पर पहुंच गए. इसके अलावा जिंदल स्टील, हिंदुस्तान जिंक, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAIL),एनएमडीसी और टाटा स्टील के शेयर लाल निशान पर ट्रेड कर रहे थे.

मेटल शेयरों में गिरावट की वजह?

पिछले कारोबारी दिन यानि 9 अक्टूबर को मेटल शेयरों में जबरदस्त खरीदारी देखी गई थी. कारोबारी दिन के अंत तक मेटल शेयर 2 प्रतिशत उछले थे. हालांकि उससे पहले लगातार 3 दिनों तक मेटल शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी. जिसके कारण आज निवेशकों ने मुनाफा वसूली के लिए शेयरों की बिकवाली की. जिससे शेयरों के दाम गिर गए. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि आगे डॉलर का व्यवहार और ग्लोबल मेटल प्राइस ट्रेड के अनुसार ही मेटल शेयरों में तेजी या मंदी की उम्मीद की जा सकती है.

भारतीय रुपए में डॉलर के मुकाबले लगातार गिरावट देखी जा रही है. गुरुवार को रुपया 88.70 रुपए प्रति डॉलर के दर तक पहुंच गया था. जो कि रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर के काफी करीब है. क्योंकि वैश्विक स्तर पर मेटल के कारोबार के लिए डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे में अगर रुपया कमजोर होता है तो भारतीय व्यापारियों को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते है. जिससे भारतीय मेटल शेयरों में सुस्ती आती है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

