हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसशेयर बाजार में तेजी, बैंक और रियल्टी सेक्टर में जोरदार खरीदारी, सेंसेक्स 328 अंक ऊपर, निफ्टी 25,285 पर बंद

शेयर बाजार में तेजी, बैंक और रियल्टी सेक्टर में जोरदार खरीदारी, सेंसेक्स 328 अंक ऊपर, निफ्टी 25,285 पर बंद

भारतीय शेयर बाजार के लास्ट ट्रेडिंग सेशन में तेजी दर्ज की गई. बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 328.72 अंक की बढ़त के साथ 82,500.82 और निफ्टी 50 103.55 अंक की तेजी के साथ 25,285.35 पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 10 Oct 2025 04:33 PM (IST)
Preferred Sources

Share Market Closing: भारतीय शेयर बाजार में सप्ताह के लास्ट ट्रेडिंग सेशन में तेजी दर्ज की गई. 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स और एनएसई का निफ्टी 50 हरे निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए. कारोबार के अंत में सेंसेक्स 328.72 अंक या 0.40 प्रतिशत की बढ़त के साथ 82,500.82 पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी 50 103.55 अंक या 0.41 प्रतिशत की तेजी के साथ 25,285.35 पर बंद हुआ. मिडकैप, स्मॉलकैप इंडेक्स में बढ़ोतरी दर्ज की गई. वहीं ऑटो, बैंकिंग, एफएमसीजी इंडेक्स हरे निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए.

हालांकि, निफ्टी मेटल कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई. हिंद कॉपर के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई. कंपनी के शेयर 6 प्रतिशत फिसलकर 344 अंक पर पहुंच गए. इसके अलावा जिंदल स्टील, हिंदुस्तान जिंक, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAIL),एनएमडीसी और टाटा स्टील के शेयर लाल निशान पर ट्रेड कर रहे थे. 

मेटल शेयरों में गिरावट की वजह?

पिछले कारोबारी दिन यानि 9 अक्टूबर को मेटल शेयरों में जबरदस्त खरीदारी देखी गई थी. कारोबारी दिन के अंत तक मेटल शेयर 2 प्रतिशत उछले थे. हालांकि उससे पहले लगातार 3 दिनों तक मेटल शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी. जिसके कारण आज निवेशकों ने मुनाफा वसूली के लिए शेयरों की बिकवाली की. जिससे शेयरों के दाम गिर गए. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि आगे डॉलर का व्यवहार और ग्लोबल मेटल प्राइस ट्रेड  के अनुसार ही मेटल शेयरों में तेजी या मंदी की उम्मीद की जा सकती है.

भारतीय रुपए में डॉलर के मुकाबले लगातार गिरावट देखी जा रही है. गुरुवार को रुपया 88.70 रुपए प्रति डॉलर के दर तक पहुंच गया था. जो कि रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर के काफी करीब है. क्योंकि वैश्विक स्तर पर मेटल के कारोबार के लिए डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे में अगर रुपया कमजोर होता है तो भारतीय व्यापारियों को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते है. जिससे भारतीय मेटल शेयरों में सुस्ती आती है. 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: Reliance Power stock News: रिलायंस पावर के शेयर बने रॉकेट! निवेशक हुए मालामाल 

Published at : 10 Oct 2025 04:33 PM (IST)
Tags :
Share Market News Stock Market Closing
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Firecrackers Ban: दीवाली से पहले दिल्ली-NCR में हट सकता है पटाखों से बैन, सुप्रीम कोर्ट ने कही अहम बात
Firecrackers Ban: दीवाली से पहले दिल्ली-NCR में हट सकता है पटाखों से बैन, सुप्रीम कोर्ट ने कही अहम बात
जम्मू और कश्मीर
RS चुनाव: NC ने उतारे उम्मीदवार, फारूक अब्दुल्ला नहीं जाएंगे उच्च सदन, कांग्रेस को क्या मिला?
RS चुनाव: NC ने उतारे उम्मीदवार, फारूक अब्दुल्ला नहीं जाएंगे उच्च सदन, कांग्रेस को क्या मिला?
विश्व
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
विश्व
चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?
चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?
Advertisement

वीडियोज

Gold बेचने पर कितना Tax देना पड़ेगा? 2024 के नए Tax Rules का सच!||Gold | Tax | Paisa Live
1 October से Atal Pension Yojana में बड़ा बदलाव! जानें नए Form के 3 अहम Updates | Paisa Live
एक यूनिक मर्डर मिस्ट्री,कोंकणा सेन शर्मा की सीरीज आपको अंत तक बांधे रखेगी।
Bihar Election 2025: NDA में सीटों पर संग्राम, Samrat Choudhary के घर BJP-JDU की 'महाबैठक'!
खेसरी लाल यादव इंटरव्यू | खेसरी लाल यादव पर हुआ अटैक | भोजपुरी इंड्रस्ट्री और अधिक
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Firecrackers Ban: दीवाली से पहले दिल्ली-NCR में हट सकता है पटाखों से बैन, सुप्रीम कोर्ट ने कही अहम बात
Firecrackers Ban: दीवाली से पहले दिल्ली-NCR में हट सकता है पटाखों से बैन, सुप्रीम कोर्ट ने कही अहम बात
जम्मू और कश्मीर
RS चुनाव: NC ने उतारे उम्मीदवार, फारूक अब्दुल्ला नहीं जाएंगे उच्च सदन, कांग्रेस को क्या मिला?
RS चुनाव: NC ने उतारे उम्मीदवार, फारूक अब्दुल्ला नहीं जाएंगे उच्च सदन, कांग्रेस को क्या मिला?
विश्व
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
विश्व
चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?
चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?
आईपीएल
IPL 2026 के ऑक्शन की डेट आई, इस दिन होगी 19वें सीजन की नीलामी? जानें रिटेन-रिलीज लिस्ट जारी करने की डेडलाइन
IPL 2026 के ऑक्शन की डेट आई, इस दिन होगी 19वें सीजन की नीलामी? जानें रिटेन-रिलीज लिस्ट जारी करने की डेडलाइन
बॉलीवुड
Birthday Special: 'इन आंखों की मस्ती' से लेकर 'सलाम-ए-इश्क' तक, ये रहे रेखा के सबसे यादगार डांस
'इन आंखों की मस्ती' से लेकर 'सलाम-ए-इश्क' तक, ये रहे रेखा के सबसे यादगार डांस
लाइफस्टाइल
Karwa Chauth 2025: अभी भी नहीं कर पाए पत्नी के लिए तोहफा डिसाइड? यहां देखें करवाचौथ के लास्ट मिनट गिफ्ट आइडिया
अभी भी नहीं कर पाए पत्नी के लिए तोहफा डिसाइड? यहां देखें करवाचौथ के लास्ट मिनट गिफ्ट आइडिया
क्रिकेट
इन 5 खिलाड़ियों को रिलीज करेगी चेन्नई सुपर किंग्स, लिस्ट में टी20 का सबसे बड़ा ऑलराउंडर भी शामिल
इन 5 खिलाड़ियों को रिलीज करेगी चेन्नई सुपर किंग्स, लिस्ट में टी20 का सबसे बड़ा ऑलराउंडर शामिल
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
Embed widget